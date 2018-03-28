 الأمم المتحدة تمنح صحفية يمنية جائزة عن مقال لها على DW عربية | أخبار | DW | 29.04.2018
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أخبار

الأمم المتحدة تمنح صحفية يمنية جائزة عن مقال لها على DW عربية

فازت الصحفية اليمنية الشابة صفية مهدي بجائزة مسابقة نظمتها الأمم المتحدة حول المقالات الصحفية بشأن موضوع الطاقة المستدامة. وكانت صفية، الفائزة العربية الوحيدة في المسابقة ونالت الجائزة عن مقال لها على موقع DW عربية.

Jemen, Solarenergie, Platten auf den Dächern von Häusern in Sana'a (DW/M.Naser)

فازت الصحفية اليمنية صفية مهدي بجائزة المسابقة الصحفية "أصوات مستقبلية أكثر إشراقا" على إثر كتابتها مقالا صحفيا نشر على موقع دويتشه فيله (رابط المقال الذي نشر على موقع DW عربية: الطاقة الشمسية في اليمن – نقطة ضوء وسط ظلام الحرب الدامس)

Screenshot DW - Solarenergie in Jemen

وسعت من خلاله الصحفية اليمنية إلى تسليط الضوء على شيء إيجابي في اليمن، وظاهرة تحوُّل اليمنيين أكثر فأكثر إلى استخدام الطاقة الشمسية مع اضطراب البنية التحتية المدنية نتيجة الحرب.

وأشارت الصحفية اليمنية إلى أن استخدام الطاقة الشمسية في اليمن قد بلغ مستوى قياسيا، إذ يعتمد أكثر من 85 بالمائة من اليمنيين عليها، لا سيما في شمال البلاد.

حوار مع الصحفية صفية مهدي

وقد نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالبلدان الأقل نموا، المسابقة للصحفيين من تلك البلدان، البالغ عددها 47 بلدا من بينها اليمن، ودعا خلالها الصحفيين إلى تقديم قصص أو تقارير تتعلق بالطاقة المستدامة.

م.أ.م/ م.س (الأمم المتحدة، DW )

  • default

    اليمن في ظل حرب دامية.. حين تصبح القمامة وسيلة للبقاء

    مكب للقمامة عند مدينة الحديدة على البحر الأحمر في غرب اليمن. لا يوجد ثمة مكان للعيش بالنسبة لأسرة رزيق في كفاحها اليومي هنا من أجل البقاء.

  • الأسرة المكونة من 18 شخصاً وجدت في هذا المكان مأوى آمناً بعيداً عن منزلها في شمال غرب اليمن، الذي دمرته الطائرات الحربية السعودية في حرب التحالف العربي على الحوثيين.

    اليمن في ظل حرب دامية.. حين تصبح القمامة وسيلة للبقاء

    الأسرة المكونة من 18 شخصاً وجدت في هذا المكان مأوى آمناً بعيداً عن منزلها في شمال غرب اليمن، الذي دمرته الطائرات الحربية السعودية في حرب التحالف العربي على الحوثيين.

  • إفطار عائلة رزيق بسيط يتكون من قليل من الخبز والبطاطا والفلفل. ما يجمعونه بشقاء من تلال القمامة التي تفرغها الشاحنات في هذا المكب يشكل القوت اليومي للعائلة الفقيرة الهاربة من جحيم الحرب.

    اليمن في ظل حرب دامية.. حين تصبح القمامة وسيلة للبقاء

    إفطار عائلة رزيق بسيط يتكون من قليل من الخبز والبطاطا والفلفل. ما يجمعونه بشقاء من تلال القمامة التي تفرغها الشاحنات في هذا المكب يشكل القوت اليومي للعائلة الفقيرة الهاربة من جحيم الحرب.

  • طفولة دمرتها الحرب: لم يتجاوز أيوب محمد رزيق ربيعه الحادي عشر، لكن العائلة تعتمد عليه في جمع القناني البلاستيكية من مكب القمامة، إذ يمكنها بيعها لقاء القليل من المال على الأقل.

