 الأمن الألماني يصنف 760 شخصا تحت ″إسلاموي خطر″ | أخبار | DW | 31.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

الأمن الألماني يصنف 760 شخصا تحت "إسلاموي خطر"

ذكرت الهيئة الاتحادية لمكافحة الجريمة في ألمانيا أن عدد الإسلامويين المصنفين "خطرين" قد وصل إلى 760 شخصا في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن 153 شخصا منهم مودعون قيد الاحتجاز.

Deutschland Razzia gegen radikale Islamisten in Hildesheim (picture-alliance/dpa/H. Hollemann)

وصل عدد الأشخاص، الذين صنفتهم الهيئة الاتحادية لمكافحة الجريمة في ألمانيا تحت "إسلاموي خطر"، إلى نحو 760 شخصا في الوقت الراهن. وأوضحت الهيئة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن أكثر من نصف هؤلاء الأشخاص موجود في ألمانيا، وذكرت أن 153 شخصا منهم مودعون قيد الاحتجاز، ولفتت إلى أن سلطات الأمن الألمانية أحصت منذ اندلاع القتال في سوريا في 2012، مغادرة أكثر من 980 شخصا من ألمانيا باتجاه مناطق الصراع.

مختارات

في تطور جديد في النقاش حول سبل ترحيل الإسلامويين الخطرين من ألمانيا، أبدى وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير استعداد الحكومة الاتحادية في برلين للقيام بترحيل الأشخاص من المشهد السلفي المصنفين "خطرين". (14.08.2017)

أصدرت المحكمة الإدارية الاتحادية بألمانيا قرار بترحيل إسلاميين اثنين مصنفين على أنهما خطرين، رافضة بذلك دعوة استئناف مقدمة من قلبهما. وبحسب السلطات، فإنهما يتعاطفان مع (داعش) وخططا لأعمال عنف أو ربما لهجوم إرهابي. (22.08.2017)

وبذلك ترتفع هذه الأعداد بمقدار طفيف مقارنة بالأعداد التي كانت الهيئة أعلنت عنها في الشهر الماضي، إذ أن تقديرات الهيئة الاتحادية لمكافحة الجريمة الصادرة في منتصف شباط/فبراير الماضي، أوضحت أن عدد "الإسلامويين الخطرين" الموجودين في ألمانيا يقدر بنحو 750 شخصا، وعدد الأشخاص الذين غادروا ألمانيا باتجاه مناطق الصراع بلغ نحو 970 شخصا.

وفي الوقت الذي رصدت فيه تقديرات الهيئة تناميا في أعداد الإسلامويين الخطرين، فإن تقديراتها أشارت إلى تراجع ملحوظ في خطر الإرهاب المحتمل قدومه من الطيفين اليميني واليساري المتطرفين، إذ بلغ عدد اليمينيين المتطرفين الذين صنفتهم الهيئة بأنهم خطرون، 26 شخصا في الوقت الراهن، فيما لم يزد هذا العدد بين اليساريين المتطرفين عن شخصين فقط.

ز.أ.ب/ع.ش (د ب أ)

  • Deutschland GSG 9 (picture alliance/dpa/Hannibal)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مستعدون للتعامل مع الحالات الصعبة

    فرقة الـ GSG9، وهو مختصر لعبارة (مجموعة حماية الحدود 9)، أنشئت في سنة 1972 بعد أن فشلت الشرطة الألمانية النظامية في إنقاذ رهائن إسرائيليين اختطفهم ارهابيون فلسطينيون في أولمبياد ميونيخ. وكان تشكيلها مثيرا للجدل، حسب بعض السياسيين في ألمانيا الذين وجدوا فيها بقية من قوات أس أس النازية سيئة الصيت.

  • Lufthansa Landshut 1977 - 2017Rückkehr der Landshut-Geiseln nach Frankfurt (picture-alliance/dpa/dpaweb)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    بناء سمعة طيبة

    أول مهمة تولتها الـGSG9، نعتت بـ"عملية النار السحرية". وقد أكسبتها سمعة طيبة. فبعد أن اختطف إرهابيون فلسطينيون طائرة "لوفتهانزا" سنة 1977، تمكن فريق الأمن العام9، من إنقاذ الركاب في عملية مدتها سبع دقائق، بمقديشو. وأصيب، حينها، عضو من المجموعة، بالإضافة إلى مضيفات بجراح، بينما قتل ثلاثة من أصل أربعة خاطفين. وللأسف، قتل الطيار قبل الشروع بالعملية.

