الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لمعالجة مسألة استخدام القوة المفرطة في غزة

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين اليوم الجمعة (27 أبريل/نيسان) إن على إسرائيل أن تضع حدا لاستخدام قواتها الأمنية للقوة المفرطة في قطاع غزة وأن تحاسب المسؤولين عن سقوط العدد الكبير من القتلى والمصابين الفلسطينيين خلال الشهر الأخير.

وقال الأمير زيد في بيان إنه خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة قتل 42 فلسطينيا وأصيب أكثر من 5500 على طول السياج الحدودي في غزة، في الوقت الذي لم ترد فيه تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين من الجانب الإسرائيلي.

وأضاف زيد "فقد الأرواح أمر يستحق الشجب وعدد الإصابات الصادم جراء الذخيرة الحية يؤكد الانطباع باستخدام القوة المفرطة مع هؤلاء المتظاهرين.. ليس مرة أو اثنتين بل مرارا وتكرارا".

مشاهدة الفيديو 02:03 شارك مسيرة العودة الكبرى في غزة إرسال فيسبوك جوجل + Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط http://p.dw.com/p/2wQS5 مسيرة العودة الكبرى في غزة

في سياق متصل، يستعد الفلسطينيون للمشاركة اليوم في الجمعة الخامسة لـ"مسيرات العودة الكبرى" على حدود غزة والتي أطلق عليها "جمعة الشباب الثائر". وأفاد عامر شريتح، عضو اللجنة التنسيقية الدولية لمسيرة العودة لوكالة "معا" للأنباء الفلسطينية، إن "جمعة الشباب الثائر" تأتي تقديرا للشباب المتواجد في ساحات وميادين العودة الذين يقودون العمل الجماهيري، رافضين كل المؤامرات التي تجري على قدم وساق لتصفية القضية الفلسطينية.

وتوقع شريتح مشاركة الآلاف من أبناء القطاع في المسيرات التي سيتخللها جدول من الفعاليات الشبابية الموحدة على جميع الساحات. وأشار إلى أنه سيتم تقديم الخيام لمسافة 50 مترا على طول الحدود وستكون أقرب لشارع "جكر" القريب من السلك الفاصل استعدادا للمسيرة الكبرى يوم 15 ايار/مايو المقبل. يشار إلى أن فعاليات مسيرة العودة انطلقت في الثلاثين من الشهر الماضي وشهدت اشتباكات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي اسفرت عن مقتل 40 فلسطينيا وجرح أكثر من خمسة آلاف، بحسب إحصائية رسمية نشرت أمس الخميس .

ح.ز/ ف.ي (د.ب.أ)