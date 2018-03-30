الألمان يدفعون أكثر من الأوروبيين الآخرين لتصفح الإنترنت عبر الهاتف

ذكر موقع "فيريفوكس" للمقارنات عبر الإنترنت في تقرير نشر اليوم الثلاثاء (الثالث من نيسان/أبريل 2018)، أن مستخدمي الهواتف المحمولة في ألمانيا يدفعون مبالغ أكثر مقارنة بالمستخدمين الأوربيين الآخرين، مقابل الاشتراك بخدمة استخدام الإنترنت غير المحدود عبر الهواتف.
وبحسب بيانات موقع "فيريفوكس" فإن عملاء شركة الاتصالات الألمانية "دويتشه تيليكوم" يدفعون مثلا 80 يورو (98.602 دولار) شهريا مقابل الاستخدام غير المحدود للإنترنت عبر الهواتف المحمولة، في حين يدفع العملاء في هولندا 35 يورو شهريا وفي بريطانيا وفرنسا 40 يورو وفي السويد 49 يورو شهريا.
كانت "دويتشه تيليكوم" قد قدمت مؤخرا نظام اشتراك شهري موحد للاستخدام غير المحدود لإنترنت الهواتف المحمولة في ألمانيا. ولا تتيح شركات الاتصالات المنافسة في ألمانيا مثل فودافون وتيليفونيكا/O2 مثل هذه الخدمة.
وأجرى موقع "فيريفوكس" مقارنة بين شركات الاتصالات في 10 دول في الاتحاد الأوروبي تتوفر فيها خدمة الاشتراك الشهري الثابت للاستخدام غير المحدود للإنترنت عبر الهواتف المحمولة. وأشار إلى أن العديد من الشركات تطبق نظام الاشتراك الموحد مقابل الاستخدام غير المحدود، لكنها تتيح تنزيل المواد بسرعة كبيرة لكمية محددة من البيانات، وإذا تجاوز المستخدم هذا المقدار تنخفض سرعة الإنترنت بشدة لديه حتى نهاية الشهر.
وفي بولندا تقدم شركة "تي موبايل" التابعة لمجموعة "دويتشه تيليكوم" خدمة التنزيل الشهري بمقدار 100 غيغابايت مقابل 19 يورو. وفي إسبانيا يمكن تنزيل ما يصل إلى 25 غيغابايت مقابل 32 يورو شهريا. ويصل الاشتراك المحدود في النمسا إلى 69.73 يورو لتنزيل 60 غيغابايت شهريا. وبحسب "كريستيان شيله" المحلل في موقع "فيريفوكس" فإن الأسعار مرتفعة في ألمانيا بسبب ضعف المنافسة في السوق الألمانية مقارنة بالدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي.
ز.أ.ب/ع.ج (د ب أ)
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ماذا يفعل الألمان في أوقات فراغهم؟
في إستطلاعات الرأي على مدى الـ25 سنة الماضية، حازت مشاهدة التلفاز، ومن دون منازع، المرتبة الأولى للنشاط الأكثر شعبية على الإطلاق بين الشعب الألماني. منذ دخول إختراع التلفزيون إلى المنازل في عام 1984، تتصاعد نسبة المشاهدة بشكل دائم. إذ يفضل 97% من الأشخاص الذين شملهم استطلاع(Hamburger Stiftung für Zukunftsfragen) لهذه السنة، مشاهدة التلفاز على الأقل مرة واحدة بالأسبوع، كنشاط ترفيهي مُحبب لديهم.
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ماذا يفعل الألمان في أوقات فراغهم؟
ما يزال الإستماع إلى الراديو مرغوباً من قبل الألمان في أوقات فراغهم، قد لا يكون كما يبدو في الصورة إلا أن غالبية الألمان يستمتعون بالإستماع إلى الراديو أثناء القيادة أوالقيام بالأعمال المنزلية أو حتى لمجرد الإسترخاء. 90% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع قالوا بأن الإستماع للراديو يعتبر نشاطاً ترفيهياً بالنسبة إليهم وقت الفراغ.
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ماذا يفعل الألمان في أوقات فراغهم؟
يبدو أن إجراء المكالمات الهاتفية والمحادثات عبر الإنترنت، قد تتخذ شكلاً ترفيهياً بالنسبة لكثير من الألمان أيضاً. إذ بيّن الإستطلاع أن 89% يميليون لإستخدام الهاتف والإنترنت اكثر من اي شيء آخر. وللمرة الأولى يتفوق الإنترنت على القراءة كهواية في أوقات الفراغ في إستطلاع للرأي على الإطلاق.
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ماذا يفعل الألمان في أوقات فراغهم؟
فقدت قراءة الصحف والمجلات شعبيتها لا سيما بظهور الإنترنت. ووصل الإنخفاض الإجمالي إلى الـ 7%، إلا أنها ستظل طريقة كلاسيكية يمارسها الألمان في وقتهم الإضافي. وبشكل عام ، فإن 72% ممن شملهم الإستطلاع، قالوا بأن قراءة الصحف والمجلات نشاطهم المفضل إذا كان لديهم الوقت الكافي لذلك.
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ماذا يفعل الألمان في أوقات فراغهم؟
الإستماع إلى الموسيقى، كالإستماع إلى الراديو، شيء إيجابي يمكن القيام به بأي وقت وأي مكان. محطات بث الموسيقى والتطبيقات الموسيقية المتعددة بواسطة الأجهزة الذكية التي أصبحت بمتناول الجميع تشهد إقبالاً متزايداً وملحوظاً. قد لا تكون الموسيقى بين التفضيلات العشرة الأولى، لكنها بلا شك تتزايد كل عام، هذا ما أظهره الإستطلاع أيضاً.
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ماذا يفعل الألمان في أوقات فراغهم؟
على مدى الخمس سنوات الماضية، إنشغل الألمان كثيراً بتنظيف حدائقهم والإهتمام بمنازلهم أكثر من علاقاتهم الخاصة. إذ أقل من الثلث، ذكروا قضاء الوقت مع شركائهم كنوع من التسلية. ربما كانت مشاهدة التلفاز تأخذ كامل وقتهم.
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ماذا يفعل الألمان في أوقات فراغهم؟
بالمقارنة مع السنوات الماضية، إنخفض التفاعل الإجتماعي ما بين الألمان، إذ إقتصر التواصل بين الأصدقاء على وسائل التواصل الإجتماعي عوضاً عن اللقاءات الشخصية. وأصبح الألمان يمضون وقتاً أقل باللعب مع أطفالهم، مما يفسر إنخفاض نسبة الولادات الجديدة أيضاً في السنوات الماضية.
الكاتب: ريتشل بيغ/ ريم ضوا