 الخارجية الروسية تستدعي سفير ألمانيا وسفراء دول أوروبية أخرى | أخبار | DW | 30.03.2018
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أخبار

الخارجية الروسية تستدعي سفير ألمانيا وسفراء دول أوروبية أخرى

على خلفية الخلاف الدبلوماسي بين روسيا والغرب في إطار قضية تسميم جاسوس روسي سابق، استدعت الخارجية الروسية سفير ألمانيا وسفراء عدد من الدول الأوروبية. موسكو قالت إنها تعتزم طرد دبلوماسيين غربيين وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

Russland Rüdiger von Fritsch deutscher Botschafter (Reuters/M. Shemetov)

السفير الألماني لدى روسيا روديغر فون فريتش

استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء (30 مارس/آذار) السفير الألماني روديغر فون فريتش، حسبما ذكر متحدث باسم السفارة. وقال السفير الألماني فون فريتش عقب المحادثات في الخارجية الروسية: "سيظل من مصلحة ألمانيا أن تكون على علاقة جيدة مع روسيا. سنظل منفتحين تجاه الحوار". وذكر السفير أنه استغل استدعائه إلى الخارجية الروسية في دعوة روسيا إلى التعاون في قضية سكريبال، وقال: "بسبب الأحداث السيئة في سالزبري يتعين على الحكومة الروسية أن تبذل كافة الجهود لتحقيق الوضوح والشفافية والإجابة عن أسئلة مشروعة مفتوحة". ومن المتوقع أن تعلن روسيا طردها لدبلوماسيين ألمان.

من جانبها قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة إنها استدعت سفراء دول غربية اتخذوا خطوات "معادية" فيما يتعلق بتسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته، وستبلغهم بالإجراءات التي ستتخذها موسكو للرد.

Russland Sylvie Bermann französische Botschafterin (Reuters/M. Shemetov)

الخارجية الروسية أستدعت أيضا سفراء عدة دول أوروبية (في الصورة سفيرة فرنسا سيلفيا برمان)

وقال مصور من رويترز في الموقع إن سيارة السفير البريطاني لوري بريستو وصلت إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية. وشاهد أيضا وصول سفراء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والسويد واستراليا لمبنى وزارة الخارجية. وذكرت وكالة الإعلام الروسية إن السفير البولندي وصل أيضا. كما شاهد وصول ممثلين عن سفارات التشيك وأوكرانيا وبلجيكا وكرواتيا.

وكانت روسيا أعلنت مساء أمس الخميس طرد 60 دبلوماسيا أمريكيا، كرد فعل على قرار نحو 25 دولة بالإضافة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بطرد أكثر من 140 دبلوماسيا روسيا.

وأعلنت مؤخرا طرد أربعة دبلوماسيين روس. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو ستطرد دبلوماسيين بنفس عدد الدبلوماسيين الروس الذين تم طردهم.

ويأتي ذلك في إطار الخلاف بين الغرب وروسيا بشأن تسميم العميل الروسي المزودج السابق سيجري سكريبال في بريطانيا. وتتهم لندن موسكو بالتورط في الواقعة، بينما تنفي موسكو ذلك.

ع.ج.م/م. س (د ب أ، رويترز)

  • Bildergalerie Putin wird 65 als Kind auf einem Klassenfoto (picture-alliance/Globallookpress.com)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    طفولة بسيطة

    ولد في 7 أكتوبر/تشرين الأول 1952 في لينينغراد (سانت بطرسبورغ حاليا)؛ فلاديمير بوتين، الذي يعتبر "أقوى رجل" في روسيا اليوم، حصل على الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد. وتخرج في كلية الحقوق عام 1975 متخصصا في العلاقات الدولية. يجيد بوتين اللغتين الألمانية والإنجليزية. وعُرف عنه الاهتمام بفنون الدفاع عن النفس كما عمل مدرسا للعبة السامبو في عام 1973.

  • Russland Vladimir Putin in KGB-Uniform (picture alliance/Globallookpress/Russian Archives)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عين لدى المخابرات السوفياتية

    قبل أن يصبح فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، تدرج في مهمات عديدة. ابن مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، عاصر الشيوعية وانضم إلى المخابرات السوفييتية (كي جي بي) كعميل لديها في ألمانيا الشرقية سابقا. غادر البلاد سنة 1985 ليعود إليها بعد خمس سنوات. وبعد رجوعه عام 1990 بدأت حياة بوتين السياسية انطلاقا من بلدية سانت بطرسبورغ.