    اليمن في ظل حرب دامية.. حين تصبح القمامة وسيلة للبقاء

    طفولة دمرتها الحرب: لم يتجاوز أيوب محمد رزيق ربيعه الحادي عشر، لكن العائلة تعتمد عليه في جمع القناني البلاستيكية من مكب القمامة، إذ يمكنها بيعها لقاء القليل من المال على الأقل.

  • كفاح يومي من أجل البقاء: في بقايا ثلاجة عاطلة تجمع أسرة رزيق ما تجده من غذاء في مكب النفايات.

    اليمن في ظل حرب دامية.. حين تصبح القمامة وسيلة للبقاء

    كفاح يومي من أجل البقاء: في بقايا ثلاجة عاطلة تجمع أسرة رزيق ما تجده من غذاء في مكب النفايات.

  • رب العائلة الفقيرة محمد رزيق (في الخلف على اليسار) يبلغ من العمر 67 عاماً ويقول إنه لا يريد أي مساعدة من الخارج ويضيف: نريد فقط أن تكف هذه الحرب وهذه الكارثة. الله وحده يرعانا.

    اليمن في ظل حرب دامية.. حين تصبح القمامة وسيلة للبقاء

    رب العائلة الفقيرة محمد رزيق (في الخلف على اليسار) يبلغ من العمر 67 عاماً ويقول إنه لا يريد أي مساعدة من الخارج ويضيف: "نريد فقط أن تكف هذه الحرب وهذه الكارثة. الله وحده يرعانا".

  • تحت سقف بلاستيكي تعيش الأسرة في كوخها، إذ ينامون على قطع الكارتون والأراجيح القماشية المعلقة. حياة في ظل الحرب، تبرز صعوبتها ووحشيتها بشكل خاص على الأطفال في اليمن، إذ كشفت تقارير المنظمات الدولية أن نحو مليونين منهم يعانون من سوء التغذية.

    اليمن في ظل حرب دامية.. حين تصبح القمامة وسيلة للبقاء

    تحت سقف بلاستيكي تعيش الأسرة في كوخها، إذ ينامون على قطع الكارتون والأراجيح القماشية المعلقة. حياة في ظل الحرب، تبرز صعوبتها ووحشيتها بشكل خاص على الأطفال في اليمن، إذ كشفت تقارير المنظمات الدولية أن نحو مليونين منهم يعانون من سوء التغذية.

  • يجوب الطفل أيوب محمد (11 عاماً) مكب القمامة حتى غروب الشمس. لا يصل إلى مقدار قليل من المساعدات الدولية إلى اليمن، إذ ما تزال السعودية وحلفاؤها تغلق الموانئ والمطارات في حربها مع الحوثيين.

    اليمن في ظل حرب دامية.. حين تصبح القمامة وسيلة للبقاء

    ما من خلاص يلوح في الأفق: يجوب الطفل أيوب محمد (11 عاماً) مكب القمامة حتى غروب الشمس. لا يصل إلا مقدار قليل من المساعدات الدولية إلى اليمن، إذ ما تزال السعودية وحلفاؤها تغلق الموانئ والمطارات في حربها مع الحوثيين. بيتر هيله/ ع.غ


مختارات

الطاقة الشمسية في اليمن ـ نقطة ضوء وسط ظلام الحرب الدامس

انهيار الكهرباء في اليمن وغياب الخدمة بسبب الاضطرابات الحرب دفع الناس للبحث عن بديل آخر فوجدوا ذلك في الطاقة الشمسية التي تنعم بها بلادهم على مدار العام، حتى أنها وصلت إلى المناطق التي لم تعرف الكهرباء من قبل. (14.01.2018)  

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يعكف الباحثون الألمان على تطوير منزل المستقبل الذي ينتج طاقة أكثر بكثير مما يستهلكه، ورغم أن ذلك قد يبدو حلما بعيد المنال لكن إحدى الأسر جربت بالفعل منزل المستقبل في برلين واستخدمته حتى في تزويد سيارتها بالطاقة النظيفة. (08.05.2012)  

اليمن في ظل حرب دامية.. حين تصبح القمامة وسيلة للبقاء

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روابط خارجية

حوار مع الصحفية صفية مهدي

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