الانتخابات العراقية.. إغلاق مراكز الاقتراع في انتظار النتائج الأولية

أغلقت مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية العراقية أبوابها عند الساعة 18,00 (15,00 ت غ) كما هو متوقع، من دون أي حادث يذكر في بلد أعلن قبل أقل من ستة أشهر دحر تنظيم "داعش"، بحسب ما أفاد مراسلون من وكالة "فرانس برس".

وبعد يوم اقتراع طويل، يبدو أن نسبة المشاركة لم تكن مرتفعة كما كانت تأمل السلطات عند إقفال الصناديق في بغداد وباقي المحافظات. وأشارت تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية إلى أن نسبة التصويت في إقليم كردستان العراق بشمال البلاد، راوحت بين 40 و80 في المائة، إذ سعى الأكراد إلى التعبئة للحفاظ ما أمكن على مقاعد نوابهم في البرلمان المركزي في بغداد.

في المقابل، أظهرت أرقام غير رسمية نسب مشاركة متدنية في محافظات أخرى من البلاد، خصوصا في البصرة الجنوبية التي وصلت نسبة المشاركة فيها 19 في المئة في فترة ما بعد الظهر. وأعلنت وسائل الإعلام العراقية نتائج أولية للانتخابات تشير إلى أن معدلات التصويت لم تتجاوز 35 بالمئة وأن أكبر نسبة مشاركة شهدتها المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم "داعش" في الموصل والأنبار وكركوك فيما شهدت بغداد أقل نسبة مشاركة مقارنة بالمدن الأخرى.

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ولم تسجل هذه الانتخابات التي تجري للمرة الأولى بعد هزيمة "داعش"، أي حادث يذكر، رغم أن التنظيم المتطرف هدد مؤخرا باستهداف الناخبين ومراكز التصويت.

من ناحيته، أعلن معتمد الموسوي عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تصريح صحفي "أن جميع المراكز الانتخابية أغلقت أبوابها وتجري حاليا عمليات نقل الصناديق إلى المراكز الرئيسية للانتخابات في كل محافظة.

ويجري حاليا أيضا وصول تقارير النتائج الأولية من جميع المراكز الانتخابية والعمل على توحيدها وإعلان النتائج من قبل مجلس مفوضية الانتخابات اليوم في مؤتمر صحفي مساء اليوم".

ز.أ.ب/ع.ش (أ ف ب، د ب أ)