 الإجراءات الجمركية الأمريكية نذيرُ لقاء صعب ينتظر ميركل وترامب | أخبار | DW | 26.04.2018
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أخبار

الإجراءات الجمركية الأمريكية نذيرُ لقاء صعب ينتظر ميركل وترامب

شددت المستشارة ميركل على أهمية العلاقة مع أمريكا، بيد أن محادثاتها مع الرئيس ترامب تتصدرها ملفات ساخنة، وبعضها بدأت تلوح قبل وصول ميركل إلى واشنطن. وفي استطلاع للرأي توقعت الأغلبية أن تتدهور العلاقة مع الولايات المتحدة.

G20 Gipfel in Hamburg | Donald Trump & Angela Merkel (Reuters/M. Schrader)

لقاء سابق بين ميركل وترامب في هامبورغ بألمانيا في قمة العشرين (أرشيف)

قبيل مغادرة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بلادها متجهة إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية، هي الثانية لها منذ تولي دونالد ترامب رئاسة البلاد، أظهر استطلاع للرأي أن أغلبية الألمان يخشون تزايد تدهور علاقة بلادهم بالولايات المتحدة الأمريكية في ظل حكم ترامب، المنحدر من أصول ألمانية.

وحسب الاستطلاع فإن أكثر من ثلثي المستطلعة آراؤهم توقعوا أن تكون هذه العلاقات أقرب للتدهور (47.3 %) أو أن تتدهور بوضوح ( 20.8%). وتوقع 5.7 % فقط ممن شملهم الاستطلاع الذي أجراه معهد سيفي المتخصص بتكليف من مجموعة فونكه الإعلامية أن تكون هذه العلاقة أقرب للتحسن في حين توقع نحو خمس المستطلعة آراؤهم (21.6 %) ألا يحدث تغيير على هذه العلاقات. وزارت ميركل ترامب لأول مرة في آذار/مارس من العام الماضي.

قضايا ساخنة تنتظر الحلول

وكررت المستشارة الألمانية على الأهمية الجوهرية للتعاون مع الولايات المتحدة بالنسبة لألمانيا رغم وجود اختلاف في الآراء مع الرئيس ترامب. ومن المتوقع أن تتطرق ميركل خلال لقائها مع ترامب غد الجمعة (27 نيسان/ أبريل 2018) للنزاع التجاري بين أمريكا وأوروبا وكذلك الأزمة في سوريا والاتفاق النووي مع إيران.

الاتفاق النووي

بالنسبة للاتفاق النووي، الذي وقعته القوى الكبرى مع إيران عام 2015، فإن ترامب توعد "بتمزيق" النص، وأمهل الموقعين الأوروبيين حتى 12 أيار/ مايو لكي يتوصلوا مع واشنطن إلى حلول "لتشديده" وإلا فإنه سيعيد فرض العقوبات الأميركية ما يعني عمليا انتهاء الاتفاق النووي الايراني.

ويتفاوض الأوروبيون على حلول مع الولايات المتحدة بهدف انقاذ الاتفاق. وعرض الرئيس الفرنسي ماكرون في واشنطن الثلاثاء الماضي العمل على "اتفاق جديد يكون أكثر شمولية". وستحاول ميركل إقناع ترامب بالحفاظ على الاتفاق.

النزاع التجاري

مختارات

أكدت المستشارة أنغيلا ميركل إن ألمانيا "ستراقب عن كثب" الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني"، فيما قال الرئيس الفرنسي إن ليس لديه خطة بديلة للاتفاق النووي مع إيران وإن على واشنطن أن تظل ضمن الاتفاق ما دام لا يوجد خيار أفضل. (22.04.2018)

أكد القادة الأوروبيون استعدادهم للرد بحزم على فرض محتمل لرسوم جمركية أميركية على منتجات الصلب والألمنيوم، مؤكدين أن الإعفاء المؤقت الذي أعلنته واشنطن "غير كاف". فما هي الخيارات المتاحة أمام الأوروبيين؟ (23.03.2018)

ومن المنتظر أن تدور المحادثات بين ميركل وترامب أيضا حول تجنب تصعيد النزاع التجاري، بحسب بيانات المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت. ويتوقع وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أن يتوصل الاتحاد الأوروبي لموقف مشترك بشأن سبل التعامل المستقبلي في النزاع التجاري مع الولايات المتحدة. وقال ألتماير أمس الأربعاء في برلين: "نحن نتصرف بشكل سليم لتجنب أي تصعيد".

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة استثنت الاتحاد الأوروبي على نحو مؤقت من قيود جمركية على واردات الصلب والألومنيوم حتى أول أيار/مايو المقبل.

وقالت دوائر مطلعة في الحكومة الألمانية، اليوم الخميس، إن برلين لا تتوقع أن تمدد الولايات المتحدة إعفاء أوروبا من الجمارك الجديدة التي بدأت فرضها مؤخرا على واردات الفولاذ والألومينيوم القادمة من العديد من الدول وعلى رأسها الصين. وأكدت هذه الدوائر أن أمريكا ستبدأ على الأرجح في تطبيق هذه الجمارك اعتبارا من أول أيار/مايو المقبل.

