 الادعاء العام الألماني يطلب إيداع بوتشيمون سجن الترحيلات | أخبار | DW | 03.04.2018
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أخبار

الادعاء العام الألماني يطلب إيداع بوتشيمون سجن الترحيلات

يرى الادعاء الألماني أنه ينبغي تسليم رئيس إقليم كاتالونيا السابق كارلس بوتشيمون للسلطات الإسبانية، وقد طالب بإيداعه سجن الترحيلات. ومن المنتظر الآن أن تدرس المحكمة الأمر ويبدو أن إقامة بوتشيمون في ألمانيا ستطول.

Schweiz Carles Puigdemont (picture-alliance/dpa/AP Photo/S. Di Nolfi)

طلب الادعاء العام الألماني في ولاية شليزفيغ-هولشتاين بشمالي ألمانيا من المحكمة العليا في مدينة شليزفيغ إصدار أمر بإيداع رئيس إقليم كتالونيا السابق كارلس بوتشيمون سجن الترحيلات. وذكر الادعاء العام في شليزفيغ اليوم الثلاثاء (الثالث من أبريل/ نيسان 2018) أنه عقب مراجعة مكثفة لأمر الاعتقال الأوروبي الصادر من المحكمة العليا الإسبانية في 23 آذار/ مارس الماضي توصل الادعاء العام الألماني إلى نتيجة مفادها أن "هناك طلب تسليم مسموح به له تبعات تنفيذ إجراءات التسليم وفقا للقانون وأن سبب الاعتقال تحسبا من الهرب متوفرٌ أيضا".

مختارات

لا يزال مصير زعيم كاتالونيا السابق غامضاً بعدما أجل القضاء الألماني البت في مسألة تسليمه إلى إسبانيا. وأعلنت متحدثة باسم الادعاء العام في ولاية شلزفيغ-هولشتاين أن إصدار حكم نهائي بشأن تسليمه لن يكون قبل الأسبوع المقبل. (26.03.2018)

عشرات الآلاف يتظاهرون في شوارع برشلونة احتجاجا على إيقاف الرئيس السابق لإقليم كاتالونيا في ألمانيا. القضاء الألماني يبدأ اليوم بالنظر في طلب إسبانيا تسليم كارليس بوجديمون بعد خمسة أشهر من المنفى في بلجيكا. (26.03.2018)

وأضاف الادعاء العام أن تهمة التمرد تتضمن أيضا في مضمونها اتهاما بتنفيذ استفتاء مخالف للدستور بغض النظر عن الاشتباكات العنيفة المتوقعة، موضحا أن هذا الأمر له نظير مماثل في القانون الجنائي الألماني فيما يتعلق بالخيانة العظمى، مشيرا إلى أن إيجاد تطابق حرفي بين القوانين الألمانية والإسبانية أمر غير مطلوب قانونيا في هذا الصدد.

ومن المنتظر الآن أن تدرس المحكمة العليا في مدينة شليزفيغ أولا ما إذا كان سيجرى إيداع بوتشيمون سجن الترحيلات أم لا. وتستعين المحكمة أيضا في ذلك بالوثائق القادمة من إسبانيا، والتي من المفترض أن تتضمن سبب المطالبة بتسليم بوتشيمون. وفي خطوة تالية، تدرس محكمة شليزفيغ بناء على طلب الادعاء العام ما إذا كان تسليم بوتشيمون للسلطات الإسبانية جائزا قانونيا. وإذا وجدت المحكمة أن الأمر كذلك فإن الادعاء العام سيكون مختصا بتنفيذ إجراءات التسليم. وبإمكان بوتشيمون تقديم طعن على دستورية قرار المحكمة.

