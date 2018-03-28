الأمم المتحدة تمنح صحفية يمنية جائزة عن مقال لها على DW عربية

فازت الصحفية اليمنية صفية مهدي بجائزة المسابقة الصحفية "أصوات مستقبلية أكثر إشراقا" على إثر كتابتها مقالا صحفيا نشر على موقع دويتشه فيله (رابط المقال الذي نشر على موقع DW عربية: الطاقة الشمسية في اليمن – نقطة ضوء وسط ظلام الحرب الدامس)
وسعت من خلاله الصحفية اليمنية إلى تسليط الضوء على شيء إيجابي في اليمن، وظاهرة تحوُّل اليمنيين أكثر فأكثر إلى استخدام الطاقة الشمسية مع اضطراب البنية التحتية المدنية نتيجة الحرب.
وأشارت الصحفية اليمنية إلى أن استخدام الطاقة الشمسية في اليمن قد بلغ مستوى قياسيا، إذ يعتمد أكثر من 85 بالمائة من اليمنيين عليها، لا سيما في شمال البلاد.
حوار مع الصحفية صفية مهدي
وقد نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالبلدان الأقل نموا، المسابقة للصحفيين من تلك البلدان، البالغ عددها 47 بلدا من بينها اليمن، ودعا خلالها الصحفيين إلى تقديم قصص أو تقارير تتعلق بالطاقة المستدامة.
م.أ.م/ م.س (الأمم المتحدة، DW )
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اليمن في ظل حرب دامية.. حين تصبح القمامة وسيلة للبقاء
مكب للقمامة عند مدينة الحديدة على البحر الأحمر في غرب اليمن. لا يوجد ثمة مكان للعيش بالنسبة لأسرة رزيق في كفاحها اليومي هنا من أجل البقاء.
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اليمن في ظل حرب دامية.. حين تصبح القمامة وسيلة للبقاء
الأسرة المكونة من 18 شخصاً وجدت في هذا المكان مأوى آمناً بعيداً عن منزلها في شمال غرب اليمن، الذي دمرته الطائرات الحربية السعودية في حرب التحالف العربي على الحوثيين.
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اليمن في ظل حرب دامية.. حين تصبح القمامة وسيلة للبقاء
إفطار عائلة رزيق بسيط يتكون من قليل من الخبز والبطاطا والفلفل. ما يجمعونه بشقاء من تلال القمامة التي تفرغها الشاحنات في هذا المكب يشكل القوت اليومي للعائلة الفقيرة الهاربة من جحيم الحرب.
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اليمن في ظل حرب دامية.. حين تصبح القمامة وسيلة للبقاء
طفولة دمرتها الحرب: لم يتجاوز أيوب محمد رزيق ربيعه الحادي عشر، لكن العائلة تعتمد عليه في جمع القناني البلاستيكية من مكب القمامة، إذ يمكنها بيعها لقاء القليل من المال على الأقل.
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اليمن في ظل حرب دامية.. حين تصبح القمامة وسيلة للبقاء
كفاح يومي من أجل البقاء: في بقايا ثلاجة عاطلة تجمع أسرة رزيق ما تجده من غذاء في مكب النفايات.
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اليمن في ظل حرب دامية.. حين تصبح القمامة وسيلة للبقاء
رب العائلة الفقيرة محمد رزيق (في الخلف على اليسار) يبلغ من العمر 67 عاماً ويقول إنه لا يريد أي مساعدة من الخارج ويضيف: "نريد فقط أن تكف هذه الحرب وهذه الكارثة. الله وحده يرعانا".
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اليمن في ظل حرب دامية.. حين تصبح القمامة وسيلة للبقاء
تحت سقف بلاستيكي تعيش الأسرة في كوخها، إذ ينامون على قطع الكارتون والأراجيح القماشية المعلقة. حياة في ظل الحرب، تبرز صعوبتها ووحشيتها بشكل خاص على الأطفال في اليمن، إذ كشفت تقارير المنظمات الدولية أن نحو مليونين منهم يعانون من سوء التغذية.
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اليمن في ظل حرب دامية.. حين تصبح القمامة وسيلة للبقاء
ما من خلاص يلوح في الأفق: يجوب الطفل أيوب محمد (11 عاماً) مكب القمامة حتى غروب الشمس. لا يصل إلا مقدار قليل من المساعدات الدولية إلى اليمن، إذ ما تزال السعودية وحلفاؤها تغلق الموانئ والمطارات في حربها مع الحوثيين. بيتر هيله/ ع.غ