الألماني سيباستيان فيتل يفوز بسباق جائزة أستراليا الكبرى للسيارات | عالم الرياضة | DW | 25.03.2018

في افتتاح موسم بطولة العالم لسباقات فورمولا واحد للسيارات فاز سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل الأحد (25 آذار/مارس 2018) بجائزة أستراليا الكبرى في مدينة ملبورن. ويعد هذ هو الفوز الثاني تواليا لفيتل في أستراليا.
واحتل بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس المركز الثاني، فيما حصل الفنلندي المخضرم كيمي رايكونن سائق فيراري الثاني على المركز الثالث.
وحقق فريق فيراري الإيطالي نتيجة إيجابية في بداية الموسم مع حلول سائقه الآخر الفنلندي كيمي رايكونن ثالثا خلف هاميلتون.
ز.أ.ب/ه.د (أ ف ب، رويترز)
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أبرز الأحداث الرياضية المرتقبة في عام 2018
بطولة كأس أوروبا لكرة اليد
ستنطلق ابتداء من 12 يناير/ كانون الثاني، بطولة كاس أوروبا لكرة اليد في كرواتيا. وسيسعى المنتخب الألماني للحفاظ على لقبه، حيث سيواجه في دور المجموعات منتخبات مقدونيا والجبل الأسود وسلوفينيا.
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أبرز الأحداث الرياضية المرتقبة في عام 2018
سوبر بول
ستقام المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأمريكية المعروفة باسم "سوبر بول" في الرابع من شباط/ فبراير 2018 في مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا. وتحظى "سوبر بول" بشعبية كبيرة، حيث يتابعها مئات الملايين من عشاق رياضة كرة القدم الأمريكية عبر العالم.
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أبرز الأحداث الرياضية المرتقبة في عام 2018
الألعاب الأولمبية الشتوية
تحتضن مدينة بيونشانغ الكورية الجنوبية منافسات الألعاب الأولمبية الشتوية في التاسع من فبراير/ شباط إلى غاية 25 منه. وسيشهد هذا الحدث الرياضي التنافس في 15 نوعا رياضيا. ومن بين المشاركين نجد الأمريكية ليندس فون (الصورة) التي ستسعى إلى الفوز بالميدالية الذهبية الثانية في مسيرتها الرياضية.
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أبرز الأحداث الرياضية المرتقبة في عام 2018
الألعاب البارالمبية
بعد نهاية الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونشانغ الكورية الجنوبية، ستنطلق بنفس المدينة الألعاب البارالمبية التي يتبارى فيها الرياضيون من ذوي الاحتياجات الخاصة. وسيتم التنافس في هذه الدورة في ستة أنواع رياضية.
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أبرز الأحداث الرياضية المرتقبة في عام 2018
بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد
ابتداء من شهر مارس/ آذار القادم، ستنطلق من جديد بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد. وتدل جميع المؤشرات على أن الصراع على اللقب سيكون ثنائيا من جديد بين حامل اللقب البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس والألماني سباستيان فيتل سائق فريق فيراري.
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أبرز الأحداث الرياضية المرتقبة في عام 2018
مونديال روسيا 2018
هذه اللحظة ستبقى دون شك محفورة في ذاكرة مهاجم المنتخب الألماني ماريو غوتسه الذي أحرز هدف المنتخب الألماني الوحيد في مرمى المنتخب الأرجنتيني ليحرز لقب بطولة كأس العالم عام 2014 في البرازيل. فهل سيٌمنح غوتسه الفرصة للمشاركة في مونديال روسيا صيف العام القادم؟ في دور المجموعات سيواجه المنتخب الألماني منتخبات المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية.
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أبرز الأحداث الرياضية المرتقبة في عام 2018
طواف فرنسا
في السابع من يوليو/ تموز القادم ستنطلق الدورة 105 لسباق طواف فرنسا. وسيكون على الدراجين المشاركين في السباق تجاوز مجموعة من الصعوبات قبل صعود منصة التتويج في 29 من يوليو/تموز في جادّة الشانزيليزيه في العاصمة الفرنسية باريس.
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أبرز الأحداث الرياضية المرتقبة في عام 2018
بطولة أوروبا لألعاب القوى
بين السابع والثاني عشر من آب/ أغسطس القادم، سيحتضن الملعب الأولمبي في مدينة برلين الألمانية بطولة أوروبا لألعاب القوى. ومن المنتظر أن يتنافس في هذه البطولة نحو 1600 عداءة وعداء من مختلف الدول الأوروبية.
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أبرز الأحداث الرياضية المرتقبة في عام 2018
منافسات أوروبية أخرى في غلاسكو
بين الثاني والثاني عشر من آب/ أغسطس القادم تحتضن مدينة غلاسكو الاسكتلندية منافسات أربع بطولات أوروبية في رياضات السباحة والجمباز والترياتلون والغولف والتجديف وسباق الدراجات الهوائية.
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أبرز الأحداث الرياضية المرتقبة في عام 2018
بطولة العالم للشطرنج
هل ينجح البطل النرويجي ماغنوس كارلسن (الصورة) في إحراز لقب بطولة العالم للشطرنج في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2018؟ في عام 2013 أحرز اللقب ودافع عنه بنجاح أمام الهندي فيسفاناتان آناند عام 2014. وفي عام 2016 أحرز لقب البطولة أمام الروسي سيرغي كارياكين. ولا يُعرف حتى الآن من سينافس كارلسن على اللقب خلال العام القادم. الكاتب: أندرياس شتينتسيمونس/ عادل الشروعات