  • Deutschland Ulrich Wegener gestorben | Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 1977 (imago/Sven Simon)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مكافأة على مهمة منجزة

    "أولريش فيغنر"، واحد من الأعضاء المؤسسين لـ GSG9، حصل على شهادة استحقاق من الحكومة الألمانية بعد تلك العملية الناجحة.وصار يلقب بـ"بطل مقديشو". توفي في 28 ديسمبر/ كانون الأول2017، عن عمر ناهز الـ88 عاما. ولم يكن أبدا معجبا بلقبه؛ بل كان يردد دائما: "قمنا بالمهمة معا."

  • G8-Gipfel in Heiligendamm 2007 | GSG9 Patrouille (Getty Images/A. Hassenstein)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    حاضرون في البحر...

    ينشط فريق GSG9 لأداء عمله في حالات احتجاز الرهائن، وحالات الإرهاب والقيام بتفجير القنابل. ولكنه يعمل أيضا لتأمين المواقع، كما ظاهر في الصورة الملتقطة عشية قمة G9 (مجموعة الدول الصناعية الثمانية) عام 2007 في مدينة هايليغندام الشمالية.

  • Deutschland GSG 9 (picture-alliance/U. Baumgarten)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    ...كما هم جاهزون على الأرض

    معظم عمليات الـ GSG9 سرية، ويقال إنها شاركت في أكثر من 1900 عملية منذ تأسيسها. ويقع مقرها حاليا في مكانٍ ما بمدينة زانكت أوغستين الغربية، بالقرب من العاصمة الألمانية السابقة، بون.

  • Deutschland Übung der Bundespolizei für Terroranschlag (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    تدريب دائم

    يخضع أعضاء فريق الـ GSG9، لتدريب صارم تؤخذ فيه كل الاحتمالات بعين الاعتبار. وهنا يتعاملون مع هجمات إرهابيين مسلحين في محطة للسكك الحديدية. ويتم حاليا وضع خطط لتوسيع الوحدة بمقدار الثلث ومنحها مقرا آخرا في العاصمة برلين. وعلى الرغم من أن عدد أفرادها يبقى سريا، إلا أن وسائل الإعلام تقدره في حدود 400 عنصراً. تيموثي جونز/ مريم مرغيش


مختارات

GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

تخطط ألمانيا لتوسيع وحدة الشرطة التابعة لها الموسومة بفرقة GSG9، وذلك نظرا لاستمرار التهديد الإرهابي الذي تتعرض له. وتتمتع هذه المجموعة بتاريخ متميز امتد على زمن تجاوز أربعة عقود. (16.01.2018)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Razzia gegen Islamisten in Berlin

ألمانيا تصنف 760 شخصا كـ"إسلامين خطرين" 31.03.2018

أعلنت الهيئة الاتحادية لمكافحة الجريمة في ألمانيا عن ارتفاع عدد الأشخاص، الذين صنفتهم الهيئة كـ"إسلامين خطرين"، إلى نحو 760 شخصاً، وأضافت أن أكثر من نصف هذا العدد موجود في ألمانيا.

Symbolbild Anwerbeversuche IS

ارتفاع دعوات الجهاديين لـ"الذئاب المنفردة" لشنّ هجمات في ألمانيا 17.03.2018

كشفت مجلة دير شبيغل الألمانية في تقرير لها أن هيئة حماية الدستور سجلت ارتفاعا ملحوظا في الدعوات الموجهة "للذئاب المنفردة" لشن هجمات في ألمانيا، وأن "داعش" دعا إلى شن هجمات على رياض ومستشفيات أطفال في الغرب.

Frankreich Geiselnahme in Trèbes bei Carcassonne

هجمات جنوب فرنسا تؤكد استمرار التهديد الإرهابي من الداخل 24.03.2018

لا تزال فرنسا تعيش تحت تهديد إرهابي منذ موجة الاعتداءات التي تتعرض لها منذ 2015. التهديد لم يعد من العائدين فقط من مناطق "داعش" وإنما من أشخاص لم يلتحقوا بأراضي التنظيم، وإنما تأثروا بأفكاره دون أن يغادروا فرنسا.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  