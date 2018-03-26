الخارجية الروسية تستدعي سفير ألمانيا وسفراء دول أوروبية أخرى

استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء (30 مارس/آذار) السفير الألماني روديغر فون فريتش، حسبما ذكر متحدث باسم السفارة. وقال السفير الألماني فون فريتش عقب المحادثات في الخارجية الروسية: "سيظل من مصلحة ألمانيا أن تكون على علاقة جيدة مع روسيا. سنظل منفتحين تجاه الحوار". وذكر السفير أنه استغل استدعائه إلى الخارجية الروسية في دعوة روسيا إلى التعاون في قضية سكريبال، وقال: "بسبب الأحداث السيئة في سالزبري يتعين على الحكومة الروسية أن تبذل كافة الجهود لتحقيق الوضوح والشفافية والإجابة عن أسئلة مشروعة مفتوحة". ومن المتوقع أن تعلن روسيا طردها لدبلوماسيين ألمان.

من جانبها قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة إنها استدعت سفراء دول غربية اتخذوا خطوات "معادية" فيما يتعلق بتسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته، وستبلغهم بالإجراءات التي ستتخذها موسكو للرد.

الخارجية الروسية أستدعت أيضا سفراء عدة دول أوروبية (في الصورة سفيرة فرنسا سيلفيا برمان)

وقال مصور من رويترز في الموقع إن سيارة السفير البريطاني لوري بريستو وصلت إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية. وشاهد أيضا وصول سفراء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والسويد واستراليا لمبنى وزارة الخارجية. وذكرت وكالة الإعلام الروسية إن السفير البولندي وصل أيضا. كما شاهد وصول ممثلين عن سفارات التشيك وأوكرانيا وبلجيكا وكرواتيا.

وكانت روسيا أعلنت مساء أمس الخميس طرد 60 دبلوماسيا أمريكيا، كرد فعل على قرار نحو 25 دولة بالإضافة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بطرد أكثر من 140 دبلوماسيا روسيا.

وأعلنت مؤخرا طرد أربعة دبلوماسيين روس. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو ستطرد دبلوماسيين بنفس عدد الدبلوماسيين الروس الذين تم طردهم.

ويأتي ذلك في إطار الخلاف بين الغرب وروسيا بشأن تسميم العميل الروسي المزودج السابق سيجري سكريبال في بريطانيا. وتتهم لندن موسكو بالتورط في الواقعة، بينما تنفي موسكو ذلك.

ع.ج.م/م. س (د ب أ، رويترز)