البيت الأبيض: أمريكا قلقة لاعتقال نشطاء في مصر

أصدر البيت الأبيض الأمريكي (اليوم الخميس 24 أيار/ مايو 2018) بياناً عبر فيه عن قلق الإدارة الأمريكية لقيام السلطات المصرية باعتقال نشطاء، وقال البيان "عبر بنس (نائب الرئيس) عن دعمه لإطلاق الرئيس (عبد الفتاح) السيسي سراح أكثر من 300 سجين، ومن بينهم المواطن الأمريكي أحمد عطيوي"، وأضاف أن نائب الرئيس عبر خلال الاتصال الهاتفي أيضا "عن القلق بشأن اعتقال نشطاء آخرين لا ينتهجون العنف في مصر".

يشار الى أن مواقع التواصل الاجتماعي المصرية خاصة شهدت تفاعلا كبيرا على خلفية المنشور الذي نشره المدون والناشط السياسي البارز، وائل عباس على صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلا: "أنا بيتقبض عليا". موقع "بوابة الأهرام" المصرية ذكر في وقت لاحق أن أجهزة الأمن القت القبض على وائل عباس.

م.م/ أ.ح (رويترز)