 التمييز ضد الطلاب الأجانب في السكن بألمانيا.. إلى أين الملتجأ؟ | الدراسة في ألمانيا | DW | 21.04.2018
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الدراسة في ألمانيا

التمييز ضد الطلاب الأجانب في السكن بألمانيا.. إلى أين الملتجأ؟

البحث عن مسكن من بين أكبر التحديات التي تواجه الطلبة الأجانب في ألمانيا. وقد يتعرض البعض منهم للتمييز العنصري أثناء بحثهم عن مسكن أو خلال فترة الاستئجار. ما الذي يمكنك فعله في حال واجهتك هذه المشكلة؟

Wohnung für Flüchtlinge in Weißenfels (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

التعرض للتمييز أثناء البحث عن مسكن أو خلال فترة الاستئجار ظاهرة موجودة في ألمانيا وتطال فئة المهاجرين واللاجئين، إذ بحسب دراسة أجرتها الهيئة الاتحادية لمكافحة التمييز العنصري في برلين لعام 2015، فإن ما يقرب من 70 في المائة من الأشخاص من أصول مهاجرة يشعرون بالتمييز خلال بحثهم عن سكن. قانونياً يحظر القانون العام للمساوة في المعاملة (AGG) التمييز ضد أي شخص عند البحث عن مسكن أو خلال فترة استئجاره. وبالرغم من ذلك تتكرر حالات التمييز العنصري، ولهذا تقدم الهيئة الاتحادية لمكافحة التمييز العنصري في برلين المشورة والدعم لكافة فئات المجتمع في ألمانيا، ومنهم الطلبة الأجانب، بغض النظر عن نوع الإقامة الحاصلين عليها.

ويقدم موقع الهيئة الاتحادية لمكافحة التمييز في برلين يقدم كتيب توضيحي بعنوان الحماية من التمييز في ألمانيا باللغة العربية وبعدة لغات أخرى، وهو كتيب موجه لفئة المهاجرين الجدد واللاجئين ويتضمن إرشادات ومعلومات حول الحقوق التي يضمنها القانون الألماني لكافة الأفراد وكيفية حماية أنفسهم من التمييز. كما يوفر الموقع للمتضررين أيضاً إمكانية التواصل عبر استمارة الاتصال مع الفريق المختص من أجل طلب المشورة أو توثيق حالة التمييز. ويساعد الموقع الإلكتروني الخاص بالبحث عن المراكز الاستشارية على إيجاد المراكز القريبة من المتضررين.

أجرت DW عربية الحوار التالي مع المتحدث باسم الهيئة الاتحادية لمكافحة التمييز في برلين، سيباستيان بيكيريش، حول آلية عمل الهيئة وعن نوع المشورة والدعم المقدم للطلبة المتضررين:

DW عربية: متى يمكن للمتضررين الاعتماد على القانون العام للمساواة في المعاملة AGG؟

مختارات

يصعب على المرء العثور على شقق بأسعار معقولة في المدن الألمانية الكبرى، لأن الطلب المتزايد على المساكن يفوق العرض بكثير. ويعتبر الأجانب، الفئة الأكثر تضررا، نظرا للتحيز العنصري والأحكام المسبقة السائدة عند بعض المؤجرين. (15.11.2013)

ينامون في صالات التدريب الرياضية، وفي قاعات رقص وفنادق: الكثير من الطلاب لم يعثروا منذ بداية الفصل الدراسي على غرفة للإقامة فيها. والمشكلة هذا العام مضاعفة لأن ألمانيا شهدت تخرج دفعتان من المرحلة الثانوية. (21.10.2013)

سيباستيان بيكيريش: يحظر القانون العام للمساواة في المعاملة التمييز بكافة أشكاله في مختلف المجالات مثل العمل والتعليم وإنجاز أعمال الحياة اليومية، وكذلك عند عملية البحث عن مسكن واستئجاره. ويمنع هذا القانون أن يلعب الأصل مثلاً دوراً عند اختيار المستأجرين. غير أنه حدد بعض الاستثناءات، والتي لا تزال قيد النقاش والانتقاد، بسبب احتمالية انتهاكها لحقوق الأفراد. وهذه الاستثناءات تخص الحالة، التي يتوجب فيها على المستأجر والمالك العيش معاً في مساحة سكنية ضيقة، بحيث يحدث فيما بينهما احتكاك بشكل مستمر.

