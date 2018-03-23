البرازيل تهزم ألمانيا وتستعيد بعض كبريائها بعد هزيمة 2014

قطع المنتخب البرازيلي لكرة القدم سجل المباريات المتتالية الخالي من الهزائم لنظيره الألماني (مانشافت) منذ 23 مباراة، وتغلب عليه 1 /صفر في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء (27 مارس/ آذار 2018) على الاستاد الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.
وثأر راقصو السامبا لهزيمتهم الثقيلة 1 / 7 أمام المانشافت في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل. وكانت المباراة اليوم هي المواجهة الأولى بين الفريقين منذ هذه الهزيمة الثقيلة على استاد مينيراو بمدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية. وسجل غابرييل جيسوس ( 20 عاما) مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 37 .
وبدأت المباراة بحذر دفاعي من الفريقين لم يستمر سوى دقائق قليلة حيث بدأ بعدها الفريقان محاولاتهما الهجومية. وتبادل المنتخبان الهجمات لكن دون أن ينجح أي منهما في إنهاء هذه الفرص بالشكل المناسب. ونجح دفاع الفريقين في إغلاق منطقتي الجزاء بشكل كبير أمام المحاولات الهجومية للفريقين كما وقع لاعبو ألمانيا أكثر من مرة في مصيدة التسلل البرازيلية.
وشهدت الدقيقة 27 تسديدة قوية أطلقها إلكاي غوندوغان من مسافة بعيدة وأبعدها أليسون بقبضة يده إلى ضربة ركنية لم تستغل جيدا. وجدد المانشافت المحاولة في الدقيقة 29 ومرر ليون غوريتسكا كرة عرضية من الناحية اليمنى وصلت إلى غوميز أمام المرمى البرازيلي لكنه فشل في السيطرة عليها بشكل مناسب ثم سددها خارج المرمى.
كل هجمات وجهود المانشافت فشلت في هز شباك راقصي السامبا
وأنهى يوشوا كيميتش هجمة سريعة للمنتخب الألماني في الدقيقة 36 بضربة رأس قوية لكن إلى خارج المرمى. ورد راقصو السامبا بهجمة مرتدة سريعة أنهاها غابرييل جيسوس بتسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء لكن الكرة علت العارضة مباشرة. وفي الدقيقة التالية، نجح اللاعب نفسه في تعويض هذه الفرصة الضائعة بتسجيل هدف التقدم للسامبا.
وأثار الهدف حفيظة لاعبي المانشافت الذين اندفعوا في الهجوم بحثا عن هدف التعادل لكن الفريق افتقد للفعالية والدقة المطلوبين في إنهاء الهجمات لينتهي الشوط الأول بتقدم السامبا بهدف نظيف.
وبدأ المانشافت الشوط الثاني بنشاط هجومي ملحوظ بحثا عن هدف التعادل، لكن دون جدوى. ورغم التغييرات التي أجراها مدرب المانشافت يواخيم لوف لتنشيط أداء الفريق كاد غابرييل جيسوس أن يعزز النتيجة بهدف ثان للسامبا إثر ضربة رأس رائعة في الدقيقة 68 ولكن الكرة مرت خارج المرمى.
وباءت محاولات المانشافت في الدقائق الأخيرة من المباراة بالفشل وكانت أبرزها من نصيب يوليان دراكسلر في الوقت بدل الضائع حيث سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس البرازيلي ببراعة ليحافظ على الفوز الثمين لفريقه.
ع.ج/ أ.ح (د ب أ، رويترز)
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جولة مصورة مع مدن وملاعب كأس العالم بروسيا 2018
موسكو
بعدد سكان يبلغ 10.4 مليون نسمة تكون العاصمة الروسية موسكو أكبر المدن في أوروبا. وتنتشر بها الأماكن، التي تستحق المشاهدة، وربما أكثرها شهرة الكرملين، حيث يحكم فلاديمير بوتين. ويوجد بموسكو أكثر من 600 كنيسة، ومن هنا جاءت تسميتها بـ"روما الثالثة". وموسكو هي المدينة الوحيدة، التي بها ملعبان تقام عليهما مباريات بمونديال روسيا.
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جولة مصورة مع مدن وملاعب كأس العالم بروسيا 2018
استاد لوجنيكي - موسكو
ستقام على ملعب لوجنيكي في موسكو المباراة النهائية لمونديال روسيا في 15 يوليو/ تموز. هذا الاستاد أقيم عام 1956، وكان مسرحا لمنافسات دورة موسكو الأولمبية عام 1980. وجرى تحديثه الآن وإدخال تعديلات عليه من أجل كأس العالم، ويتسع حاليا لـ 81 ألف متفرج. هنا سوف يفتتح المنتخب الروسي مباريات كأس العالم يوم 14 يونيو/ حزيران.
