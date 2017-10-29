الألماني سيباستيان فيتل يفوز بسباق جائزة أستراليا الكبرى للسيارات | عالم الرياضة | DW | 25.03.2018

أبرز الأحداث الرياضية المرتقبة في عام 2018

بطولة العالم للشطرنج

هل ينجح البطل النرويجي ماغنوس كارلسن (الصورة) في إحراز لقب بطولة العالم للشطرنج في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2018؟ في عام 2013 أحرز اللقب ودافع عنه بنجاح أمام الهندي فيسفاناتان آناند عام 2014. وفي عام 2016 أحرز لقب البطولة أمام الروسي سيرغي كارياكين. ولا يُعرف حتى الآن من سينافس كارلسن على اللقب خلال العام القادم. الكاتب: أندرياس شتينتسيمونس/ عادل الشروعات