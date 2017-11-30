الاشتراكي الديمقراطي ينتخب أول امرأة رئيسةً للحزب في تاريخه

باتت أندريا ناليس أول امرأة على رأس الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني، عقب انتخابها بمجموع 66 بالمائة من الأصوات خلال مؤتمر الحزب الاستثنائي الذي عُقد اليوم الأحد (22 أبريل/ نيسان 2018) في مدينة فيسبادن.

وفازت ناليس ابنة عامل البناء البالغة من العمر 47 عاماً على منافستها عمدة مدينة فلنسبورغ سيمونه لانغ.

وهكذا أصبح أكبر حزبين في ألمانيا للمرة الأولى بقيادة امرأتين، مع المستشارة أنغيلا ميركل على رأس الحزب المسيحي الديمقراطي. وتتولى نساء أخريات مناصب رئيسية في قيادة حزب اليسار وحزب الخضر واليمين الشعبوي "البديل من أجل ألمانيا".

وستخلف ناليس مارتن شولتز، الذي ترأس الحزب في آذار/ مارس 2017 وقاده إلى هزيمته الانتخابية الأبرز في 24 أيلول/ سبتمبر الماضي، ما جعل "رفاقه" يدفعونه الى تقديم استقالته في شباط/ فبراير.

وعلى ناليس الآن إعادة تجميع أجزاء الحزب المنقسم الذي دخل على مضض في "تحالف كبير" مجدداً مع المستشارة ميركل، وذلك لتهدئة الاضطرابات في سبيل تجاوز النتائج المخيبة للآمال في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

و.ب/ (د.ب.أ، أ.ف.ب)