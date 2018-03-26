الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا على معسكر سعودي في نجران

قالت وسائل إعلام سعودية إن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخا أطلقه المقاتلون الحوثيون في اليمن باتجاه مدينة نجران بجنوب المملكة اليوم السبت (31 آذار/مارس 2018) دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. وكانت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي يديرها الحوثيون قد ذكرت اليوم السبت أن صاروخا باليستيا أطلق باتجاه معسكر للحرس الوطني السعودي في نجران وأنه "أصاب هدفه مخلفا خسائر في صفوف العدو وعتاده العسكري".

وأعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في وقت سابق إطلاق صاروخ باليستي على معسكر جنوبي السعودية. وذكرت قناة المسيرة الفضائية، الناطقة باسم الجماعة، "أن القوة الصاروخية (تابعة للحوثيين) أطلقت صاروخا باليستيا على معسكر الحرس الوطني السعودي في قطاع نجران (بالقرب من الحدود اليمنية)". وأفادت القناة أن" الصاروخ الباليستي من طراز (بدر 1)".

وفي الوقت الذي لم تتطرق القناة الحوثية إلى تفاصيل إضافية حول إطلاق الصاروخ، لم يصدر أي بيان من قبل التحالف العربي أو السلطات السعودية حول ذلك.

وكان الحوثيون، قد أطلقوا الأحد الماضي، سبعة صواريخ باليسيتة دفعة واحدة، على عدة مدن سعودية، بينها العاصمة الرياض، وأعلن التحالف العربي أنه تم اعتراضها، ومقتل رجل مصري الجنسية جراء شظايا أحد الصواريخ.

ومنذ أكثر من ثلاث سنوات يواصل التحالف العربي الذي تقوده السعودية، غاراته الجوية على مواقع الحوثيين في اليمن، استجابة لطلب الرئيس عبدربه منصور هادي، لدعم حكومته في استعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون، منذ نهاية العام 2014.

ز.أ.ب/ع.ش (د ب أ، رويترز)