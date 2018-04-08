 البيت الأبيض: ترامب لم يتخذ بعد ″قراره النهائي″ بشأن سوريا | أخبار | DW | 12.04.2018
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أخبار

البيت الأبيض: ترامب لم يتخذ بعد "قراره النهائي" بشأن سوريا

بعد اجتماع مع مستشاريه للأمن القومي، لم يتخذ الرئيس الأميركي بعد "قراره النهائي" في شأن طريقة الرد على هجوم مفترض بالأسلحة الكيميائية في سوريا. هذا فيما أكدت بريطانيا على ضرورة ردع الأسد عن استخدام الكيماوي.

President Trump comments on Syria, FBI raid of Michael Cohen's office at White House (picture alliance / Newscom)

صورة من الأرشيف

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب اجتمع مع فريقه للأمن القومي بشأن الوضع في سوريا اليوم الخميس (12 نيسان/أبريل 2018) "ولم يتم اتخاذ قرار نهائي".

مختارات

تُطرح تساؤلات كثيرة حول الدور الألماني المحتمل في الهجوم الذي تنوي أمريكا وبعض حلفائها شنه على سوريا، خصوصاً بعد أن استبعدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مشاركة بلادها في توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري. (12.04.2018)

بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتوقع غالبية المعلقين في الصحف الألمانية ضربة عسكرية قريبة في سوريا. ولكن هل يرحبون بتلك الضربة؟ (12.04.2018)

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز في بيان صحفي "نواصل تقييم المعلومات ونتحدث مع الشركاء والحلفاء"، مضيفة أن ترامب سيجري في وقت لاحق الخميس محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في شأن الإجراء الذي قد يتخذه الحلفاء.

وفي وقت سابق اعتبرت الحكومة البريطانية أن "من الضروري اتخاذ إجراءات" ضد استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، وذلك في ختام اجتماع طارئ الخميس دعت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي. وقال متحدث باسم الحكومة في بيان "توافقت الحكومة على ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع نظام الأسد من استخدام أسلحة كيميائية"، مضيفاً أن الحكومة "ترجح إلى حد بعيد" مسؤولية دمشق عن الهجوم الكيميائي المفترض السبت في مدينة دوما والذي أاسفر عن مقتل "ما يصل إلى 75 شخصاً".

خ.س/ي.ب (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

  • Mutmaßlicher Giftgasangriff in Syrien (picture-alliance /AP/dpa)

    هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

    أثارت تقارير حول هجوم مفترض بـ"غازات سامة" استهدف السبت الماضي (السابع من نيسان/أبريل 2018) مدينة دوما في الغوطة الشرقية تنديداً دولياً. وطلبت 9 دول، بمبادرة من فرنسا، عقدَ اجتماع عاجل لمجلس الأمن الاثنين لبحث تقارير عن الهجوم الكيميائي المفترض في دوما.

  • Syrien Kinder werden nach möglichem Giftgaseinsatz in Douma behandelt (picture alliance/AP Photo/Syrian Civil Defense White Helmets)

    هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

    وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن "21 حالة وفاة جراء الاختناق وإصابة 70 آخرين" من دون أن يتمكن من "تأكيد أو نفي" استخدام الغازات السامة. إلا أن الحصيلة التي أوردتها منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل) تراوحت بين 40 و70 قتيلاً جراء القصف بـ"الغازات السامة"، وفق قولها.

  • People at hospital after alleged chlorine gas attack in Idlib (picture-alliance/AA/M. Bekkur)

    هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

    فيما تحدثت المنظمة والجمعية الطبية السورية الأميركية (سامز) عن وصول "500 حالة" إلى النقاط الطبية. وأشارتا إلى أعراض "زلة تنفسية وزرقة مركزية وخروج زبد من الفم وانبعاث رائحة واخزة تشبه رائحة الكلور".

  • US Präsident Donald Trump vor Industriearbeitern in Ohio (Reuters/Y. Gripas)

    هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

    أدان الرئيسان الأمريكي ترامب والفرنسي ماكرون "الهجمات الكيميائية التي وقعت في 7 نيسان/أبريل ضد سكان دوما". وكتب ترامب على تويتر "قتل كثيرون بينهم نساء وأطفال في هجوم كيميائي متهور في سوريا"، مضيفا "الرئيس بوتين وروسيا وايران مسؤولون عن دعم الأسد الحيوان. سيكون الثمن باهظا". فيما قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن "ملابسات استخدام الغاز السام هذه المرة تشير إلى مسؤولية نظام الأسد".

  • Syrien US-Angriff auf Luftwaffenbasis Al-Schairat (picture alliance/AP Photo/Russian Defense Ministry Press Service)

    هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

    يأتي تصريح ترامب بعد عام ويوم على ضربة أمريكية استهدفت قاعدة عسكرية للجيش السوري رداً على هجوم كيماوي في خان شيخون أودى بالعشرات في شمال غرب البلاد. وأبدى وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان "قلقه البالغ"، مؤكداً أن بلاده "ستتحمل مسؤولياتها كاملة باسم الكفاح ضد انتشار الأسلحة الكيماوية".

  • Syrien Ost-Ghouta Putin Assad Wandbilder (Reuters/O. Sanadiki)

    هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

    دمشق اعتبرت أنّ الاتهامات الموجهة لها في هذا السياق هي "أسطوانة مملة غير مقنعة"، فيما وجهت روسيا تحذيرا لواشنطن من تدخل عسكري "بذرائع مختلقة" نافية استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية.

  • Syrien Abzug Rebellengruppen aus Ghuta (Reuters/O. Sanadiki)

    هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

    وتزامن الاستخدام المفترض لـ"غازات سامة" قبيل إعلان دمشق أمس الأحد اتفاقًا لإجلاء فصيل جيش الإسلام "خلال 48 ساعة" من دوما، الجيب الأخير تحت سيطرة الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية.

  • Chemiewaffen (picture alliance/ZUMAPRESS.com)

    هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

    يذكر أن محققي جرائم الحرب التابعون للأمم المتحدة وثقوا في السابق 33 هجوما كيماويا في سوريا ونسبوا 27 منها إلى الحكومة السورية التي نفت مرارا استخدام هذا النوع من الأسلحة. وفي عام 2013 قتل 1429 شخصا من بينهم أطفال في هجوم كيميائي بغاز السارين في الغوطة الشرقية، بحسب الولايات المتحدة. كما تم رصد غاز السارين في هجوم في أبريل 2017 على بلدة خان شيخون أدى إلى مقتل اكثر من 80 شخصا.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

نددت واشنطن وعواصم أوروبية بالهجوم المفترض بـ"غازات سامة" في مدينة دوما بالغوطة الشرقية. سوريا وروسيا تنفيان استخدام النظام السوري أسلحة كيماوية. منظمات إنسانية ونشطاء يؤكدون سقوط عشرات الضحايا في صفوف المدنيين. (09.04.2018)  

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