واُعتقل بوتشيمون في ألمانيا منذ أكثر من أسبوع عندما كان عائدا من فنلندا إلى بلجيكا، حيث يعيش في المنفى بعد أن أصدر قاض إسباني مذكرة اعتقال أوروبية ضده. وكان بوتشيمون قد غادر البلاد قبل أن تقيل الحكومة الإسبانية حكومته كرد فعل على الاستفتاء الذي أجري في أول تشرين أول/ أكتوبر حول الاستقلال والذي اعتبرته المحكمة الدستورية الإسبانية غير قانوني. وصوت أكثر من 90 في المائة من المشاركين في الاستفتاء لصالح الانفصال عن إسبانيا ، لكن معظم الكاتالونيين المعارضين للانفصال قاطعوا الاستفتاء ، وكانت نسبة الإقبال أقل من 50 في المائة من ناخبي كتالونيا.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)

  • Spanien Fohne von Katalonien (picture-alliance/AP Photo/E. Morenatti)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    حصد الانفصاليون في انتخابات كاتالونيا إغلبية المقاعد في البرلمان الإقليمي، وحصلت الأحزاب الانفصالية في الإقليم الإسباني معا على 70 مقعدا من أصل 135، وبوسعها حكم الإقليم إذا شكلت ائتلافا فيما بينها.

  • Wahlen in Katalonien 2017 (Reuters/E. Gaillard)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    حصول الانفصاليين على الأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان لا يعني أنهم حصلوا على الأكثرية المطلقة من أصوات الناخبين، لا بل إنهم لم يحصلوا حتى الأغلبية البسيطة، والسبب في ذلك عائد إلى النظام الانتخابي المتّبع. فالقانون الانتخابي في كاتالونيا يتضمن نظام ترجيح للأصوات يعطي أفضلية للمناطق الريفية التي يتجذر فيها الانفصاليون، ما منحهم الفوز من حيث عدد المقاعد.

  • Brüssel Demonstration für unabhängiges Katalonien (Reuters/Y. Herman)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    المفوضية الأوروبية أعلنت أن الانتخابات التي جرت في كاتالونيا وفاز فيها الانفصاليون بالأغلبية المطلقة "لن تغيّر" موقف الاتحاد من المسألة الكاتالونية.

  • Katalonien Wahlen 2017 - Wahlergebnis - Ciudadanos Ines Arrimadas (Getty Images/AFP/J. Lago)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    وللمفارقة فإن أكثرية الكاتالونيين صوّتت ضد المعسكر الانفصالي، وهو ما حدا بزعيمة حزب سيودادانوس المناهض للانفصال إينيس اريماداس للقول إنه بعد هذه النتيجة "هناك أمر ازداد وضوحا، وهو أن الغالبية الاجتماعية تؤيد الوحدة مع باقي الإسبان والأوروبيين، ولن يكون بوسع الأحزاب القومية بعد اليوم التحدث باسم كاتالونيا ككل، لأن كاتالونيا هي نحن جميعا".

  • Katalonien Carles Puigdemont (Reuters/A.Gea)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    وكان رئيس الحكومة السابق بوتشيمون قد عمل على استقلال الإقليم ثم علق إجراءات الاستقلال عن مدريد، التي عزلته واصدر المدعي العام الإسباني بحقه أمر ألقاء قبض. فغادر إلى بلجيكا مع أربعة من وزرائه المعزولين.

  • Spainien Königlicher Platz in Barcelona (19. Jahrhundert) (picture-alliance/Prisma Archiv)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    1932

    وللصراع بين كاتالونيا ومدريد قصة طويلة، فبعد عام على تأسيس الجمهورية الإسبانية الثانية تم تثبيت وضع إقليم كاتالونيا القانوني عام 1932 بمنحها استقلالاً مؤقتاً.

  • Spanien Francisco Franco (picture alliance/AP Photo)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    1939-1975

    لكن الدكتاتور الإسباني الجنرال فرانسيسكو فرانكو (1892- 1975)، الذي حكم إسبانيا بالنار والحديد حتى عام 1975، ألغى استقلال كاتالونيا وقمع نظامه أي نوع من الأنشطة العامة المرتبطة بالقومية واللغة الكاتالونيين، بعد أن خرج منتصراً من الحرب الأهلية التي مزقت البلاد.

