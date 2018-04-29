 الجيش الألماني يواجه مشاكل كبيرة مع طائرات اليوروفايتر القتالية | أخبار | DW | 05.05.2018
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أخبار

الجيش الألماني يواجه مشاكل كبيرة مع طائرات اليوروفايتر القتالية

أكدت تقارير إعلامية ألمانية وجود مشاكل جسيمة يواجها الجيش الألماني فيما بخص جاهزية الطائرات القتالية من طراز يوروفايتر. في حين تحاول وزارة الدفاع إعادة هيكلة الجيش، مطالبة بالمزيد من النفقات.

Deutsche Euro-Fighter Blue Flag Israel (picture-alliance/dpa/A.Schalit)

كشف تقرير صحفي ألماني أن المشاكل التي تواجه الجيش الألماني مع طائرات  من طراز يوروفايتر القتالية  هي أكبر من المعلن عنها حتى الآن. وفي تصريحات لمجموعة صحف "فونكه" الإعلامية، قال متحدث باسم وزارة الدفاع، إن قطاع الصناعة أبلغ الوزارة في آذار/مارس الماضي بشأن وقف مؤقت لتوريد قطع غيار خاصة بهذه الطائرات.

مختارات

أكدت وزارة الدفاع الألمانية أن استخدام مقاتلات "يوروفايتر" آمن رغم المشكلات الفنية التي تم الكشف عنها. ولا تأثير لتلك المشكلات على الاستخدام، لكن تم تخفيض العمر الافتراضي للطائرات إلى النصف. (01.10.2014)

كشف متحدث عن كونسورتيوم يوروفايتر التابع لشركة إيرباص عن صفقة بين الشركة الأوروبية ودولة الكويت لتوريد الأخيرة 28 قطعة من طائرات تايفون المقاتلة. فيما كشفت تقارير أخرى عن مفاوضات جارية بين الكويت وشركة بوينغ لذات الغرض. (12.09.2015)

وأوضح المتحدث أن كل المعنيين بالأمر يعملون بوتيرة سريعة للتوصل إلى حل وقال إت على قطاع الصناعة الالتزام بالمشاركة في تطوير حل سريع ودائم. من جانبه، وصف فولفغانغ هلميش، رئيس لجنة الدفاع في البرلمان(بوندستاع)، هذا الأمر بأنه "مشكلة خطيرة للغاية".

وكانت مجلة "دير شبيغل"  قد ذكرت قبل أيام قليلة أن عشر طائرات فقط من هذا الطراز، جاهزة للقيام بمهمات فعلية، وذلك بسبب مشاكل فنية في نظام التبريد الخاص بالحماية الذاتية للطائرات.

 وألمحت مجلة إلى أنه بسبب عدم توافر التسليح اللازم لهذه الطائرات، فإن عدد الطائرات التي يمكن استخدامها في الوقت الراهن، في مهمات حقيقية، يبلغ أربع طائرات فقط. من جانبه، أكد الجيش الألماني على وجود مشاكل فنية في الطائرات المقاتلة، لكنه لم يذكر عدد الطائرات التي تواجه هذه المشكلة، وذلك لأسباب تتعلق بالسرية، فيما وصف سلاح الجو أعداد هذه الطائرات بأنها لا يمكن تصورها. يأتي ذلك فيما تعتزم وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين إعادة هيكلة الجيش الألماني بحيث يركز بشكل أكبر مجددا على الدفاع الوطني ودفاع التحالف (حلف شمال الأطلسي "ناتو) في ظل الاضطرابات المتزايدة مع روسيا.

وكان تقرير صحفي قد كشف أن وزيرة الدفاع الألمانية طلبت خلال مفاوضات الميزانية السرية نفقات إضافية للجيش الألماني بقيمة 12 مليار يورو للفترة التشريعية الحالية بأكملها، ويزيد ذلك بشكل واضح عما هو منصوص عليه في خطة الميزانية لوزير المالية أولاف شولتس.  وبحسب صحيفة بيلد الألمانية فقد  طلبت الوزارة  ثلاثة مليارات يورو إضافية لعام 2019، وأربعة مليارات يورو لعام 2020 وخمسة مليارات يورو لعام 2021. وأشارت الصحيفة إلى أن خطة الميزانية التى أعدها شولتس تنص في المقابل على زيادة نفقات الدفاع بقيمة 5ر5 مليارات يورو فقط حتى عام .

وأشارت الصحيفة إلى أن سبعة طيارين لطائرات "يوروفايتر" تركوا الخدمة في الجيش الألماني خلال الأسابيع الماضية، لافتة إلى أن ذلك يعد خسارة مكلفة بالنسبة للقوات، لأن تكلفة تدريب كل طيار تبلغ نحو خمسة ملايين يورو. وهناك بالجيش الألماني حاليا نحو 120 طيارا لطائرات "يوروفايتر"، من بينهم مدربو طيران وأطقم مهام، بحسب الصحيفة. ونقلت الصحيفة الألمانية عن متحدث باسم السلاح الجوي قوله: "الاستقالات مؤسفة. ولكن جاهزيتنا ليست معرضة للخطر إثر ذلك".

ع.أ.ج/ ه د (د ب ا)

  • Terminator robot from the famous film

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    " أي آي " الثورة الثالثة في عالم السلاح

    كتب أكثر من مائة خبير في الذكاء الاصطناعي إلى الأمم المتحدة وطالبوها بحظر الأسلحة ذاتية التحكم التي يمكن أن تنشط دون تدخل بشري. حتى الآن لا وجود لروبوت قاتل، لكنّ القفزات في مجال الذكاء الاصطناعي جعل ظهورها ضمن المستقبل المنظور. في رسالتهم أكد الخبراء أنّ هذه الأسلحة ستمثل الثورة الثالثة، بعد البارود والأسلحة النووية.

