البابا يدعو إلى "المصالحة بالأراضي المقدسة" وإنهاء "الإبادة" في سوريا

استغل بابا الفاتيكان فرنسيس الأول رسالته بمناسبة عيد الفصح اليوم الأحد (الأول من نيسان/ أبريل 2018) للدعوة إلى "المصالحة" بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد سقوط نحو 15 قتيلاً فلسطينياً على يد القوات الإسرائيلية خلال مسيرة يوم الجمعة الماضي في قطاع غزة.
واحتفل بابا الفاتيكان بعيد الفصح في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان. وقال البابا: "نلتمس ثمار المصالحة من أجل الأراضي المقدسة، التي تعاني هذه الأيام أيضاً من جراح الصراع الراهن الذي لا يرحم العُزَّل".
وفي رسالته ومباركته التقليدية "إربي إيتوربي" (إلى المدينة والعالم) أعلن البابا فرنسيس "التماس ثمار السلام للعالم بأسره". كما أشار بشكل خاص إلى "الأراضي السورية الحبيبة التي طالت معاناتها" وإلى اليمن والشرق الأوسط، ودعا إلى إنهاء "الإبادة الجارية" في سوريا واحترام "الحق الإنساني". وطالب البابا أيضاً من كاتدرائية القديس بطرس بـ "ثمار السلام للعالم أجمع بدءا بسوريا الحبيبة والجريحة التي يعاني شعبها من حرب لا تلوح نهايتها في الأفق". وطالب كذلك بالسماح بدخول إمدادات الإغاثة.
وتنطلق رسالة "للمدينة والعالم" في الفاتيكان في مناسبات عيد القيامة (الفصح) وعيد الميلاد (كريسماس) وعقب تولي بابا جديد للبابوية في الفاتيكان.
ووسط إجراءات أمنية مشددة، حضر نحو 80 ألف شخص قداس الفصح اليوم الأحد، وفقاً للشرطة الإيطالية، من بينهم عشرات الكرادلة والأساقفة والقساوسة ذوي الرتب الرفيعة.
وأطلق البابا مناشدته خلال عظته التي تحمل عنوان "إلى المدينة والعالم" من الشرفة الرئيسية بكاتدرائية القديس بطرس لآلاف الأشخاص في الساحة المزينة بالورود حيث كان قد ترأس قداساً في وقت سابق من اليوم.
خ.س/ع.غ (رويترز، أ ف ب)
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مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد
اليسوعي فرنسيس الأول
اختير الأرجنتيني خورخي برغوليو على رأس الكنيسة الكاتوليكية خلفا لبنديكت السادس عشر، رغم أن جل وسائل الاعلام اعتبرته من المرشحين الأقل حظا لتولي كرسي البابوية. ومن ثمة أصبح كاردينال بوينس آريس أول يسوعي وأول بابا من الأمريكيتين على رأس الفاتيكان.
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مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد
"جئت من نهاية العالم"
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مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد
"أصبح لنا بابا"
في مساء الأربعاء (13 آذار/ مارس 2013) تصاعد الدخان الأبيض من مدخنة كنيسة السيستين في الفاتيكان، ودقت أجراس كنيسة بطرس تأكيدا على انتخاب البابا الجديد. وذلك بعد دخان أسود أعقب جولات الاقتراع التي انطلقت الثلاثاء وصباح الأربعاء.
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مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد
حشود تنتظر
وكانت حشود من المؤمنين قد اجتمعت في الساحة أمام كاتدرائية القديس بطرس بانتظار الاعلان عن اسم البابا الجديد.
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مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد
المفاجأة أم الفرحة؟
بين وقع المفاجأة والفرحة، تلقت الراهبة خبر اختيار الأرجنتيني خورخي ماريو برغوليو بابا جديدا للكنيسة.
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مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد
فرحة تعم الأرجنتين
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مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد
كنائس الأرجنتين تحتفل أيضا
...وفي الكنائس احتشد المؤمون احتفالا
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مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد
الصحافة الأرجنتينية
كتبت في اليوم التالي: "البابا منا" ..."البابا أرجنتيني"
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مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد
وفي الهند
صورة من الرمل لفرانسيس الأول على الشواطئ الهندية.
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مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد
رئيس أساقفة بوينس آريس
شغل خورخي برغوليو منصب رئيس أساقفة بوينس آريس عام 1998، ثم أصبح كاردينالا على يد البابا يوحنا بولس الثاني عام 2001.
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مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد
فرنسيس الأسيزي القدوة
اختياره لاسم فرانسيس، جاء تيمنا بالقديس فرانسيس الأسيزي الذي تحول إلى أكبر المدافعين عن الفقراء بعد حياة من البدخ...
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مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد
رفض حياة البدخ
... ومن ثم رفض البابا الجديد جميع مظاهر البدخ، وفضل مواصلة حياة بسيطة.
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مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد
البابا الرياضي
وفي بلد مرادونا، رجال الكنيسة أيضا يعشقون كرة القدم وباقي الرياضات الجماعية. وهذه بطاقة الاشتراك لفرانسيس الأول من عام 2008 في نادي أتلاتكو سان لورينسو.
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مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد
من أصول إيطالية
ولد خورخي برغليو ( الثاني من اليسار) عام 1936لأبوين إيطاليين. حصل على شهادة من المعهد التقني، ليبدأ بعد ذلك دراسته اللاهوتية.
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مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد
لقاء البابا الجديد والقديم
هذه الصورة تعود إلى عام 2007، أخذت للبابا المستقيل بنديكت السادس عشر وخلفه فرانسيس الأول.
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مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد
استقالة بنديكت
وكان بندكت السادس عشر قد أعلن تنحيه عن مهام البابوية لأسباب وصفها بالصحية.
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مفاجأة الكرادلة: اليسوعي فرنسيس الأول بابا روما الجديد
إصلاح الكنيسة
وعد بنديكت المسيحيين قبل ثماني سنوات بتقوية الكنيسة. غير أنه لم يستجب إلى مطالب إصلاح الكنيسة التي علت داخل أوروبا. ويذلك سيصبح فرانسيس الأول مطالبا بالحسم في قضايا مثل الإجهاض والعلاقات الجنسية واستعمال العزل الطبي، أو السماح بزواج المثليين.
الكاتب: وفاق بنكيران