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جولة مصورة مع مدن وملاعب كأس العالم بروسيا 2018
أوتكريتي أرينا - موسكو
أعيد افتتاح أوتكريتي أرينا في عام 2014 وأصبحت المعقل الجديد لسبارتاك موسكو. وقد اضطر نادي كرة القدم الأكثر شهرة في روسيا إلى انتظار ملعبه الخاص لمدة سنوات. في كأس القارات شهد هذا الملعب مباراة تحديد المركز الثالث. أما في المونديال فسيقام عليه أربع مباريات في دور المجموعات ثم مباراة واحدة في دور الـ 16.
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جولة مصورة مع مدن وملاعب كأس العالم بروسيا 2018
سان بطرسبورغ
"إنها أجمل مدينة على وجه الأرض"، قال ذلك ذات مرة، جوزيف برودسكي، الحائز على جائزة نوبل، عن المدينة الكبيرة، الواقعة في غرب روسيا. وفي الواقع فإن سان بطرسبورغ، هي أكثر من كونها مدينة تستحق المشاهدة والإعجاب. وقد أسسها القيصر الشهير بطرس الأكبر في القرن الـ18 لتكون "بوابة إلى الغرب". وعلى عجل عمل على بناء قصور وقلاع رائعة خلال سنوات قليلة.
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جولة مصورة مع مدن وملاعب كأس العالم بروسيا 2018
زينيت أرينا – سان بطرسبورغ
تم بناء الملعب الجديد لنادي زينيت بطرسبورغ في الموقع الذي كان به من قبل ملعب كيروف القديم. ويتسع الملعب لأكثر من 68 ألف متفرج (68134 متفرجا). وخلال مرحلة البناء كانت التكلفة تزداد أكثر وأكثر حتى بلغت في النهاية 930 مليون يورو. ويرتبط المنتخب الألماني بذكريات جميلة مع هذا الملعب. فهنا فازت ألمانيا بكأس القارات في 2 يوليو/ تموز 2017.
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جولة مصورة مع مدن وملاعب كأس العالم بروسيا 2018
يكاترينبورغ
تُعْتَبر الكاتدرائية المسماة بـ"كاتدرائية الدم المقدس" أو "كنيسة الدم" المعلم الرئيسي لمدينة يكاترينبورغ، وهي أبعد المدن شرقاً، التي ستستضيف مباريات كأس العالم بروسيا. وقد بنيت تلك الكاتدرائية في عام 2002، على الموقع نفسه، الذي شهد إعدام عائلة القيصر الروسي في عام 1918، بعد عام من الثورة البلشفية في أكتوبر/ تشرين الأول 2017.
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جولة مصورة مع مدن وملاعب كأس العالم بروسيا 2018
الملعب المركزي – يكاترينبورغ
في الأصل كان الاستاد صغيرا ولا يفي بالمعايير المطلوبة لاستقبال مباريات كأس العالم. ولذلك قامت روسيا بتركيب مدرج إضافي يتسع لـ12 ألف متفرج، لتصل طاقة استيعاب الملعب إلى 35 ألف متفرج. وبعد انتهاء كأس العالم، سيتم فك هذه المدرج من جديد. ولن تقام على هذا الملعب سوى مباريات الجولات الأولى للمونديال. وعادة يؤدي فريق أورال (يلعب في الدرجة الثانية) مبارياته على هذا الملعب.
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جولة مصورة مع مدن وملاعب كأس العالم بروسيا 2018
روستوف أرينا – على نهر الدون
من أجل مونديال 2018 تم من جديد بناء استاد روستوف أرينا على نهر الدون. وهو ملعب فريق روستوف، الذي يلعب بدوري الدرجة الأولى في روسيا. وأثناء أعمال الحفر لبناء الاستاد تم العثور في باطن الأرض على كثير من القنابل قادرة على الانفجار، تعود إلى الحرب العالمية الثانية. وعلى هذا المعلب، الذي يستوعب 45 ألف متفرج، ستقام أربع مباريات في دور المجموعات ومباراة في ثمن النهائي.
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جولة مصورة مع مدن وملاعب كأس العالم بروسيا 2018
قازان
في قازان، عاصمة جمهورية تتارستان، تتعايش العديد من الثقافات والأديان، معاً بشكل سلمي لا مثيل له تقريبا. فهناك تقف مساجد التتار المسلمين بجانب الكنائس الأرثوذكسية للسلافيين المسيحيين. ويعتبر نادي روبين قازان، بطل الدوري الروسي لمرات عديدة، هو العلامة الرياضية البارزة للمدينة، الواقعة على نهر الفولغا.
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جولة مصورة مع مدن وملاعب كأس العالم بروسيا 2018
قازان أرينا – قازان
قام الرئيس فلاديمير بوتين بنفسه، عندما كان رئيسا للوزراء، بوضع حجر الأساس لهذا الاستاد، الذي يتسع لنحو 42 ألف متفرج. وهذا المعلب هو معقل نادي روبين قازان، الذى فاز ببطولة الدوري الروسي عدة مرات فى السنوات الاخيرة. وفي 22 يونيو/ حزيران 2017، لعب المنتخب الألماني على هذا الملعب مباراته ضد تشيلي في كأس القارات.
