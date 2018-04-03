 الأمم المتحدة تحقق في مقتل عشرات المدنيين بغارة للطيران الأفغاني | أخبار | DW | 03.04.2018
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أخبار

الأمم المتحدة تحقق في مقتل عشرات المدنيين بغارة للطيران الأفغاني

بينما يقول الجيش الأفغاني أنه استهدف تجمعا لطالبان في قندوز، يقول شهود إن الطائرات الأفغانية شنت هجومها على حفل لتخريج أئمة وحفظة للقرآن ما أسفر عن مقتل العشرات بينهم كثير من الأطفال وفتحت الأمم المتحدة تحقيقا في الأمر.

Afghanistan Kunduz Opfer nach Luftangriff (Reuters)

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء (الثالث من أبريل/ نيسان 2018) أنها تحق في "تقارير مقلقة" عن خسائر فادحة في صفوف المدنيين إثر غارة جوية للطيران الأفغاني، وقعت أمس الإثنين على مدرسة قرآنية في ولاية قندوز بشمالي شرق البلاد، ويقول مسؤولون أفغان إنها تسببت في مقتل وإصابة عشرات الأطفال. وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان في بيان مقتضب إن "فريق حقوق الإنسان على الأرض يجمع الحقائق. نذكر كافة الأطراف بالالتزام بحماية المدنيين من أثر النزاع المسلح".

حفل تخريج حفظة أم اجتماع لطالبان؟

وقال الحاج محمد نعيم، وهو أحد شيوخ القبائل وشهد القصف، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء إن الضربات الجوية التي شنتها مروحيات لسلاح الجو الأفغاني أمس الاثنين على المدرسة القرآنية خلفت أيضاً 65 مصابا، مضيفاً أن أشخاصاً معظمهم من المدنيين تجمعوا في المدرسة لحضور حفل لتخريج مرتلي وحفظة القرآن ،والذي جذب طلاباً وأئمةً من أقاليم سامانجان وبغلان وتاخار وقندوز شمالي أفغانستان.

وقال شهود ومصادر أمنية إن قياديين بارزين في حركة طالبان كانوا يحضرون الحفل مع مئات آخرين في المدرسة القرآنية في بلدة داشتي ارشي، التي تسيطر عليها طالبان، عند وقوع الغارة. وقتل 59 شخصاً على الأقل، من بينهم قادة في الحركة الجهادية، على ما أفادت مصادر أمنية أفغانية وكالة فرانس برس. وقال الشاهد عبد الله خليل لفرانس برس في مستشفى المدينة "أحصيت 35 جثة"، فيما أوضح مسؤولون في وزارة الصحة أن 57 جريحا نقلوا إلى نفس المستشفى.

مختارات

قالت الأمم المتحدة في تقريرها السنوي حول حجم الخسائر البشرية في أفغانستان اليوم الخميس إنه للعام الرابع على التوالي، قتل وأصيب أكثر من 10 آلاف مدني في الصراع في أفغانستان. (15.02.2018)

ارتفعت حصيلة الهجوم الانتحاري بشاحنة مفخخة في كابول عاصمة افغانستان الى 95 قتيلا. يأتي هذا بعد أن تبنّت حركة طالبان المسؤولية الهجوم. (27.01.2018)

كما نقلت قناة "تولو تي.في" التليفزيونية الأفغانية عن مصادر محلية أن نحو 50 مدنيا قتلوا جراء القصف. ومع ذلك ، أصر الجيش الأفغاني على أن الضربات الجوية لم تسفر عن مقتل أي مدنيين، وأن التجمع كان مجرد اجتماع لطالبان. وقال غلام حضرة كريمي، وهو متحدث باسم فرقة بامير الـ 20 العسكرية العاملة في قندوز، إن القصف أسفر عن مقتل أكثر من 20 من مقاتلي طالبان، من بينهم الملا برياني، وهو قيادي في المجلس الأعلى لطالبان (شورى كويتا)، وعناصر أخرى بارزة من طالبان. وقال كريمي إن ما لا يقل عن 30 عنصرا من طالبان قد أصيبوا أيضا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الافغانية محمد ردمانيش "قتل ما لا يقل عن عشرين عنصرا من طالبان بينهم قائد الوحدة الحمراء (وحدة النخبة) في المنطقة إضافة إلى عنصر كبير في مجلس شورى كويتا" مؤكدا سقوط عدد مماثل من الجرحى.

ومن ناحيته قال عبد المتين عطيفي ،وهو طبيب ورئيس قطاع الصحة العامة في قندوز، إنه منذ أمس الاثنين ،استقبلت مستشفيات مدينة قندوز ما لا يقل عن 30 من القتلى والمصابين ،والكثير منهم من الأطفال.

وأكدت طالبان في بيان الهجوم على المدرسة القرآنية لكنها نفت عقد اي لقاء لعناصرها فيها. وقالت ان نحو 150 شخصاً، معظمهم من الاطفال، سقطوا بين قتلى وجرحى جراء الغارة.

