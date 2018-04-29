 التسجيل في الجامعات الألمانية ـ الإجراءات والوثائق والمواعيد | الدراسة في ألمانيا | DW | 02.05.2018
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الدراسة في ألمانيا

التسجيل في الجامعات الألمانية ـ الإجراءات والوثائق والمواعيد

شهادة إثبات الالتحاق بالجامعة وبطاقة الطالب من الوثائق الضرورية التي يحتاجها الطالب طوال فترة دراسته. هذه الوثائق تُمنح للطلبة عند التسجيل في وتخول لهم عدة امتيازات. فماهي؟ وكيف تتم عملية التسجيل؟ وماهي الوثائق الضرورية؟

Immatrikluation Universität Student Einschreibung (picture alliance/dpa)

استكمال إجراءات تسجيل الطالب الأجنبي في الجامعة يأتي بعد حصوله على القبول الجامعي، إذ لا يمكن بدء الدراسة والالتحاق بالمحاضرات والبرامج الدراسية واستخدام مرافق الجامعة من دون القيام أولاً بالتسجيل والحصول على وثيقة الالتحاق بالجامعة .

شهادة الالتحاق بالجامعة هذه  تعرف بالألمانية بـ Die Immatrikulationsbescheinigung، وهي ضرورية للقيام بعدة خطوات أخرى. وبحسب نظام أغلب الجامعات يحتاج الطالب إلى الذهاب شخصياً للتسجيل في الجامعة، في حين قد تكتفي بعض الجامعات بالتسجيل عن طريق المراسلة عبر البريد العادي أو البريد الإلكتروني خلال الفترة المحددة للتسجيل. وكأي خطوة من الخطوات السابقة تتطلب خطوة التسجيل في الجامعات الألمانية أيضاً مجموعة من الوثائق والشهادات، فضلاً عن دفع رسوم الفصل الدراسية.

الوثائق اللازمة

قبل التوجه إلى التسجيل يجب على الطالب الاطلاع على كل ما يحتاجه من أجل هذه العملية وذلك إما عن طريق الموقع الإلكتروني للجامعة أو عن طريق المكتب الدولي للطلبة Akademischen Auslandsamt أو مكتب شؤون الطلبة التابعين للجامعة المعنية. ويعرض موقع الدراسة في ألمانيا الوثائق، التي عادة ما تُطلب من الطلبة عند التسجيل في الجامعات الألمانية، وهي كالتالي:

ـ جواز السفر مع التأشيرة/ الفيزا

ـ وثيقة القبول الجامعي

ـ الشهادة المؤلة للالتحاق بالتعليم العالي، ويمكن أن تقدم الشهادة الأصلية أو نسخة عنها مترجمة ومصادق عليها من قبل الجهات الرسمية.

ـ صور شخصية

ـ إثبات الاشتراك في التأمين الصحي في ألمانيا، أو إثبات الاعتراف بالاشتراك في التأمين الصحي في الوطن الأم بالنسبة للطلبة الأجانب.

ـ شهادة اجتياز اختبار اللغة الألمانية

Deutschland Studentenausweis mit Chipkarte (picture alliance / dpa)

عند التسجيل يحصل الطلبة في ألمانيا على بطاقة الطالب Studierendenausweis والتي تمنحهم عدة امتيازات

مواعيد التسجيل

تختلف مواعيد التسجيل من جامعة إلى أخرى في ألمانيا، باختلاف النظام التعليمي في كل جامعة وكذلك باختلاف البرامج والتخصصات الدراسية ، ولكن هناك مواعيد للتسجيل تكون عادة محددة في فترة زمنية قصيرة ولهذا يلفت موقع الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي (DAAD) انتباه الطلبة إلى ضرورة الاطلاع مسبقاً على كافة تفاصيل عملية التسجيل ومواعدها. الموقع الإلكتروني hs-kompass2.de يقدم ملفاً شاملاُ يتضمن معلومات مفصلة عن مواعيد التقديم والتسجيل في كافة التخصصات الدراسية و في مختلف الجامعات في ألمانيا.

شهادة الالتحاق بالجامعة

بعد التسجيل في الجامعة، يحصل الطالب مباشرة على شهادة الالتحاق بالجامعة والتي تعرف بالألمانية بـ Die Immatrikulationsbescheinigung. هذه الشهادة تتضمن بطاقة الطالب، التي يحصل عليها أيضاً عند التسجيل وهي ضرورية بالنسبة لباقي الاجراءات الأخرى، منها التسجيل في البرامج الدراسية خلال الفصل الدراسي وكذلك عند تقديم طلب الحصول على تصريح للإقامة في ألمانيا بغرض الدراسة.

