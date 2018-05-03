الأمير هاري يدخل القفص الذهبي في مراسم زفاف ملكي

أعلن كبير أساقفة كانتربري اليوم السبت (19 مايو/ أيار) في كنيسة سان جورج بقلعة ونسدور زواج الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميغان ماركل.

وسارت ميغان نجمة مسلسل (سوتس) بمفردها داخل كنيسة سان جورج التي تعود للقرن الخامس عشر بقلعة وندسور حيث رافقها ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وسلمها لابنه المنتظر عند مذبح الكنيسة.

وبعد أن تبادل العروسان عهود الحب والتقدير "حتى الموت" وضع هاري (33 عاما) خاتما من الذهب الويلزي حول إصبع ميغان أمام حضور من بينهم جدته الملكة إليزابيث وكبار أفراد العائلة المالكة ومشاهير من بينهم الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري.

وقال جاستن ويلبي كبير أساقفة كانتربري "في حضور الرب وأمام هذا الحضور أبدى هاري وميغان موافقتهما وتبادلا عهود الزواج، و"أعلنا زواجهما بتبادل خاتمين. وبذلك أعلن أنهما أصبحا زوجا وزوجة".

ورغم تماشي مراسم الزواج مع تقاليد الملكية التي يعود تاريخها إلى عام 1066 أضفت ميغان لمسات عصرية. فميغان لم تتعهد بأن تطيع زوجها كما أن هاري وبخلاف كبار ذكور العائلة المالكة، سيرتدي خاتم الزواج. ولم يتمكن والد ميغان من حضور الزفاف بعدما قال إنه خضع لجراحة في القلب وألقى مايكل بروس كاري، وهو قس أمريكي أسود، كلمة مفعمة بالحماس اقتبس خلالها كلمات للزعيم الحقوقي الأمريكي الأسود مارتن لوثر كينج.

واصطف عشرات الآلاف في المسار الذي قطعته ميغان وصولا إلى القلعة ولوحوا بالأعلام البريطانية وهتفوا مع مرور ميغان في سيارة ليموزين من طراز رولز رويس.

وأغلق موظفو المراقبة الجوية في مطار هيثرو القريب، أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما، المجال الجوي فوق قلعة ويندسور لمدة 15 دقيقة قبل بدء مراسم الزفاف.

وقبل ساعات من بدء المراسم منحت الملكة إليزابيث حفيدها هاري لقب دوق ساسكس مما يعني أن ميغان أصبحت بزواجها منه دوقة ساسكس.

وكان من بين الحضور في الكنيسة النجم الأمريكي جورج كلوني وزوجته المحامية الحقوقية أمل ولاعب كرة القدم السابق الشهير ديفيد بيكام وزوجته مصممة الأزياء فيكتوريا والمذيع البريطاني جيمس كوردن. كما حضرت مراسم الزفاف لاعبة التنس سيرينا وليامز وأشقاء الأميرة الراحلة ديانا والدة هاري والمغني إلتون جون الذي غنى في جنازة ديانا عام 1997 والممثل البريطاني إدريس إلبا. وزينت الكنيسة بالزهور البيضاء المفضلة للأميرة الراحلة ديانا.

واحتشد عشرات الآلاف الشوارع الضيقة لمدينة وندسور التي تبعد 30 كيلومترا إلى الغرب من لندن، لمشاهدة عربة هاري وميغان التي سارت في شوارع المدينة وهما يلوحان بيديهما للمحتشدين على جانبي الطريق.

وشددت السلطات إجراءات الأمن وألزمت الشرطة الزوار بالمرور عبر نقاط تفتيش أقيمت حول قلعة وندسور أقدم وأكبر قلعة مأهولة في العالم والتي سكنها 39 ملكا بريطانيا منذ عام 1066.

وتتابع وسائل الإعلام العالمية باهتمام زواج هاري (33 عاما) السادس في ترتيب ولاية العرش البريطاني وميغان (36 عاما)، وهي مطلقة أمها أمريكية من أصول أفريقية وأبوها أبيض.

وسيقام حفل استقبال في قاعة سان جورج بالقلعة قبل أن ينضم 200 ضيف إلى الزوجين في حفل مسائي في قصر فروجمور هاوس. ولن يغادر الأمير وزوجته على الفور لقضاء شهر العسل وسيقومان بأولى مهامهما الرسمية كزوج وزوجة هذا الأسبوع.

ع.ج/ هـ. د (رويترز، د ب أ، أ ف ب)