يشار إلى أن قندوز من الأقاليم الأكثر اضطرابا في شمال أفغانستان . وسقطت عاصمة الإقليم التي تحمل الاسم نفسه في أيدي طالبان لمدة أسبوعين في عام 2015. وفي عام 2016 تسلل مسلحو طالبان مجدداً إلى العاصمة وقاتلوا قوات الأمن لعدة أيام قبل إخراجهم منها.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)

  • 3. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    نجحت العملية، وماذا بعد؟

    فقد هذا الجندي الأفغاني ساقيه أثناء تأدية الواجب في ولاية قندوز عام 2015. لكن بعد ذلك اكتشف الأطباء في مستشفى كابُل وجود بعض الشظايا في خصره، وكان يجب استخراجها أيضا. هناك ست مستشفيات يديرها الجيش الأفغاني، كما يجري بناء اثنتين جديدتين. كما يُتوقع زيادةُ عدد الجرحى جراء الوضع في البلاد.

  • Afghanistan Gedenkveranstaltung für 21 getötete Soldaten in Konar (Hussain Sirat)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    ضحايا بالآلاف خدمةً للوطن

    أرقام رهيبة لضحايا الجيش والشرطة الأفغانيين، فبحسب أحد التقارير الأمريكية، في الثلث الأول من العام الحالي فقط، قُتل 2534 عنصراً من قوى الأمن، كما جُرح 4238 آخرون. وفي العام 2016 كان العدد 7000 قتلى و12 ألف جريح.

  • 2. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture alliance / Christine-Felice Röhrs/dpa)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    بيع الممتلكات للعلاج في الخارج

    الجندي "صفة الله"، الذي يقيم أيضاً في المستشفى العسكري بكابُل، فقد إحدى ساقيه "فقط" نتيجة لغم أرضي زرعته طالبان في ولاية كُنر. ويحتاج الضحايا أيضا إلى عمليات لا يمكن إجراؤها في أفغانستان، ولذلك يبيع بعض الناس أراضيهم حتى يستطيعوا إجراء العملية في الخارج.

  • 7. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    التدريب لقلّة مُختارة

    هؤلاء الجنود جُرحوا في الحرب، وهم هنا في يوليو/ تموز يتدربون في مركز رياضي تابع للجيش الأفغاني في كابُل تحضيراً لبطولة ألعاب "إنفيكتوس" في كندا، وهي حدث رياضي كبير للمحاربين السابقين المعاقين من جميع أنحاء العالم. وهؤلاء الجنود هم من بين القلائل، الذين وجدوا اهتماماً بعد إصابتهم.

  • 5. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    الأمل بعد التفكير في الانتحار

    أصيب مديح الله في قندهار عام 2009، وبعد بتر ساقيه الاثنتين كان يريد أن ينتحر. لكنه شاهد فيديوهات على موقع "يوتيوب" عن أشخاص ذوي إعاقة في بلدان أخرى فتحلى بالشجاعة من جديد. هو يعمل الآن في منظمة "مساعدة الأبطال" غير الحكومية. لكن ظروفه الجيدة لا تتوفر لكثير من الجنود الآخرين ذوي الإعاقة. فمديح الله تعلم حتى الصف الثاني عشر، ويجد دعما من العائلة كما أن والده موظف حكومي.

  • 6. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    وحيدون في مواصلة العيش

    القدرة على مواصلة العيش رغم الإصابة الجسدية والجرح النفسي هي بالنسبة لكثير من الجنود وعناصر الشرطة الأفغان السابقين مسألة تتوقف عليهم أنفسهم، فهم يكادون لا يتلقون أي دعم من الحكومة. وكثير منهم لا يعرفون القراءة والكتابة ولا تقدم لهم الحكومة من تلقاء نفسها المساعدات والاستحقاقات وإمكانيات التعليم اللازمة.

  • 4. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    ظروف تفوق طاقة أفغانستان

    بعد انسحاب معظم قوات الناتو، تتحمل أفغانستان العبء الأكبر في جهود مكافحة الإرهاب. والنتيجة هي المزيد والمزيد من الجرحى. وتكاد المستشفيات الست، التابعة للجيش الأفغاني لا تستوعب هذه الأعداد الكبيرة. وبالنسبة لإعادة دمج الجنود السابقين المصابين فإن أفغانستان ليس لديها القدرة ولا الإمكانيات. الكاتب: هانز شبروس/ م.ع.ح.


مختارات

أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

أذرع مكسورة وأرجل مبتورة وإصابات بالعمى. في السنة الماضية وحدها أصيب 12 ألف جندي وشرطي أفغاني أثناء الخدمة. كثيرون منهم يعانون اليوم من إعاقات جسدية؛ غير أنه لا تتم العناية بهم كما يجب، بل ويفتقرون لكل شيء، كل شيء. (09.08.2017)  

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