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جولة مصورة مع مدن وملاعب كأس العالم بروسيا 2018
فولغوغراد أرينا- فولغوغراد
الاسم القديم لفولغوغراد هو ستالينغراد، وهو اسم اكتسب شهرة حزينة بسبب معارك الحرب العالمية الثانية. هنا يقف تمثال "الوطن الأم"، كشاهد يذكر بانتصار الجيش الأحمر على جيش النازي الألماني في "حرب الوطن العظمى"، كما يطلق في روسيا على الحرب العالمية الثانية. الاستاد الجديد على ضفاف نهر الفولغا، يمكن أن يستوعب ما يزيد قليلا على 45 ألف متفرج.
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جولة مصورة مع مدن وملاعب كأس العالم بروسيا 2018
استاد نيجني نوفغورود
استاد نيجني نوفغورود بالمدينة التي تحمل نفس الاسم، هو واحد من تسعة ملاعب تم أو سيتم إعادة بناؤها تماما من أجل كأس العالم. وسيتسع لـ 45 ألف متفرج. وقد بني استاد نيجني نوفغورود على لسان الأرض، عند التقاء فولغا وأوكا. وخلال مباريات كأس العالم ستقام هنا مباريات بالجولات الأولى، وثمن النهائي وربع النهائي.
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جولة مصورة مع مدن وملاعب كأس العالم بروسيا 2018
استاد كالينينغراد
تعد كالينينغراد من أبعد المدن في جهة غرب روسيا، التي ستشهد إقامة مباريات بكأس العالم. وأثناء مباريات المونديال ستبلغ سعة استاد كالينينغراد ما يزيد قليلا عن 45 ألف متفرج. لكن بعد البطولة ستنخفض ربما إلى 25 ألف مقعد فقط. والسبب هو أن الفريق المحلي هناك، فريق "بالتيكا"، يتأرجح بين دوري الدرجة الثانية والدرجة الثالثة، ولا يمكن لجمهوره أن يملأ ملعبا كبيرا كهذا.
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جولة مصورة مع مدن وملاعب كأس العالم بروسيا 2018
سارانسك
معلم المدينة هو كاتدرائية القديس تيودور، التي رغم أنها مبنية على النمط التقليدي للكنائس الأرثوذكسية، إلا أن عمرها 13 سنة فقط. وقد هدمت الكاتدرائية القديمة في عام 1930، وفي عام 2004 بدأ بناء الكاتدرائية الجديدة. وتتسع لحوالي 3000 من المصلين.
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جولة مصورة مع مدن وملاعب كأس العالم بروسيا 2018
موردوفيا أرينا- سارانسك
لم يكتمل بناء استاد موردوفيا أرينا بعد. وينتظر عند انطلاق كأس العام أن يكون به 44 ألف مقعد. وقد صمم هذا الاستاد المهندس الألماني تيم هوبه. وبعد نهاية كأس العالم، سيتراجع عدد المقاعد هنا إلى 28 ألف مقعد. وفي المستقبل سيكون هذا المعلب هو أرض نادي موردوفيا سارانسك، الذي يلعب حاليا في دوري الدرجة الثالثة بروسيا.
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جولة مصورة مع مدن وملاعب كأس العالم بروسيا 2018
كوزموس أرينا – سامارا
وكذلك أيضا، مازال استاد كوزموس أرينا في سامارا في مرحلة البناء. في البداية كان يفترض أن يقام في جزيرة بنهر الفولغا، لكن لا يوجد جسر يصل إليها. ولذلك تم بناؤه في مكان آخر وإضافة توسعات عليه بشكل مستمر دون مراعاة للسكان المحليين. وكان يفترض أن يقام على مساحة 27 هكتار من الأرض أصبحت الآن 930 هكتارا، ويفترض أن يتسع لعدد 44 ألف متفرج.
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جولة مصورة مع مدن وملاعب كأس العالم بروسيا 2018
سوتشي
بفضل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية تحت أشجار النخيل في عام 2014، أصبح منتجع سوتشي، ذو المناخ شبه الاستوائي، والواقع على البحر الأسود، مشهورا عالميا. في ذلك الوقت، اشتكى المنتقدون من ارتفاع تكاليف إقامة تلك الدورة. كما يوجد هنا في المدينة السياحية مضمار لسباقات الفورمولا 1. وفى كل عام يزور المدينة أربعة ملايين شخص، كما يقضي الرئيس الروسى بوتين إجازته هنا أيضا.
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جولة مصورة مع مدن وملاعب كأس العالم بروسيا 2018
الملعب الأولمبي- سوتشي
الملعب، الذي يتسع لأكثر من 41 ألف متفرج (به 41220 مقعداً)، تم بناؤه على شكل قاعة للألعاب الشتوية. ونظرا لأن قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تفرض أن يكون سقف الملعب مفتوحا، تم إزالة جزء من قبة سقف الملعب، الذي يأخذ شكل القبة. وإضافة إلى دور المجموعات سيشهد ملعب سوتشي إقامة مباراة بثمن النهائي وأخرى بربع النهائي. إعداد: أندرياس شتن-تسيمونز/ صلاح شرارة