البرلمان الألماني: زيارة "حزب البديل" لسوريا ليست زيارة رسمية

ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، استناداً إلى خطاب من أمانة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان للنائب البرلماني المنتمي إلى حزب البديل من أجل الأمانيا فالديمار هيرت، أن البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) لا يدعم رحلات إلى "مناطق لا تعترف بها جمهورية ألمانيا الاتحادية وفقاً للقانون الدولي" أو إلى دول أصدرت الخارجية الألمانية تحذيرات من السفر إليها.

وجاء في الخطاب أن طلب الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي بإرسال وفد لسوريا وشبه جزيرة القرم لا يمكن الموافقة عليه من هذا المنطلق. وبحسب التقرير، فإن الحصول على اعتراف بأن هذه الجولات رسمية سيعني أنه لن يتحمل أفراد الحزب تكاليف هذه الجولات.

وشارك في الزيارة المثيرة للجدل لسوريا مطلع آذار/مارس الماضي نواب لحزب البديل الألماني من برلمانات محلية وأربعة نواب للحزب من البرلمان الاتحادي (بوندستاغ).

ويشار إلى أن الخارجية الألمانية أصدرت عدة تحذيرات من السفر إلى سوريا.

وكانت انتقادات من أطراف كثيرة في الطيف السياسي الألماني قد طالت زيارة أعضاء من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي لدمشق، وعلى رأسها الحكومة الألمانية. وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم المستشارة أنغيلا ميركل: "من يسايرون هذا النظام (السوري) يستبعد نفسه من أن يكون مؤهلاً" للعمل السياسي، وذلك في إشارة إلى أعضاء حزب "البديل".

وأضاف زايبرت أن "النظام السوري يظهر كل يوم إلى أي مدى هو غير إنساني"، معتبراً أن الرئيس الأسد "يتحمل مسؤولية" العنف بحق المدنيين في إدلب وحلب والغوطة الشرقية أو "يرتضيه".

وكانت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية قد أكدت أنه لم يتم إطلاع الوزارة بشكل مسبق على الزيارة.

خ.س/ع.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)