  • Juan Carlos Spanien 200 Jahre der Verfassung von Cadiz (AP)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    1979

    بعد وفاة الجنرال فرانكو عام 1975، منح دستور إسبانيا الديمقراطي الجديد عام 1978 كاتالونيا حكماً ذاتياً، مؤكداً على أن الأمة الإسبانية لا يمكن أن تتجزأ، غير أنها تعترف بحقوق الأقاليم بالإدارة الذاتية.

  • Flash-Galerie Katalanen mit Fahnen (AP)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    2006

    مفاوضات طويلة قادت الحكومة الإسبانية إلى الموافقة على رغبة الكاتالونيين بإعادة إصلاح وضع الحكم الذاتي لإقليمهم، إذ أقر البرلمان الإسباني ميثاق حكم ذاتي لكاتالونيا يعزز سلطات الإقليم المالية والقضائية ويصفه بـ"الأمة".

  • Spanien Referendum Katalonien Demonstration (picture-alliance/Zumapress/M. Oesterle)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    2010

    قضت المحكمة الدستورية الإسبانية العليا بإلغاء أجزاء من ميثاق 2006، معتبرة أن استخدام مصطلح "أمة" لوصف الإقليم لا ينطوي على أي "قيمة قانونية" ورافضة الاستخدام "التفضيلي" للغة الكتالونية في خدمات البلدية.

  • Spanien Unabhängigkeit Katalonien (AFP/Getty Images)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    2012

    تظاهر نحو 1.5 مليون شخص في عاصمة الإقليم برشلونة من أجل استقلال كاتالونيا وهتفوا "نحن أمة والقرار لنا"، وقادت تداعياتها إلى انتخابات مبكرة في الإقليم فاز فيها مؤيدو الانفصال عن إسبانيا.

  • Spanien Parlament Katalonien (Getty Images/AFP/J. Lago)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    2014

    في تحد لمدريد، أجرت كاتالونيا اقتراعاً رمزياً على الاستقلال، صوت فيه أكثر من 80 بالمئة، أي ما يعادل 1,8 ملايين شخص، لصالح انفصال الإقليم، إلا أن نسبة المشاركة بلغت 37 بالمئة فقط. حكومة مدريد لم تعترف بالاستفتاء ولم تكن له أي تبعات مباشرة.

  • Spanische Pyrenäen Catalonia (Imago/Nature Picture Library)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    يقع إقليم كاتالونيا في شمال شرق إسبانيا، و تبلغ مساحته نحو 32106 كلم مربع، ويعتبر سادس أكبر منطقة من حيث المساحة في إسبانيا.

  • Demonstration für Unabhängiges Katalonien Pep Guardiola (picture alliance/AP/dpa/E. Morenatti)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    العديد من نجوم نادي برشلونة لكرة القدم مثل بيكيه وتشافي ومدرب النادي السابق بيب غوارديولا يدعمون الاستفتاء الإقليم، لكن إدارة النادي لم تؤيد الاستفتاء صراحة، مؤكدة على حق الكاتالونيين بحرية التصويت.


مختارات

مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

يستمر الشد والجذب بين كاتالونيا ومدريد، فقد فاز الانفصاليون بأغلبية مقاعد برلمان الإقليم. بين مدريد وكاتالونيا تاريخ طويل من العلاقات المضطربة وصلت ذروتها بعد محاولة الإقليم الاستقلال وهروب رئيس وزرائه إلى بلجيكا. (10.10.2017)  

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لا يُخفي غوارديولا تعاطفه مع الحركة الانفصالية في كاتالونيا، إذ يرتدي منذ نهاية العام الماضي شريطا أصفرا في كل مباراة ومؤتمر صحافي دعما لمسؤولين كاتالونيين معتقلين في إسبانيا. فهل كان هذا سببا في تفتيش طائرته الخاصة؟

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