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بطاقة الطالب

من ضمن الوثائق التي يحصل عليها الطالب عند التسجيل في الجامعة، هي بطاقة الطالب والمعروفة بالألمانية بـ Der Studierendenausweis. وبحسب موقع الدراسة في ألمانيا فإن هذه البطاقة تخول للطالب عدة امتيازات طوال فترة دراسته في الجامعة، أهمها استخدام وسائل النقل العمومي داخل الولاية التي يعيش ويدرس فيها الطالب. كما توفر له هذه البطاقة أيضاً استخدام مرافق الجامعة مثل المكتبة، صالات الرياضة، غرف الحاسوب والمطعم الجامعي المسمى بالألمانية Mensa. كما يحصل الطالب من خلال هذه البطاقة على تخفيضات عديدة عند زيارة الفعاليات الثقافية مثل المعارض و المتاحف.

تجديد التسجيل

قد لا يعلم العديد من الطلبة الجدد أن التسجيل في الجامعة يكون فقط لفصل دراسي واحد، وأنه يتوجب عليهم من أجل استكمال دراستهم الجامعية تجديد التسجيل عند بداية كل فصل دراسي ودفع الرسوم اللازمة. عملية تجديد التسجيل لا تتطلب تقديم وثائق إضافية، وإنما يكفي دفع رسوم الفصل الدراسي المقبل ويحصل الطالب من بعدها على تمديد في شهادة الالتحاق بالجامعة وكذلك بطاقة الطالب. أما في حالة لم يقم الطالب بتجديد التسجيل في الجامعة خلال الوقت المحدد لذلك، فيتعين عليه خلال فترة تسجيل إضافية دفع رسوم إدارية والتي يطلق عليها بالألمانية بـ Verwaltungsgebühren، وهي رسوم إضافية يدفعها الطالب بسبب التأخر عن الفترة المحددة للتجديد التسجيل. وفي حالة لم يدفع الطالب هذه الرسوم، وتأخر عن الفترة الإضافية للتسجيل، يمكن أن يفقد الطالب تسجيلة في الجامعة نهائيا. ويمكن للطالب الاطلاع على مواعيد تجديد التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للجامعات أو عن طريق الاستفسار من المكتب الدولي التابع للجامعة المعنية.

في كل الجامعات الألمانية يدفع الطلبة عند التسجيل وإعادة التسجيل رسوم دراسية تسمى بـ Studienbeitrag  هي عبارة عن رسوم لصالح دائرة شؤون الطلبة das Studentenwerk واتحاد شؤون الطلبة المعروف بـ (AStA). وتختلف هذه الرسوم من جامعة إلى أخرى ومن ولاية لأخرى، وهي وتتراوح ما بين 100 إلى 350 يورو للفصل الدراسي الواحد، بحسب موقع الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي (DAAD).

إيمان ملوك

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    كيف يعيش الطلاب في البلدان المختلفة؟

    بناء جسور بين الطلاب

    يرغب هيني بوجيرت في عرض حياة الطلاب حول العالم، لذلك قام بتصوير عشر طلاب في بلدان مختلفة وعرضها على صفحته على الإنترنت، وهدفه هو أن يرى الطلاب كيف يعيش أقرانهم، وأن يخلق حلقة وصل بينهم. تساعد هذه الصورأيضا في التعرف على تطلعات الطلاب وكم هي متشابهة، وهنا نرى على سبيل المثال بانكاي ياداف من مدينة مومباي بالهند وهو يحلم بأن يصبح رجل أعمال ناجح.

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    كيف يعيش الطلاب في البلدان المختلفة؟

    الدولة تحتاجهم

    سيدهارت يوسي أيضاً يرغب بعد إنهاء دراسته البقاء في الهند والعمل في مجال الاقتصاد التنموي، فهو يؤمن بأن بلاده تحتاج إلى الكثير من الخبراء في هذا المجال. ويقول بوجرت: "الكثير من الطلاب يرغبون في مغادرة الهند بعد الدراسة للبحث عن فرص عمل أفضل ولكني أتمنى أن يبقى الطلاب في بلدهم حيث أن كل بلد يحتاج الى شباب ذكي وناجح".

