الأمم المتحدة تمنح صحفية يمنية جائزة عن مقال لها على DW عربية

فازت الصحفية اليمنية صفية مهدي بجائزة المسابقة الصحفية "أصوات مستقبلية أكثر إشراقا" على إثر كتابتها مقالا صحفيا نشر على موقع دويتشه فيله (رابط المقال الذي نشر على موقع DW عربية: الطاقة الشمسية في اليمن – نقطة ضوء وسط ظلام الحرب الدامس)

وسعت من خلاله الصحفية اليمنية إلى تسليط الضوء على شيء إيجابي في اليمن، وظاهرة تحوُّل اليمنيين أكثر فأكثر إلى استخدام الطاقة الشمسية مع اضطراب البنية التحتية المدنية نتيجة الحرب.

وأشارت الصحفية اليمنية إلى أن استخدام الطاقة الشمسية في اليمن قد بلغ مستوى قياسيا، إذ يعتمد أكثر من 85 بالمائة من اليمنيين عليها، لا سيما في شمال البلاد.

حوار مع الصحفية صفية مهدي

وقد نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالبلدان الأقل نموا، المسابقة للصحفيين من تلك البلدان، البالغ عددها 47 بلدا من بينها اليمن، ودعا خلالها الصحفيين إلى تقديم قصص أو تقارير تتعلق بالطاقة المستدامة.

م.أ.م/ م.س (الأمم المتحدة، DW )