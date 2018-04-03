 الأمير هاري وخطيبته: لا ترسلوا لنا هدايا.. تبرعوا للأعمال الخيرية | عالم المنوعات | DW | 10.04.2018
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منوعات

الأمير هاري وخطيبته: لا ترسلوا لنا هدايا.. تبرعوا للأعمال الخيرية

طلب الأمير هاري من المدعوين لحفل زفافه التخلي عن تقديم الهدايا له ولعروسه، وقدم لهم فكرة بديلة حتى يستفيد أكبر عدد ممكن من الناس من الهدية. جاء هذا مع بداية العد التنازلي للزفاف الملكي المرتقب الشهر المقبل.

Prinz Harry und Meghan Markle (Reuters/T. Melville)

قال مكتب الأمير البريطاني هاري إنه وخطيبته ميغان ماركل يحثان أي شخص يرغب أن يرسل لهما هدية بمناسبة زفافهما الشهر المقبل، على التبرع للجمعيات الخيرية بدلا من ذلك.

ويقام حفل زفاف الأمير هاري والممثلة الأمريكية ماركل في 19 أيار/مايو القادم في قلعة وندسور. ويجتذب الخطيبان حشودا كبيرة أينما حلا منذ إعلان خطبتهما في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

مختارات

من يرغب في الانضمام إلى الأسرة الملكية البريطانية، لا بد أن يلتزم بقواعد البروتوكول الصارمة. هذا سيكون الأمر الطاغي على حياة الدوقة المستقبلية ميغان ماركل، التي ستدخل القفص الذهبي مع الأمير هاري في المستقبل القريب. (05.01.2018)

من المعروف أن أفلام سلسلة حرب النجوم تحظى بشعبية كبيرة في بقاع العالم، لكن يبدو أن هذه الشعبية، ستزداد عقب مشاركة الأميران ويليام وهاري في آخر أفلام هذه السلسلة التي تعرض على قاعات الفن السابع. (13.12.2017)

وقال مكتب هاري حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، في بيان إن الخطيبين ممتنان بشدة للمودة التي يستشعرانها "ويحرصان أن يستفيد أكبر عدد ممكن من الناس من هذا السخاء". وأضاف البيان الصادر عن قصر كينسينغتون الملكي "لذا يطلبان من أي شخص قد يرغب في الاحتفال بالمناسبة التفكير في التبرع لمؤسسة خيرية بدلا من إرسال هدية للزفاف".

واختار هاري وماركل لذلك سبع منظمات خيرية لا تربطهما بها أي صلات مباشرة، من بينها جمعيات تهتم بالأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب (اتش آي في) والمشردين والأيتام من أبناء العاملين في القوات المسلحة البريطانية، فيما تعتني منظمات أخرى بمساعدة النساء في الأحياء الفقيرة في مومباي أو بحماية البيئة.

وتعمل ميغان (36 عاما) على وجه الخصوص من أجل حقوق المرأة، فيما يعمل هاري (33 عاما) من أجل مساعدة معاقي الحروب.

ز.أ.ب/أ.ف  (د ب أ، رويترز)
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