  • Painted scene of British soldiers fighting France during the Napoleonic Wars

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    البارود

    أول ثورة في عالم السلاح حدثت باختراع البارود من قبل الصينيين الذين بدأوا باستخدامه بين القرنين العاشر والثاني عشر بما يمكنّهم من إطلاق مقذوفات من خلال مواسير أسلحة بسيطة. وسرعان ما انتشر في الشرق الأوسط وأوروبا في القرون التالية، وحال ما استقرت صناعتها، أثبتت الأسلحة النارية قدرتها على القتل بما يفوق بأضعاف قدرة القوس والسهم والرمح.

  • Scene from the siege of Mainz following the French Revolution in 1793

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    المدفعية

    أدى اختراع البارود الى دخول المدفعية الى الميدان. وشرعت الجيوش منذ القرن السادس عشر باستخدام قطع مدفعية قادرة على اطلاق كرات معدنية ثقيلة نحو جنود المشاة المهاجمين ولإحداث ثغرات في الأسوار المحيطة بالمدن والحصون . في القرن التاسع عشر طورت أنواع أشد فتكا من المدفعية وزج بها الى ميادين القتال في الحرب العالمية الأولى.

  • British soldiers with a machine gun in the trenches during WWI

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    الأسلحة الرشاشة

    أواخر القرن التاسع عشر اخترعت الأسلحة التي ترمي رشقات نارية متتالية سريعة، فغيرت فورا شكل ساحات الحرب. الأسلحة الرشاشة، كما باتت تعرف، أتاحت للمهاجمين السير نحو العدو تحت غطاء ناري كثيف يمنعه من المواجهة. قدرة السلاح المميتة تجلت في معارك الحرب العالمية الأولى حيث تمكن المتحاربون من قتل جنود المشاة وهم يتقدمون عبر الأرض بين القطعات.

  • WWI - Biplans fly in formation

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    الطائرات المقاتلة

    العقول التي تحرك الجيوش لم تهمل اختراع أول طائرة عام 1903، فبعد ست سنوات، اشترى الجيش الأمريكي أول طائرة حربية غير مسلحة وهي "رايت ميليتري فلاير" المنتجة عام 1909. في السنوات التي تلت، استمرت تجارب العلماء والمختصين على الطائرات وطورت القاذفة والمقاتلة. وفي نهاية الحرب العالمية الأولى، باتت القاذفات والمقاتلات عماد سلاح الجو الذي أنشأ مستقلا عن الجيوش.

  • German tanks and military transport during the German invasion of Poland during WWII

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    العجلات والوحدات الآلية

    اعتادت الجيوش على استخدام الجنود والخيول للحرب ولنقل المعدات العسكرية. ولكن بحلول الحرب العالمية الأولى بدأت الجيوش باستخدام الآليات من قبيل السيارات والدراجات النارية والشاحنات والدبابات والمدرعات وناقلات الأشخاص المدرعة فكانت النتيجة جيوشا شديدة البأس. ألمانيا النازية هي أول من أطلق استراتيجية الحرب الآلية الخاطفة " Blitzkrieg".

  • V-2 rocket launch

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    الصواريخ

    رغم قدرة المدفعية التدميرية، فقد بقي مداها قصير نسبيا، وجاء اختراع الصواريخ في الحرب العالمية الثانية ليتيح فجأة للجيوش استهداف أهداف تبعد عنها مئات الكيلومترات. كان أول صاروخ من صنع المانيا وهو V-2 بدائيا، لكنه أرسى القواعد لصناعة الصواريخ العابرة للقارات والقادرة على حمل رؤوس نووية.

  • US jets fly over Korea in 2017

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    الطائرات النفاثة

    ظهرت الطائرات النفاثة أول مرة نهاية الحرب العالمية الثانية الى جنب الطائرات المروحية. المحركات النفاثة زادت من سرعة وقدرة الطائرات على الارتفاع ما جعلها هدفا صعبا لمدفعية والأسلحة المضادة الطائرات وحتى شبكات الرادار. بعد الحرب العالمية الثانية طورت طائرة استطلاع نفاثة تملك القدرة على التحليق على ارتفاع 25 كيلومتر وتطير بسرعة تفوق سرعة الصوت.

  • French atom bomb test near Mururoa

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    الأسلحة النووية

    الثورة الثانية في عالم السلاح اعلنت عن نفسها بشكل مروع في السادس من آب/ اغسطس 1945 حين القت الولايات المتحدة الأمريكية على مدينة هيروشما في اليابان "الصبي الصغير" وهي القنبلة النووية الأولى . قتلت القنبلة وجرحت فورا من 60 الى 80 ألف انسان . في الحرب الباردة طوّرت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقا آلاف القنابل الأشد فتكا.

  • German soldier works with a radar screen

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    ماكنة الحرب في العصر الرقمي

    شهدت العقود الأخيرة تناميا في استخدام الكومبيوتر في الماكنة العسكرية. العالم الرقمي جعل وسائل الاتصال أسرع وأبسط، وزاد إلى حد كبير من دقة إصابات بعض الأسلحة. وتركز الجيوش اليوم على تطوير وسائل الحرب الإلكترونية، للدفاع عن البنية التحتية ولتمكين الجيوش من مهاجمة الخصوم على فضاء السايبر.الكسندر بيرسن/ ملهم الملائكة


 

مختارات

تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

يحذر خبراء الذكاء الاصطناعي" أي آي " من مخاطر ثورة قد تحدث لو طُورت أسلحة مميتة ذاتية التحكم والعمل بشكل غير مدروس، لكنّ السؤال المهم يبقى: ما هي الاختراعات التي أحدثت فعلا ثورات في عالم السلاح وصناعته؟ (16.11.2017)  

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