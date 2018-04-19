الأمن السعودي يسقط طائرة "درون ترفيهية" قرب قصور ملكية

أعلنت الشرطة السعودية إسقاط طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة يوم أمس السبت (22 أبريل/ نيسان 2018)، تعمل بالتحكم عن بعد خلال تحليقها فوق أحد أحياء الرياض الذي يضم قصورا ملكية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض إنه "في الساعة 19,50 (16,50 ت غ) لاحظت إحدى نقاط الفرز الأمني بحي الخزامى بمدينة الرياض تحليق طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة ذات تحكم عن بعد من نوع (درون)".

وأضافت الوكالة أن هذا دفع "رجال الأمن في النقطة الأمنية بالتعامل معها وفق ما لديهم من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص، وقد شرعت الجهات المختصة بإجراءات التحقيق حول ملابسات الواقعة"، مشيرة إلى أن الطائرة قد اسقطت.

ويأتي بيان الشرطة عقب انتشار لقطات فيديو غير مؤكدة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر اطلاق رشقات نارية في حي الخزامى، وهو الأمر الذي أثار تكهنات حول "حصول مواجهات" أو "احتمال حدوث محاولة انقلاب" وسط تساؤلات بشأن مكان الملك وولي العهد.

ونفت الحكومة السعودية حدوث أي خرق أمني، وقالت إن تحقيقا قد فتح في الحادثة. كما لم يُجب المسؤولون عن طلبات للتعليق حول مكان وجود الملك السعودي وولي عهده خلال الحادثة.

وفي سياق متصل أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأحد تعليمات لهواة استخدام الطائرات اللاسلكية بالحصول على التصريح اللازم الذي يسمح لهم استخدامها لحين صدور تنظيم لها وذلك بعد يوم من إسقاط طائرة لاسلكية ترفيهية قرب قصر

ملكي في العاصمة الرياض.



وبدا أن الاجراءات الأمنية قد تم تشديدها في الأشهر الأخيرة حول القصور الملكية في المملكة، في الوقت الذي يشرف فيه ولي العهد محمد بن سلمان على "إصلاحات" اجتماعية واقتصادية كانت آخرها افتتاح أول قاعة سينما في تاريخ المملكة يوم الأربعاء الماضي.

كما أشرف الأمير الشاب البالغ 32 عاما على تغييرات في المؤسسات العسكرية وقاد حملة اعتقالات، طالت عددا من كبار الشخصيات ورجال الأعمال بتهمة الفساد.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أطلق مسلّح النار على حارسَين سعوديين وجرح ثلاثة آخرين عند بوابة قصر ملكي في مدينة جدة، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

وتمكن حراس القصر من قتل المسلح الذي كشفت الوزارة أنه سعودي يبلغ من العمر 28 عاما وكان مسلحا بكلاشينكوف وثلاث قنابل.

و.ب/ م.س (د.ب.أ، رويترز)