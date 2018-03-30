الألمان يدفعون أكثر من الأوروبيين الآخرين لتصفح الإنترنت عبر الهاتف

ذكر موقع "فيريفوكس" للمقارنات عبر الإنترنت في تقرير نشر اليوم الثلاثاء (الثالث من نيسان/أبريل 2018)، أن مستخدمي الهواتف المحمولة في ألمانيا يدفعون مبالغ أكثر مقارنة بالمستخدمين الأوربيين الآخرين، مقابل الاشتراك بخدمة استخدام الإنترنت غير المحدود عبر الهواتف.

وبحسب بيانات موقع "فيريفوكس" فإن عملاء شركة الاتصالات الألمانية "دويتشه تيليكوم" يدفعون مثلا 80 يورو (98.602 دولار) شهريا مقابل الاستخدام غير المحدود للإنترنت عبر الهواتف المحمولة، في حين يدفع العملاء في هولندا 35 يورو شهريا وفي بريطانيا وفرنسا 40 يورو وفي السويد 49 يورو شهريا.

كانت "دويتشه تيليكوم" قد قدمت مؤخرا نظام اشتراك شهري موحد للاستخدام غير المحدود لإنترنت الهواتف المحمولة في ألمانيا. ولا تتيح شركات الاتصالات المنافسة في ألمانيا مثل فودافون وتيليفونيكا/O2 مثل هذه الخدمة.

وأجرى موقع "فيريفوكس" مقارنة بين شركات الاتصالات في 10 دول في الاتحاد الأوروبي تتوفر فيها خدمة الاشتراك الشهري الثابت للاستخدام غير المحدود للإنترنت عبر الهواتف المحمولة. وأشار إلى أن العديد من الشركات تطبق نظام الاشتراك الموحد مقابل الاستخدام غير المحدود، لكنها تتيح تنزيل المواد بسرعة كبيرة لكمية محددة من البيانات، وإذا تجاوز المستخدم هذا المقدار تنخفض سرعة الإنترنت بشدة لديه حتى نهاية الشهر.

وفي بولندا تقدم شركة "تي موبايل" التابعة لمجموعة "دويتشه تيليكوم" خدمة التنزيل الشهري بمقدار 100 غيغابايت مقابل 19 يورو. وفي إسبانيا يمكن تنزيل ما يصل إلى 25 غيغابايت مقابل 32 يورو شهريا. ويصل الاشتراك المحدود في النمسا إلى 69.73 يورو لتنزيل 60 غيغابايت شهريا. وبحسب "كريستيان شيله" المحلل في موقع "فيريفوكس" فإن الأسعار مرتفعة في ألمانيا بسبب ضعف المنافسة في السوق الألمانية مقارنة بالدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي.

ز.أ.ب/ع.ج (د ب أ)