 البراءة للاجئ سوري من تهمة الاغتصاب والحكم عليه بسبب جنح أخرى | عالم المنوعات | DW | 05.04.2018
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منوعات

البراءة للاجئ سوري من تهمة الاغتصاب والحكم عليه بسبب جنح أخرى

أصدرت محكمة دريسدن في ولاية ساكسونيا شرق ألمانيا، حكماً ببراءة لاجئ سوري من تهمة اغتصاب عاملة اجتماعية (44 عاماً) في شقته. غير أنه قد حكم عليه بالسجن لمدة 15 شهراً لتورطه في جرائم وتجاوزات أخرى.

Symbolbild Gericht Gesetz Waage und Hammer (Fotolia/Sebastian Duda)

حكمت محكمة مدينة دريسدن في ولاية ساكسونيا بألمانيا، ببراءة لاجئ سوري يبلغ من العمر (21 عاماً) من تهمة الاغتصاب، بينما حكم عليه بالسجن لمدة 15 شهراً مع وقف التنفيذ لتورطه بـ10 حالات سرقة، وحيازة المخدرات.

مختارات

قضت محكمة ألمانية بالسجن على لاجئ سوري في ألمانيا بعد أن اتهمته زوجته باغتصابها في حضور أطفالهما، فيما قال محاميه إنه سيطعن في هذا الحكم. الزوج يؤكد أنه لم يغتصب زوجته لكن الزوجة تناقض كلامه. (22.03.2018)

يحقق المدعي العام وشرطة مكافحة الجريمة في مدينة شتوتغارت بحادث إشعال النار بمسجد تركي في مدينة أولم جنوب ألمانيا. الشرطة ألقت القبض على أربعة لاجئين سوريين، فيما نقلت مواقع محلية أن للهجوم "دوافع سياسية". (29.03.2018)

وقد اتُهم الشاب باغتصاب عاملة اجتماعية (44 عاماً) في شقته في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017. بالإضافة إلى ذلك، واجه 10 تهم أخرى تتعلق بعمليات سرقة، وفي حالتين حيازة المخدرات، بالإضافة إلى استخدام المواصلات من غير تذكرة ركوب للفترة ما بين عامي 2016-2017.

وقال متحدث باسم المحكمة إن المحكمة المحلية لم تر أي نية للاغتصاب. غير أن الحكم ليس نهائياً.

وتسببت هذه الحالة بحدوث تداعيات في ذلك الوقت، كما قُدمت مطالب سياسية للقيام بالمزيد لحماية العاملين الاجتماعيين. إذ أن هناك موظفاً واحداً مسؤول عن 80 لاجئ. وبالنسبة للزيارات المنزلية يجب أن تتم بشكل زوجي أي بوجود عاملين معاً.

ر.ض / ع.خ

  • Die Integration von Flüchtlingen in der Türkei (DW/D. Cupolo)

    مشاكل اندماج السوريين في تركيا ما تزال قائمة

    صبي ينظر باتجاه الشارع من داخل مدرسة في مخيم للاجئين في نصيب2 جنوبي تركيا. وقد عاش العديد من السوريين هناك لأكثر من خمس سنوات، ولكن لديهم صعوبات في الاندماج داخل المجتمع التركي، بسبب الحواجز اللغوية وظروف العمل الصعبة. يقدم هذا المخيم أماكن إقامة جيدة تتوافق مع المعايير الدولية، ولكن السكان مازالو يكافحون من أجل كسر العزلة المجتمعية.

  • Die Integration von Flüchtlingen in der Türkei (DW/D. Cupolo)

    مشاكل اندماج السوريين في تركيا ما تزال قائمة

    على ضفاف نهر الفرات أقيم عام 2012 مخيم اللاجئين نصيب 2 والذي يوفر عروضا مجانية في التعليم والرعاية الصحية. وهناك أيضا محلات السوبرماركت للسكان السوريين البالغ عددهم 4500 لاجئا. وعلى خلاف الخيام التقليدية في مخيمات اللاجئين تعيش العائلات هنا في منازل على شكل حاويات، مزودة بحمامات وتدفئة وتكييف.

  • Die Integration von Flüchtlingen in der Türkei (DW/D. Cupolo)

    مشاكل اندماج السوريين في تركيا ما تزال قائمة

    وفقا لأرقام وزارة التربية الوطنية التركية فإن 40 بالمائة من الأطفال اللاجئين السوريين في سن الدراسة لا يذهبون إلى المدرسة. لكن التعليم في مخيم نصيب 2 مجاني ومتوفر للطلاب بجميع المراحل الدراسية باللغة العربية والتركية والانجليزية، غير أن بعض اللاجئين انتقدوا أن تعلم اللغة التركية لا يتوافق مع طموحاتهم للعمل مستقبلا بأجور جيدة.

