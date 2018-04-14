الجيش السوري يعلن استعادة الغوطة الشرقية بالكامل

نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) مساء السبت (14 نيسان/ أبريل 2018) عن متحدث باسم القيادة العامة للقوات الحكومية قوله: "تم إخراج جميع الإرهابيين من مدينة دوما آخر معاقلهم في الغوطة الشرقية"، في إشارة إلى فصائل المعارضة المسلحة المتحصنة هناك.

وأعلن متحدث باسم الجيش السوري في بيان بثه التلفزيون الرسمي أنّ "وحدات من قواتنا المسلحة والقوات الرديفة والحليفة تنجز تطهير كامل بلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق من الإرهاب".

ويأتي هذا الإعلان بعد هجوم عنيف شنه النظام السوري وحلفاؤه في 18 شباط/ فبراير لاستعادة الغوطة الشرقية، آخر معاقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، والتي كانت منذ 2012 خارج سيطرة النظام. وأدى الهجوم إلى مقتل 1700 مدني على الأقل خلال شهرين من المعارك، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما اتُهم النظام السوري بشن هجوم بالأسلحة الكيماوية الأسبوع الماضي في دوما، آخر جيب للفصائل المعارضة قرب العاصمة السورية، أدى إلى مقتل العشرات. وتعتبر دوما المدينة الرئيسية في الغوطة الشرقية حيث كان يعيش نحو 400 ألف شخص. وتواصلت منذ صباح أمس الجمعة التحضيرات لإجلاء الدفعة الأخيرة من مقاتلي فصيل "جيش الإسلام" ومدنيين عن المدينة وفق الإعلام الرسمي. وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن "عملية إخراج إرهابيي جيش الإسلام وعائلاتهم من مدينة دوما مستمرة تمهيداً لإعلانها خالية من الإرهاب".

ونقلت حافلات مقاتلين ومدنيين إلى نقطة تجمع عند أطراف الغوطة الشرقية ثم تحركت إلى مناطق سيطرة فصائل موالية لأنقرة في شمال سوريا.

وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس أن "غالبية مقاتلي جيش الإسلام خرجوا من دوما".

وردت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا السبت على الهجوم الكيماوي المفترض في الغوطة الشرقية بتوجيه ضربات ضد مواقع مفترضة للأسلحة الكيماوية التابعة للنظام السوري.

م.م/ ي.أ ( أ ف ب)