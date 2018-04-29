التسجيل في الجامعات الألمانية ـ الإجراءات والوثائق والمواعيد

استكمال إجراءات تسجيل الطالب الأجنبي في الجامعة يأتي بعد حصوله على القبول الجامعي، إذ لا يمكن بدء الدراسة والالتحاق بالمحاضرات والبرامج الدراسية واستخدام مرافق الجامعة من دون القيام أولاً بالتسجيل والحصول على وثيقة الالتحاق بالجامعة .

شهادة الالتحاق بالجامعة هذه تعرف بالألمانية بـ Die Immatrikulationsbescheinigung، وهي ضرورية للقيام بعدة خطوات أخرى. وبحسب نظام أغلب الجامعات يحتاج الطالب إلى الذهاب شخصياً للتسجيل في الجامعة، في حين قد تكتفي بعض الجامعات بالتسجيل عن طريق المراسلة عبر البريد العادي أو البريد الإلكتروني خلال الفترة المحددة للتسجيل. وكأي خطوة من الخطوات السابقة تتطلب خطوة التسجيل في الجامعات الألمانية أيضاً مجموعة من الوثائق والشهادات، فضلاً عن دفع رسوم الفصل الدراسية.

الوثائق اللازمة

قبل التوجه إلى التسجيل يجب على الطالب الاطلاع على كل ما يحتاجه من أجل هذه العملية وذلك إما عن طريق الموقع الإلكتروني للجامعة أو عن طريق المكتب الدولي للطلبة Akademischen Auslandsamt أو مكتب شؤون الطلبة التابعين للجامعة المعنية. ويعرض موقع الدراسة في ألمانيا الوثائق، التي عادة ما تُطلب من الطلبة عند التسجيل في الجامعات الألمانية، وهي كالتالي:

ـ جواز السفر مع التأشيرة/ الفيزا

ـ وثيقة القبول الجامعي

ـ الشهادة المؤلة للالتحاق بالتعليم العالي، ويمكن أن تقدم الشهادة الأصلية أو نسخة عنها مترجمة ومصادق عليها من قبل الجهات الرسمية.

ـ صور شخصية

ـ إثبات الاشتراك في التأمين الصحي في ألمانيا، أو إثبات الاعتراف بالاشتراك في التأمين الصحي في الوطن الأم بالنسبة للطلبة الأجانب.

ـ شهادة اجتياز اختبار اللغة الألمانية

عند التسجيل يحصل الطلبة في ألمانيا على بطاقة الطالب Studierendenausweis والتي تمنحهم عدة امتيازات

مواعيد التسجيل

تختلف مواعيد التسجيل من جامعة إلى أخرى في ألمانيا، باختلاف النظام التعليمي في كل جامعة وكذلك باختلاف البرامج والتخصصات الدراسية ، ولكن هناك مواعيد للتسجيل تكون عادة محددة في فترة زمنية قصيرة ولهذا يلفت موقع الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي (DAAD) انتباه الطلبة إلى ضرورة الاطلاع مسبقاً على كافة تفاصيل عملية التسجيل ومواعدها. الموقع الإلكتروني hs-kompass2.de يقدم ملفاً شاملاُ يتضمن معلومات مفصلة عن مواعيد التقديم والتسجيل في كافة التخصصات الدراسية و في مختلف الجامعات في ألمانيا.

شهادة الالتحاق بالجامعة

بعد التسجيل في الجامعة، يحصل الطالب مباشرة على شهادة الالتحاق بالجامعة والتي تعرف بالألمانية بـ Die Immatrikulationsbescheinigung. هذه الشهادة تتضمن بطاقة الطالب، التي يحصل عليها أيضاً عند التسجيل وهي ضرورية بالنسبة لباقي الاجراءات الأخرى، منها التسجيل في البرامج الدراسية خلال الفصل الدراسي وكذلك عند تقديم طلب الحصول على تصريح للإقامة في ألمانيا بغرض الدراسة.

بطاقة الطالب

من ضمن الوثائق التي يحصل عليها الطالب عند التسجيل في الجامعة، هي بطاقة الطالب والمعروفة بالألمانية بـ Der Studierendenausweis. وبحسب موقع الدراسة في ألمانيا فإن هذه البطاقة تخول للطالب عدة امتيازات طوال فترة دراسته في الجامعة، أهمها استخدام وسائل النقل العمومي داخل الولاية التي يعيش ويدرس فيها الطالب. كما توفر له هذه البطاقة أيضاً استخدام مرافق الجامعة مثل المكتبة، صالات الرياضة، غرف الحاسوب والمطعم الجامعي المسمى بالألمانية Mensa. كما يحصل الطالب من خلال هذه البطاقة على تخفيضات عديدة عند زيارة الفعاليات الثقافية مثل المعارض و المتاحف.

تجديد التسجيل

قد لا يعلم العديد من الطلبة الجدد أن التسجيل في الجامعة يكون فقط لفصل دراسي واحد، وأنه يتوجب عليهم من أجل استكمال دراستهم الجامعية تجديد التسجيل عند بداية كل فصل دراسي ودفع الرسوم اللازمة. عملية تجديد التسجيل لا تتطلب تقديم وثائق إضافية، وإنما يكفي دفع رسوم الفصل الدراسي المقبل ويحصل الطالب من بعدها على تمديد في شهادة الالتحاق بالجامعة وكذلك بطاقة الطالب. أما في حالة لم يقم الطالب بتجديد التسجيل في الجامعة خلال الوقت المحدد لذلك، فيتعين عليه خلال فترة تسجيل إضافية دفع رسوم إدارية والتي يطلق عليها بالألمانية بـ Verwaltungsgebühren، وهي رسوم إضافية يدفعها الطالب بسبب التأخر عن الفترة المحددة للتجديد التسجيل. وفي حالة لم يدفع الطالب هذه الرسوم، وتأخر عن الفترة الإضافية للتسجيل، يمكن أن يفقد الطالب تسجيلة في الجامعة نهائيا. ويمكن للطالب الاطلاع على مواعيد تجديد التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للجامعات أو عن طريق الاستفسار من المكتب الدولي التابع للجامعة المعنية.

في كل الجامعات الألمانية يدفع الطلبة عند التسجيل وإعادة التسجيل رسوم دراسية تسمى بـ Studienbeitrag هي عبارة عن رسوم لصالح دائرة شؤون الطلبة das Studentenwerk واتحاد شؤون الطلبة المعروف بـ (AStA). وتختلف هذه الرسوم من جامعة إلى أخرى ومن ولاية لأخرى، وهي وتتراوح ما بين 100 إلى 350 يورو للفصل الدراسي الواحد، بحسب موقع الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي (DAAD).

إيمان ملوك