سوريا

من القضايا المركزية المنتظرة في لقاء ترامب وميركل الأزمة في سوريا. وكانت المستشارة ميركل قد استبعدت في وقت سابق هذا الشهر المشاركة في عمل عسكري ضد سوريا، رغم أنها نددت "باستخدام أسلحة كيماوية في دوما" ورأت أن "المسؤول عن ذلك هو النظام السوري". وأيدت ميركل قصف الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لمواقع في سوريا "على علاقة بإنتاج الأسلحة الكيماوية".

وكان ترامب قد غرد على تويتر متسائلا أين هي عبارة "شكرا أمريكا". وأضاف إن بلاده، تحت قيادته، قامت بعمل رائع وحررت المنطقة من ميلشيا تنظيم "داعش" الإرهابي.

الانفاق العسكري

بحسب مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء فإن الولايات المتحدة ستضغط على شركائها في حلف شمال الأطلسي خاصة ألمانيا لزيادة الإنفاق العسكري في إطار تشديدها على ضرورة مواجهة التهديد المتزايد لروسيا. وقال المسؤول إن هذه القضية ستطرح على الأرجح في الاجتماع القادم بين الرئيس ترامب والمستشارة ميركل في واشنطن. وقال المسؤول "حان الوقت للدول الثلاث عشرة الأخرى في الحلف لتعزيز (جهودها) وخاصة ألمانيا أكبر وأغنى عضو أوروبي في الحلف".

ص.ش/م.س (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • Deutschland Rosenmontagszug Düsseldorf 2017 (picture-alliance/dpa/M. Kusch)

    سخرية من الشخصيات السياسية في كرنفال 2017

    "دونالد ترامب عدو للحريات" - هكذا كانت الرسالة السياسية في مسيرة الكرنفال في مدينة دوسلدورف. ترامب أكثر شخصية تعرضت للسخرية والاستهزاء هذا العام.

  • Deutschland Rosenmontagszug Köln 2017 (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    سخرية من الشخصيات السياسية في كرنفال 2017

    أما في مدينة كولونيا، صور المشاركون ترامب على أنه تلميذ مدرسة جديد يسيء إلى تمثال الحرية من خلال التنورة كرمز لإساءته للمرأة، بينما يسحب منافسته هيلاري كلينتون من شعرها، وأمامه الرئيس الروسي بوتين يجلس مشجعاً.

  • Deutschland Rosenmontagszug Mainz (Getty Images/T. Lohnes)

    سخرية من الشخصيات السياسية في كرنفال 2017

    وكما قال المنظمون في مدينة ماينز بأن موكب هذه السنة كان الأطول على الإطلاق. حيث ضم 154 عربة تمتد لـ9 كيلومترات (5.6 ميلاً). وصورت إحدى العربات كطوافة نجاة بقيادة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، تقود المملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي.

  • Deutschland Rosenmontagszug Düsseldorf 2017 (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    سخرية من الشخصيات السياسية في كرنفال 2017

    "الأشقر هو البني الجديد"، هذا ما كتب على اللافتات في شوارع دوسلدورف التي تحملها مجسمات تمثل دونالد ترامب، والمرشحة للرئاسة الفرنسية مارين لوبان، واليميني الهولندي خيرت فيلدرز، وأدولف هتلر. ويربط الألمان اللون البني بالفاشية.

  • Rosenmontag am Rhein - Düsseldorf (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

    سخرية من الشخصيات السياسية في كرنفال 2017

    موضوع حساس آخر، الرئيس التركي أردوغان يطالب بمقاضاة الفنان الكوميدي الألماني يان بوميرمان، بسبب القصيدة المبتذلة التي كتبها عنه في العام الماضي.

  • Rosenmontag am Rhein - Düsseldorf (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

    سخرية من الشخصيات السياسية في كرنفال 2017

    وأيضاً يسخر المشاركون في الكرنفال بدوسلدورف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

  • Rosenmontag am Rhein - Köln (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

    سخرية من الشخصيات السياسية في كرنفال 2017

    في كولونيا تظهر طوافة أيضاً تحمل ما صورته لحزب (AFD) الشعبوي الذي انساق مع موجة الاستياء من المستشارة ميركل نتيجة سياسة الترحيب باللاجئين. وتقول الكتابة: "عندما يكون هناك الكثير من الغضب في الأمعاء، تذهب الديمقراطية إلى المؤخرة".

  • Deutschland Rosenmontagszug Düsseldorf 2017 (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    سخرية من الشخصيات السياسية في كرنفال 2017

    وكان حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AFD) الشعبوي هدفاً للسخرية في مواكب الكرنفال في مدن أخرى أيضاً، حيث سخر المحتفلون من نشاطات الحزب ونشره للكراهية والتحريض ضد المسلمين.

  • Deutschland Rosenmontagszug Düsseldorf 2017 (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

    سخرية من الشخصيات السياسية في كرنفال 2017

    مع الانتخابات الألمانية القادمة، لم تنجُ المستشارة ميركل من السخرية في الكرنفال، إذ صورت على أنها ماموث، بإشارة إلى أن نهاية حكومة ميركل ستكون على يد منافسها مارتن شولتز. جانيت كوينك/ريم ضوا.


مختارات

سخرية من الشخصيات السياسية في كرنفال 2017

كانت الشخصيات السياسية التي برزت خلال العام الماضي، المليء بالاضطرابات، هدفاً للسخرية والانتقادات اللاذعة في مسيرات الكرنفال السنوية غرب ألمانيا. وكان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب النصيب الأكبر من السخرية. (27.02.2017)  

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