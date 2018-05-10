الاتحاد الأوروبي يدعو لـ "تجنب التصعيد" بعد الضربات في سوريا

دعا الاتحاد الأوروبي الخميس (العاشر من أيار/ مايو 2018) ما وصفها بـ "الجهات المعنية" إلى "التحلي بضبط النفس" و"تجنب أي تصعيد" بعد إطلاق صواريخ إيرانية على المواقع الإسرائيلية والرد الذي تلى ذلك، وفقا لبيان رسمي. ووصف الاتحاد التقارير التي تتحدث عن ضربات إيرانية ضد مواقع للجيش الإسرائيلي من داخل سوريا بأنها "مقلقة للغاية"، قائلا إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حثت الخميس إسرائيل وإيران على "ضبط النفس". واعتبرت ميركل أن التصعيد الأخير في الشرق الأوسط مسألة "حرب أو سلم". أما الخارجية الألمانية فرأت في إطلاق صواريخ على مواقع إسرائيلية "استفزازاً خطيراً" من قبل إيران، مضيفة أن لـ "إسرائيل الحق في الدفاع عن النفس".

من جانبها، أبلغت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي نظيرها الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي بأن بريطانيا تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وقال مكتب ماي في بيان "رئيسة الحكومة نددت بالهجمات الصاروخية الإيرانية على القوات الإسرائيلية وقالت إنها تدعم بقوة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الإيراني".

وتأتي المواجهة بعد يومين من إعلان الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني بتشجيع من إسرائيل. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تغريدة إن الضربات الجوية الإسرائيلية "مناسبة" لأن إيران "تجاوزت خطا أحمر".

وتابع "إننا موجودون في معركة متواصلة وسياستنا واضحة: لن نسمح لإيران بالتموضع عسكريا في سوريا"، مشيرا إلى أنه "رسالة واضحة إلى نظام الأسد: عملياتنا موجهة ضد أهداف إيرانية في سوريا، ولكن إذا تحرك الجيش السوري ضدنا، سنتحرك ضده".

ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب، د.ب.أ، رويترز)