  • Die Integration von Flüchtlingen in der Türkei (DW/D. Cupolo)

    مشاكل اندماج السوريين في تركيا ما تزال قائمة

    بالنسبة للأطفال، فالتعليم الأفضل يكون خارج المخيم، حيث لا يتم تعلم اللغة التركية بداخلها بشكل سريع، وهم يريدون تعلما أسرع من اجل الالتحاق بالصفوف المدرسية التي يتواجد بها طلاب أتراك. كما يعتبر مصطفى عمر الذي يدرس اللغة الإنجليزية وهو في الأصل من مدينة حمص، أن "اللاجئين يشعرون بالأمان داخل المخيم مع مواطنيهم، وهو الأمر الأهم بالنسبة لنا".

  • Die Integration von Flüchtlingen in der Türkei (DW/D. Cupolo)

    مشاكل اندماج السوريين في تركيا ما تزال قائمة

    "التفاعل بين الأطفال السوريين والأتراك مهم لتخفيف التوترات الاجتماعية، كما يقول عمر كادكوي، وهو باحث متخصص في مجال التكامل الاقتصادي والاجتماعي للاجئين. ولكنه يلاحظ: "ومع ذلك، فالمدارس الحكومية ومراكز التعليم المؤقتة تعاني من نقص في وجود موظفين مؤهلين لتعليم التركية كلغة ثانية"

  • Die Integration von Flüchtlingen in der Türkei (DW/D. Cupolo)

    مشاكل اندماج السوريين في تركيا ما تزال قائمة

    هناك قصص نجاح واضحة. ماهر إسماعيل، 17عاما، درس اللغة التركية لمدة عام واحد ويلاحظ "إنها سهلة التعلم "، ويقول إسماعيل في لقائه مع DW. "أستطيع أن أفهم نسبة 70 في المائة من الكلام بالتركية". وعندما يُنهي المدرسة الثانوية فهو يأمل في دراسة الهندسة بجامعة غازي عنتاب القريبة ، كما ذكر مدير المخيم إبراهيم خليل دمير

  • Die Integration von Flüchtlingen in der Türkei (DW/D. Cupolo)

    مشاكل اندماج السوريين في تركيا ما تزال قائمة

    نسبة البطالة مرتفعة بين السوريين، ولكن العديد يعثرون على وظائف متدنية المهارات، خاصة في قطاعات يكون العمل فيها شاقا، في حين ينشأون آخرون شركات خاصة بهم. ستة آلاف من الشركات السورية تم إنشاؤها في تركيا بين 2011 و 2017. نسبة 13 في المائة منها موجودة في غازي عنتاب القريبة. ويسعى العديد من السوريين نقل مهاراتهم المهنية إلى السوق التركية.

  • Die Integration von Flüchtlingen in der Türkei (DW/D. Cupolo)

    مشاكل اندماج السوريين في تركيا ما تزال قائمة

    كهرمان مراش، 24 عاما، يقيم في المخيم في زيارة لجديه في يوم عطلة، وهو يعمل 12 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع في محل لبيع الكباب في مدينة قريبة مقابل 1000 ليرة تركية أي ما يوازي 256 يورو، ويقول إنه يود أن يتعلم التركية والذهاب إلى المدرسة إلا أنه ليس له وقت للقيام بذلك.

  • Die Integration von Flüchtlingen in der Türkei (DW/D. Cupolo)

    مشاكل اندماج السوريين في تركيا ما تزال قائمة

    الأغلبية الساحقة من سكان المخيم يفكرون في العودة إلى ديارهم في سوريا. محمد حاجي (يسار) يقوم بتعبئة الخضار والفواكه طوال اليوم براتب 35 ليرة تركية، أي ما يوازي 9 يورو. ويقول إنه لا يفكر في الذهاب إلى المدرسة هنا، حيث إنه يود العودة إلى سوريا. ويوافقه زكريا عريض (يمين) من الرقة في هذا الرأي. فهو أيضا ينتظر تحرير مدينته من داعش.

  • Die Integration von Flüchtlingen in der Türkei (DW/D. Cupolo)

    مشاكل اندماج السوريين في تركيا ما تزال قائمة

    عيوش أحمد (خارج إطار الصورة) تحمل واحدة من حفيداتها. وتعيش عيوش في نصيب 2 منذ خمس سنوات، وكانت من أوائل السكان في المخيم. فحفيداتها رأين نور الحياة في المخيم. وتقول: "إذا بقينا هنا فإن حفيداتي سوف يصبحن تركيات، أما إذا عدنا إلى سوريا فسوف يبقين سوريات". (دييغو كوبلو/علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


مختارات

مشاكل اندماج السوريين في تركيا ما تزال قائمة

تُعد الإشكالية اللغوية وعدم الحصول على أجور لائقة من بين المصاعب التي يواجهها اللاجئون السوريون في تركيا. ولم يتغير هذا الوضع، رغم مكوث العديد منهم هناك لأعوام كثيرة. (18.04.2017)  

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