  • Russland - Putin und Bürgermeister Anatoly Sobchak von St. Petersburg 1992 (Imago/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تدرج في السلطة

    عمل بوتين رئيسا للجنة الاتصالات الخارجية في سانت بطرسبورغ. وفي عام 1996 أصبح نائبا لمدير الشؤون الإدارية في الرئاسة الروسية. عام 1997، تقلد بوتين منصب نائب مدير ديوان الرئيس الروسي وعمل رئيسا لإدارة الرقابة العامة في الديوان. وفي عام 1998 حقق قفزة كبيرة إذ عينه الرئيس الراحل يلتسين رئيسا للوزراء.

  • Russland Boris Jelzin and Wladimir Putin 1999 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    بداية الرئاسة

    بعد تنحي يلتسن أصبح بوتين رئيسا لروسيا بالوكالة، وبالتحديد يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 1999. وبعد ذلك بسنة، أي في مارس/آذار 2000، تقدم للانتخابات الرئاسية وفاز فيها. واستطاع بوتين في ظرف ثلاثة أشهر أن يسيطر على وسائل الإعلام. كما عرفت هذه المرحلة بالقضاء على التمرد في الشيشان حيث استخدم بوتين القبضة الحديدية.

  • Gaskrieg in Rußland (AP)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    ولاية ثانية

    أعيد انتخاب بوتين في عام 2004 لولاية رئاسية ثانية، بعد فوز كاسح ناهز 70 بالمائة من الأصوات. بوتين، الذي استفاد من النمو الاقتصادي ببلده لم يفلح في إنجاح علاقته بالغرب في هذه الفترة، وعرفت علاقة الجانبين توترا رفع من حدته اندلاع "الثورات الملونة" بجورجيا وأوكرانيا.

  • Russland - Vladimir Putin auf Feld (Getty Images/AFP/A. Druzhinin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نقاهة لم تستمر لأكثر من ولاية!

    لأن الدستور الروسي يمنع تولي أكثر من ولايتين متتاليتين، لم يتمكن بوتين من الترشح لولاية ثالثة عام 2008. فتبادل الأدوار مع رئيس حكومته ديمتري مدفيديف الذي نجح في انتخابات الرئاسة. حينها اكتفى بوتين بمنصب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات.

  • Russland Moskau Anhänger feiern Putins Wahlsieg 2012 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/A. Novoderezhkin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عودة "القيصر"

    عاد "القيصر"، كما يلقبه كثيرون، إلى رئاسة روسيا لولاية ثالثة بعد أن فوزه في 4 مايو/أيار2012 بالانتخابات الرئاسية مرة أخرى. وقد حصل بوتين حينها على 63.6%. وتم انتخابه حينها وسط احتجاجات المعارضة الروسية وبعض المنظمات الدولية، التي تحدثت عن خروقات مست الانتخابات التي نصبت بوتين رئيسا للبلاد.

  • Bildergalerie Putin wird 65 Protest in der Ukraine Hitler Vergleich (Getty Images/AFP/S. Bobok)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تمدد في دول الجوار

    كانت الثورة الأوكرانية وتبعاتها فرصة استراتيجية بالنسبة لبوتين، حيث ضم "شبه جزيرة القرم" في أوائل 2014. وقد أجري في 16 مارس استفتاء في القرم للانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا، وجاءت النتيجة لصالح روسيا بنسبة 95%. شبه جزيرة القرم، التي كانت جزءا من روسيا القيصرية، عمل بوتين جاهدا على استرجاعها. ويرى البعض أن بوتين سعى بهذه الخطوة إلى إظهار قوة روسيا واختبار تمددها السياسي في دول الجوار.

  • Syrien Brüchige Feuerpause in Ost-Ghuta (picture-alliance/dpa/XinHua/A. Safarjalani)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    الأزمة السورية ودعم الأسد

    لم يبق بوتين بعيدا عن الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، وبالأخص في القضية السورية حيث تدخلت بلاده عسكريا هناك. ويرى محللون أن استمرار الرئيس بشار الأسد في منصبه يعود بشكل كبير للدعم الذي تلقاه من بوتين، إلى جانب الأطراف الأخرى. كما يرون أن بوتين يسعى للاستفادة عسكريا وسياسيا واقتصاديا من خلال وجود قواته في سوريا التي يحرص على استمرار العلاقة التي جمعت بلده بها تاريخيا.

  • Russland Wahlen 2018 - Wahlsieg für Putin (Reuters/D. Mdzinarishvili)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نصر للمرة الرابعة

    "سأرشح نفسي لمنصب رئيس روسيا الاتحادية، وأثق أن كل شيء سيكون على ما يرام" بهذا أعلن فلاديمير بوتين عن نيته في خوض غمار الانتخابات لعام 2018. بوتين الذي قال جملته هذه في 6 ديسمبر 2017، استطاع أن يحققها على أرض الواقع ويفوز برهان الولاية الرابعة لمدة ست سنوات. الأصوات. إعداد: مريم مرغيش.


 

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