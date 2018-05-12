الانتخابات العراقية: مؤشرات على تقدم قائمة العبادي تليها قائمة الصدر

قال مصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومسؤول أمني لرويترز، اليوم الأحد (13 مايو/ أيار)، إن قائمة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي متقدمة فيما يبدو في الانتخابات البرلمانية تليها قائمة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر. واستند المصدران إلى نتائج أولية غير رسمية.

وفي ظل تواصل عمليات الفرز، قال سكان ومسؤولون إن اشتباكات وقعت بين حزبين سياسيين كرديين في مدينة السليمانية الواقعة بشمال العراق، وسط اتهامات بتزوير الأصوات في الانتخابات، وأضافوا إن إطلاق نار وقع بين الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يسيطر تاريخيا على المدينة وحركة التغيير الكردية المعروفة باسم كوران . ولم يشر السكان والمسؤولون إلى وقوع ضحايا.

وأدلى العراقيون أمس السبت بأصواتهم في أول انتخابات منذ هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" بينما يسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي حليف الولايات المتحدة وإيران لهزيمة جماعات سياسية شيعية قوية ستجعل العراق في حالة فوزها أكثر قربا من إيران.

وعبر العراقيون عن افتخارهم بالتصويت لرابع مرة منذ سقوط صدام حسين. لكنهم قالوا أيضا إن ليس لديهم أمل يذكر في أن تحقق الانتخابات الاستقرار لبلد يعاني من الصراعات والصعوبات الاقتصادية والفساد.

وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 44.52 في المئة بعد فرز 92 في المئة من الأصوات. وكانت نسبة الإقبال في انتخابات عام 2014 نحو 60 في المئة. ومن المقرر إعلان النتائج رسميا يوم الاثنين.

ي.ب/ ف.ي (رويترز، ا ف ب)