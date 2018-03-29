الادعاء العام يدرس رفع دعوى ضد إدارة مدينة ألمانية بسبب تعدد الزوجات

تسلم الادعاء العام في منطقة بينيبيرغ، شمال ألمانيا، نحو 30 طلبا لإقامة دعوى ضد الإدارة المحلية للمنطقة التابعة لولاية شليزفيغ هولشتاين، بسبب اتهام الإدارة بأنها تشجع تعدد الزوجات بعد موافقتها على وجود حالتين للاجئين سوريين. وتعدد الزوجات في ألمانيا ممنوع ويحاسب عليه قانونيا.

وذكرت صحيفة "أبند بلات" الصادرة في هامبورغ شمال ألمانيا أن طلبات رفع الدعوى موجهة ضد رئيس الإدارة المحلية في منطقة بينيبيرغ، أوليفر شتولتس، نقلا عن متحدث باسم الادعاء العام في المنطقة.

ويدرس الادعاء العام حاليا إمكانية رفع دعوى قضائية ضد الإدارة المحلية، حسب ما نقل الموقع الإلكتروني "كيلر ناخريشتن" الألماني. ويرجع سبب إقامة الدعوى إلى وجود حالتين لتعدد الزوجات للاجئين سوريين. الأولى في عام 2015 عندما وصل لاجئ سوري مع زوجتيه وأطفالهم بصورة منفردة. ثم تجمع الجميع في منطقة بينيبرغ. وفي الحالة الثانية قدمت زوجة لاجئ سوري آخر في عام 2016 طلبا للم الشمل مع أطفالها عندما كانت مقيمة في اليونان. ووافقت الدائرة الاتحادية للهجرة واللاجئين على لم شمل الزوجة الثانية وتعيش في الوقت الحاضر أيضا في بينيبرغ.

ز.أ.ب/ف.ي