الأنيق بيرهوف يحتفل بعيد ميلاده الخمسين

يحتفل هداف منتخب ألمانيا الأسبق أوليفر بيرهوف ببعيد ميلاده الخمسين في الأول من مايو/ أيار. وما يميز المدير الرياضي للمنتخب الألماني رغم بلوغه نصف قرن من العمر، هو حفاظه على صحته ولياقته وشكله الذي يبدو أصغر كثيراً من عمره الحقيقي.

كان أول ظهور لبيرهوف في الثلاثين من تموز/ يوليو 1996 في نهائي بطولة أمم أوروبا في لندن، حين سجل الهدف الذهبي في مرمى منتخب التشيك ليفوز منتخب بلاده بلقب البطولة، وهو آخر ألقاب ألمانيا على المستوى الأوروبي. وسجل المهاجم السابق 37 هدفاً، كان هدفه الذهبي الأول هو أهمها على الإطلاق.

اعتزل بيرهوف الكرة عام 2002 بعد خسارة منتخب بلاده في نهائي كأس العالم أمام البرازيل في يوكوهاما. وفي عام 2004 عاد إلى المنتخب الألماني لكن بمهمة المدير الرياضي للمنتخب بمعية المدرب يورغن لوف. وبعد 10 أعوام من العمل المتواصل مع المنتخب، تمكن المنتخب الألماني من الفوز بلقب كأس العالم الأخيرة في مونديال البرازيل 2014.

يعرض مجسماً للاكاديمية الرقمية المتخصصة بعالم المستديرة

ويرى المراقبون الرياضيون أن لوف وصل بالمنتخب إلى قمة العالم لكن بيرهوف جعل من المنتخب مؤسسة رابحة من خلال إدارته الممتازة. ويدير ضمن عمله كمدير رياضي للمانشافت مشروعاً واعداً ضخماً، ألا وهو أكاديمية الاتحاد الألماني لكرة القدم، وهي أكاديمية ستؤسس لقفزة نوعية للكرة الألمانية.

ويعيش الخمسيني الشاب مع زوجته وابنته قبالة بحيرة "شتارنبيرغ سيه" قرب ميونيخ.

ع.خ/ ح.ز