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    كيف يعيش الطلاب في البلدان المختلفة؟

    فرصة للتواصل المباشر

    يتتبع بوجرت المجالات التي يرغب أبطال صوره في العمل بها، وهو يروي مثلاً أن طالب التربية الرياضية الكوبي أمادو سويرا كان يرغب في الدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية لكنه لم يستطع وبقى في كوبا حيث يعمل الآن كمدرب تنس. من خلال صفحة الانترنت imagesconnect.org يمكنك التواصل المباشر مع أبطال تلك الصور.

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    كيف يعيش الطلاب في البلدان المختلفة؟

    أكثر من مائتي طالب من عشر دول

    قام بوجرت بتصور أكثر من مائتي طالب من بلدان مختلفة وكانت مولدوفا من أوائل الدول التي زارها، حيث قام بتصوير دينو باشيو في العاصمة كيشيناو. ومما لفت انتباهه في مسكن الطلاب هناك الخلط بين التقليد والحداثة. فبينما يتماشى الطلاب الشباب مع صيحات الموضة، تتزين غرفهم بالسجاد اليدوي ذي الطراز القديم.

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    كيف يعيش الطلاب في البلدان المختلفة؟

    قطعتان أساسيتنان: سرير ومكتب

    عادة يختلف الأثاث من حيث التصميم بين غرف الطلاب ولكن هناك بعض الأمور المشتركة والتقليدية التي ستجدها في أغلب غرف الدارسين مثل السرير والمكتب. وهو ما يبدو واضحا أيضا لدى الطلاب الروس راسول ومورات و أوليج.

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    كيف يعيش الطلاب في البلدان المختلفة؟

    عندما تصبح الدراسة "رفاهية"

    وإلى جانب بحثه عن النقاط المشتركة بين الطلاب، أراد بوجرت أيضاً إبراز الاختلافات بينهم، وقد قام أيضا قام بجمع معلومات عن بلدان الطلاب ممن قام بتصويرهم ونشرها على موقعه على سبيل المثال: كم عدد الأفراد الذين يستطيعون القراءة و كم عدد الدارسيين هناك؟ في كينيا حيث يعيش فيكتور نيوروجي لا يحصل سوى سبعة بالمئة من السكان على شهادة تعليم عالٍ.

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    كيف يعيش الطلاب في البلدان المختلفة؟

    متران فقط لكل فرد

    من الصعب تحديد عدد الدراسين في الفلبين، لكن المعروف أن كثيراً منهم يعيشون في ظل ظروف صعبة كما هو الحال بالنسبة لأبيجايل اليدون، إحدى الطالبات اللاتي قام بوجرت بتصويرهن، حيث تعيش برفقة ستة من أقرانها في مدينة مانيلا بغرفة لا تتعدى اثنى عشر متر مربع.

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    كيف يعيش الطلاب في البلدان المختلفة؟

    الشغف بالتفاصيل

    يسهل التعرف على مجال دراسة أنطونيو روبيو في مدينة هافانا حيث يدرس الهندسة الكهربائية. ويعتبر أهم شئ بالنسبة له هو أان تكون الإضاءة جيدة حتى يستطيع التعرف على كافة التفاصيل على الشاشات بدقة و كمعظم غرف الطلاب، كانت الغرف أيضا هناك صغيرة.

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    كيف يعيش الطلاب في البلدان المختلفة؟

    صور للدارسين في ألمانيا قريبا

    أغلبية صور بوجرت كانت لطلاب ودارسين من وطنه الأم هولندا مثل تيم مولدرس و ايريس يونستهوفيل من مدينة ديلفت. ولكن يخطط بوجرت أيضا لتصوير مساكن الطلاب في ألمانيا حيث من الممكن للراغبين في المشاركة مراسلته عن طريق الإيميل الخاص به : info@boogertfotografie.nl

    الكاتب: جينيفر فراتسيك/ محمد رشاد عطالله


مختارات

كيف يعيش الطلاب في البلدان المختلفة؟

على الرغم من اختلاف أسلوب حياة ومستوى معيشة الطلاب والدراسين في بلدان العالم المختلفة إلا أن هناك سمات مشتركة تجمعهم. هذا مايحاول المصور هيني بوجرت إلقاء الضوء عليه بعرض صور التقتها لدارسين من بلدان مختلفة. (13.08.2013)  