كيف تساعد مراكز مكافحة التمييز العنصري الطلاب الأجانب في حالة تعرضهم للتمييز عند البحث عن مسكن؟

نحن نقدم استشارة قانونية أولية يمكن للجميع في ألمانيا الاستفادة منها ويقوم محامونا بتقييم حالة التمييز من الناحية القانونية. وبناءً على رغبة الأطراف يمكن البحث عن تسوية ودية، ويحدث ذلك مثلاً عن طريق إرسال خطاب إلى المالك أو المالكة، وتنبيههم بالتمييز المحتمل وقوعه على المستأجر أو المستأجرة.

كيف تستطيع مراكز مكافحة التمييز العنصري الدفاع عن المتضررين وعن حقوقهم بشكل ملموس؟

إذا تثبت وجود انتهاك لحقوق المستأجرين ووقوع التمييز بحسب القانون العام للمساواة في المعاملة (AGG)، حينها يتوجب رفع ضرر التعرض للتمييز أو إنهاء التمييز الواقع على المتضرر ودفع التعويضات المادية. ويجب على المتضرر تقديم الشكوى في غضون شهرين من التعرض للتمييز العنصري .

على أرض الواقع، يمكن القول بأن بعض الأشخاص قد يشعرون بأن فرصتهم ضئيلة أو معدومة قانونياً، ولهذا السبب قد لا يلجئون إلى مراكز مكافحة التمييز العنصري، فكيف تتعاملون في هذه الحالة؟

هذا غير صحيح، في الواقع يلجأ إلينا باستمرار العديد من الأشخاص المتضررين من التمييز أثناء البحث عن مسكن. وقد اُنشأ في برلين، مكتب تنسيقي خاص، يمكن للمتضررين الاتصال به، وهو يقدم أيضاً التوعية والإرشاد عند حالة التعرض لأي شكل من أشكال التمييز العنصري. غير أنه من المهم على أي شخص يسعى للحصول على تعويضات قانونية أن يكون قادراً على إثبات التمييز العنصري الذي تعرض له والسعي بمفرده من أجل انتزاع حقه أمام المحكمة وهنا تكمن العقبات بالنسبة للمتضررين. غير أن هناك عدداً من الأحكام التي كانت لصالح المستأجرين. وقد لا يتطلب الأمر دائماً تقديم شكوى ضد المالك، إذ في كثير من الأحيان، قد يكفي خطاب موجه من الهيئة الاتحادية لمكافحة التمييز لمالك العقار من أجل إعادة النظر في تصرفه وأخذ قراره. وفي أية حال لا ينبغي على أحد التخلي عن طلب المشورة والدعم في حالة التعرض للتمييز.

Symbolfoto Antidiskriminierungsgesetz (picture-alliance/R. Schlesinger)

الهيئة الاتحادية لمكافحة التمييز العنصري في برلين

ما هي النصائح والحلول العملية التي تقدمونها للطلبة الأجانب في هذه الحالة؟

ننصح بطلب المساعدة من المراكز الاستشارية، وعلى رأسهما الهيئة الاتحادية لمكافحة التمييز العنصري في برلين، أو غيرها من المراكز الاستشارية المتخصصة في مكافحة التمييز العنصري الموجودة في ألمانيا وكذلك هناك برامج في هذا الشأن مقدمة من قبل الجامعات الألمانية. وفي حالة تعرض الطلبة إلى التمييز العنصري أثناء البحث عن مسكن، فإن عليهم تسجيل ما حدث في مذكرة مع ذكر أسماء الشهود، إن أمكن ذلك أو إن وُجد شهود أثناء التعرض للتمييز. كما يتعين الإبلاغ عن التمييز لدى مراكز مكافحة التمييز العنصري أو دوائر الهجرة أو منظمات حماية المستأجرين. وتقديم الشكوى بشكل مباشر لدى المالك المسؤول، أو لدى جمعية الإسكان أو الحكومة، ويفضل أن يكون ذلك بمساعدة المركز الاستشاري القريب من منطقة الطلبة المتضررين من التمييز العنصري.

