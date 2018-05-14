 الجيش الألماني ينوي استئجار طائرات إسرائيلية بدون طيار | أخبار | DW | 14.05.2018
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أخبار

الجيش الألماني ينوي استئجار طائرات إسرائيلية بدون طيار

باتت الطريق سالكة أمام وزارة الدفاع الألمانية للمضي في خططها في استئجار خمس طائرات إسرائيلية بدون طيار. وكان الصفقة قد تأجلت بسبب رفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي لها، بيد أن الحزب المذكور تخلى عن اعتراضاته.

Drohne Heron TP beim Start (U.S. Army/J. Ruiz)

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين لعدد من كبار الضباط الاثنين (14 أيار/ مايو 2018) إن وزارتها ماضية في خططها في استئجار طائرات بدون طيار من إسرائيل.

وأضافت الوزيرة أنها تعتزم إخطار البرلمان "البوندستاغ" قريباً بشأن استئجار طائرات إسرائيلية بدون طيار، وهو برنامج جرى تأجيله العام الماضي.

مختارات

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن سلاح البحرية الإسرائيلي تسلم غواصة جديدة أطلق عليها اسم "تنين" وقالت إنها "الرابعة من الطراز الأكثر تقدما". ويثور الجدل في ألمانيا من فترة لأخرى حول جدوى تصدير الأسلحة لمناطق النزاعات. (08.09.2014)

قرر الجيش الألماني استعارة طائرات من دون طيار إسرائيلية تستعمل للاستطلاع ويمكن تزويدها بأسلحة تقصف أهدافا على الأرض. فيما تقام اليوم مراسم استقبال غواصة ألمانية جديدة في قاعدة تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي. (12.01.2016)

وكانت الوزارة قد أرجأت خطتها لاستئجار خمس طائرات بدون طيار من طراز هيرون تي بي Heron TP في صفقة قالت مصادر أمنية إنها تقدر بنحو مليار يورو وسط اعتراضات من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الأشهر الأخيرة للحكومة الائتلافية الماضية.

يُشار إلى أن الاتحاد الديمقراطي المسيحي، بزعامة المستشارة ميركل توصل إلى تفاهم مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الاتفاق على "الائتلاف الكبير" الجديد على إحياء البرنامج. وقالت الوزيرة إن الإخطار اللازم سيرسل للبرلمان قريباً لكنها لم تقدم أي تفاصيل.

في غضون ذلك رجحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن ترتفع نفقات الدفاع الألمانية خلال السنوات المقبلة صوب النسبة المستهدفة التي حددتها منظمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" والبالغة 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، رغم عدم تحقيق هذا في المستقبل القريب. وهو من مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الحكومة الألمانية.

أ.ح/ ع.غ (رويترز، د ب أ)
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