 الألماني سيباستيان فيتل يفوز بسباق جائزة أستراليا الكبرى للسيارات | عالم الرياضة | DW | 25.03.2018
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عالم الرياضة

الألماني سيباستيان فيتل يفوز بسباق جائزة أستراليا الكبرى للسيارات

فاز الألماني سيباستيان فيتل، سائق فيراري، بسباق جائزة أستراليا الكبرى للسيارات بمدينة ملبورن، متقدما على بطل العالم سائق مرسيدس لويس هاميلتون الذي حل بالمركز الثاني.

Formel 1 Australien Qualifying | Sebastian Vettel, Ferrari (Getty Images/M. Thompson)

في افتتاح موسم بطولة العالم لسباقات فورمولا واحد للسيارات فاز سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل الأحد (25 آذار/مارس 2018) بجائزة أستراليا الكبرى في مدينة ملبورن. ويعد هذ هو الفوز الثاني تواليا لفيتل في أستراليا.

واحتل بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس المركز الثاني، فيما حصل الفنلندي المخضرم كيمي رايكونن سائق فيراري الثاني على المركز الثالث. 

وحقق فريق فيراري الإيطالي نتيجة إيجابية في بداية الموسم مع حلول سائقه الآخر الفنلندي كيمي رايكونن ثالثا خلف هاميلتون.

ز.أ.ب/ه.د (أ ف ب، رويترز)

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