أجرت الحوار: إيمان ملوك

  • Studenten an der Universität in Leipzig informieren sich am «schwarzen Brett» über Wohnungsangebote. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    بحث مضن عن غرفة للسكن

    كثيرا ما يواجه الطلاب مشكلة في إيجاد مسكن ذلك أن الطلب على السكن الجامعي كبير جدا وأكبر من قدرة الاستيعاب. وتعد كل من مدينتي ميونخ وفرانكفورات من أغلى المدن من ناحية الإيجار، حيث يبلغ معدل إيجار غرفة واحدة في شقة جماعية 493 يورو في ميونخ و421 يورو في فرانكفورت. يحاول الطلاب مساعدة بعضهم البعض من خلال إعلانات عن غرف شاغرة في بهو الجامعات.

  • Mutter und Sohn kochen gemeinsam © Jeanette Dietl

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    السكن لدى الوالدين

    يسكن نحو 27 بالمائة من الطلاب لدى آبائهم وأمهاتهم. ويُعتبر هذا النوع من السكن مريحا وأقل تكلفة: ذلك أن الطلاب يوفرون إيجار الغرفة بالإضافة إلى أنهم لا يولون هما لطبخ الطعام أو غسل الملابس. ولكن لكل شيء ثمنه: ذلك أن السكن لدى الوالدين يعني الرضوخ لتعاليمهما وقواعدهما في العيش والقليل من الحرية.

  • Wohnungsnot bei Studierenden provisorischer Schlafraum

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    النوم في قاعات الرياضة

    لكن أولئك الذي يدرسون في جامعات بعيدة عن مقر سكن والديهم يضطرون للبحث عن سكن جماعي. وفي بعض المدن الكبيرة التي يكثر الطلب على جامعاتها، مثل ميونخ أو كولونيا أو فرانكفورت، فإن إيجاد سكن يمكن دفع إيجاره أصبح أمرا صعب المنال كالفوز في اليانصيب. وحتى لا ينامون في الشارع يضطر البعض إلى النوم بصفة جماعية في قاعات للرياضة تابعة للجامعة إلى أن يجدوا سكنا لهم.

  • Studenten stehen am auf dem Balkon eines Studentenwohnheimes. Foto:Stefan Sauer/dpa

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    السكن الجامعي

    يقيم نحو 12 بالمائة من الطلاب في ألمانيا بالسكن الجامعي. وفي المبيتات الجامعية الجديدة تبلغ مساحة الغرفة الواحدة 17 مترا مربعا. أما في المبيتات القديمة فإنها أصغر بكثير. وقد أصبح من النادر أن يسكن الطالب لوحده في غرفة لوحده، حيث غالبا ما يسكن ثلاثة أو أربعة طلاب مع بعضهم البعض. ويبلغ معدل الإيجار في السكن الجامعي نحو 230 يورو وهو سعر لا يمكن إيجاده في القطاع الخاص.

  • Wohncontainer Fotocredit: Prof. Manfred Kovatsch.

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    قصدير من الخارج وسجاد في الداخل

    الغرف القصديرية ليست بالأمر الجديد، فقد تم استخدامها في الثمانينات في ألمانيا عندما كان الطلب على السكن الجامعي أكبر بكثير من العرض. حينها كانت هذه الغرف حلا مؤقتا للطلاب. وقد تم اعتماد هذه الغرف في مدينة ميونخ الألمانية حيث الأسعار عالية والطلب كبير على السكن. وقد تعتمد مدن أخرى هذا الحل لطلابها في حال لم يتم إيجاد سكن مناسب لهم.

  • Wohnen im Würfel

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    غرف على شكل مكعبات

    في غرف صغيرة جدا على شكل مكعبات لا تتجاوز مساحتها نحو سبعة أمتار مربعة يمكن للطلاب في مدينة ميونخ السكن في قرية "او تو/ O2 Village). توفر الغرفة المرافق الضرورية للحياة كحمام ومطبخ ومكان للجلوس والنوم. ويبلغ إيجار الغرفة الواحدة 150 يورو شهريا.

  • Studentenwohnheim im Fachwerkhaus in Göttingen Foto: Wolfgang Weihs (c) dpa - Report

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    سكن في بيت تاريخي

    في مدينة غوتنغن الألمانية قامت مصالح شؤون الطلبة بإعادة ترميم هذا البيت القديم جدا وتحويله إلى سكن جامعي يتهافت عليه الطلاب نظرا لجماليته وكونه يجمع بين التاريخ والعيش المريح في قلب الطبيعة.

  • Studenten in einer Wohnheim-Küche (Foto: picture-alliance / Helga Lade Fotoagentur GmbH)

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    سكن للطلاب على شكل ثكنة عسكرية

    في هذا السكن الجامعي في مدينة بون، والذي بني على شكل ثكنة عسكرية يتقاسم الطلاب المطبخ والحمام يحاول الطلاب التأقلم مع هذا النوع من السكن. الشيء الذي يتميز به هذا السكن أنه يقدم خدمات في مختلف المجالات للطلاب الأجانب الجدد.

  • Die Studentin Sarah und die 78-jährige Klara Fürst Foto: Friso Gentsch dpa/lnw

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    أجيال مختلفة تحت سقف واحد

    تسكن الطالبة سارة لدى السيدة المتقاعدة كلارا فورست. ومقابل الحصول على غرفة للسكن تقوم سارة بمساعدة كلارا في البيت والحديقة وتقوم بالتبضع وغسل الأواني مثلا. ومنذ عام 1992 هناك مكاتب متخصصة في التوسط لهذا النوع من السكن الجماعي الذي يجمع بين أجيال مختلفة. وفي بعض الأحيان يتحول هذا النوع من السكن إلى صداقة حقيقية.

  • Sander Koers, 25, Student aus den Niederlanden, lebt als Hauswächter im Collège Voltaire. Sein Zimmer war einmal das Archiv der Schule. Copyright: DW/Lydia Heller

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    أعمال الحراسة مقابل السكن

    عندما تبقى المصانع القديمة أو المستشفيات أو المدارس فارغة، فإن مالكيها يخشون من أن يتم العبث بها من قبل غرباء أو تتعرض للنهب. ومنذ عام 2010 يمكن للطلاب التقدم لوظيفة حارس لهذه البنايات مقابل السكن فيها. كما أن هناك قواعد تنظم هذا النوع من السكن، حيث لا يحق للحارس التدخين أو أن تكون له حيوانات تعيش معه أو إقامة حفلات لأكثر من عشرة أشخاص.

  • Drei Studenten stehen vor einem Kirchenfenster @Dw/ V.Wüst

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    العيش في دير تابع للكنيسة

    في دير فارغ بمدينة أولم الألمانية يعيش منذ 2012 سبعة وعشرون طالبا من جنسيات مختلفة. ومن لا يستطيع دفع الإيجار من الطلاب الأجانب، فإن الكنيسة توفر عشر غرف للسكن بدون مقابل. ولكن عقود الإيجار محددة زمنيا كما أن الكنيسة لم تحدد ما الذي ستفعله بالدير مستقبلا.

  • Wohnen im Ikea-Stil EineComputergrafik zeigt das Wohnprojekt der Firma Inter Ikea am Three Mills Wall River in London @LandProp SE») c) dpa - Bildfunk

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    فكرة مستقبلية لحل أزمة السكن الجامعي

    بعض المسامير والبراغي تكفي لإنشاء غرفة – هذا الرسم على شاشة الكمبيوتر يعكس فكرة لإحدى الشركات السويدية إنتر إيكيا حول إمكانية إنجاز غرف وسكن للطلاب في ألمانيا. ولكن ذلك لا يزال حبرا على ورق أو رسما على جهاز الكمبيوتر.

    الكاتب: سوزانه كوردس/ش.ع


مختارات

ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

يشهد عدد الطلاب في ألمانيا تزايدا، خاصة وأن بعض الولايات ألغت الرسوم الجامعية. وأمام العدد الكبير من الطلاب بدأت مشكلة السكن الجامعي تطفو على السطح. الأمر الذي دفع البعض إلى ابتكار طرق مختلفة لحل هذه الأزمة. (12.04.2013)  