 الألماني السوري محمد زمار.. جهادي من الرعيل الأول | سياسة واقتصاد | DW | 20.04.2018
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سياسة واقتصاد

الألماني السوري محمد زمار.. جهادي من الرعيل الأول

الألماني السوري محمد حيدر زمار اعتقلته قوى أمن كردية بشمال سوريا، وهو يُعد من المروجين الأوائل للجهاد. رجال مثله يتركون وراءهم في الشرق الأوسط وأوروبا تركة خطيرة، فكثيرون ممن تبعوا نداءه يتحركون بين الشرق الأوسط وأوروبا.

Mohammed Haydar Zammar (AP)

محمد حيدر زمار

جاء رد الشرطة الجنائية الألمانية بسرعة. وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية طلبت من السلطات الألمانية في أكتوبر 2001 معلومات حول محمد حيدر زمار. ماذا كانت تعرف الشرطة الجنائية الألمانية عن المواطن الألماني من أصل سوري، أحد الواقفين المزعومين وراء اعتداءات الـ 11 من سبتمبر/ أيلول 2001 في نيويورك وواشنطن؟ الشرطة الجنائية الألمانية ردت، وقالت إن زمار موجود في المغرب. وفي الـ 8 من ديسمبر/ كانون الأول في الساعة 06:45 سيطير من الدار البيضاء إلى ألمانيا.

Steinmeier sagt vor BND-Untersuchungsausschuss aus (picture-alliance/ dpa)

وزير الخارجية الألماني الأسبق فرانك فالتر شتاينماير أمام لجنة التحقيق

هذه الرحلة لم يستخدمها زمار أبدا. في صباح الـ 8 من ديسمبر قبل الرحلة بقليل اعتقله كوماندوس خاص مغربي، على ما يبدو بأمر من الولايات المتحدة الأمريكية. بعدها بقليل تم نقل زمار إلى سوريا. هناك حُكم عليه أولا بالإعدام في 2007، بسبب عضوية مزعومة في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في سوريا. وبعدها تم تحويل الحكم إلى عقوبة سجن تدوم 12 عاماً.

فهل قبلت الحكومة الألمانية السابقة عملية الخطف عندما أبلغت المخابرات المركزية الأمريكية بمعلومات حول زمار؟ وزير الخارجية الأسبق فرانك فالتر شتاينماير نفى هذه التهمة في 2008 أمام لجنة تحقيق. ووصف الاتهام بأنه "ترهة كاملة". و"لأسباب إنسانية" بذلت وزارة الخارجية الألمانية الجهد لإطلاق سراح زمار. إلا أن حكومة الأسد لم تتجاوب مع تلك الجهود ـ فظل زمار في السجن. وأُطلق سراحه في نهاية 2013 في إطار تبادل للأسرى بين الحكومة السورية وجماعة "أحرار الشام"، التي أفرجت في المقابل عن جنود سوريين مخطوفين. وزمار لم يستغل فرصة العودة إلى ألمانيا، وفضل البقاء في سوريا. وفي شمال البلاد تم الآن اعتقاله من طرف قوى أمنية كردية.

نظام الأسد والجهاديين

زمار من مواليد 1961، إنه جهادي من الرعيل الأول، وهو يعرف السلوك الغريب لنظام حافظ الأسد (1930ـ 2000) وبعده ابنه بشار الأسد في التعامل مع الجهاديين. فبعدما حارب الأسد الأب بعنف الجهاديين في التسعينات، حاول في منتصف التسعينات استخدامهم لنيل مصالحه. "النظام في دمشق اعتبر الإسلامويين ربما أداة وحيدة لتحسين موقعه في المنطقة وكسب التأثير تجاه جيرانه وبسط الهدوء داخل البلاد"، كتب الخبيران في شؤون الشرق الأوسط مايكل فايس وحسن حسن في كتابهما :"ISIS Inside the Army of terror". والمعادلة كانت بسيطة: من يتحكم في الإرهابيين لا يتردد في ممارسة أقوى أشكال العنف ويملك أداة في يده يمكن من خلالها أن يفرض مصالحه.

Salafist - Deutschland (Imago/Reporters/M. Meuris)

رومانسية الجهاد: صفحة في الانترنت تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)

الفتى ينشأ على ما عوده عليه أبوه

والنظام السوري استخدم بشكل كبير الجوكر الجهادي في بداية العقد. وبعد اعتداءات سبتمبر 2001 ظهرت بوادر الغزو الأمريكي للعراق. بشار الأسد حينها كانت له سنتان ونصف في الحكم وكان يرى في ما روج له الرئيس جورج بوش من ضرورة "تغيير النظام" في العراق، خطراً يهدد حكومته أيضاً.

"بالنسبة إلى الأسد لم تكمن المشكلة في أن تدخل أمريكا بلداناً عربية لتنفيذ تغيير حكومي"، كتب الخبيران فايس وحسن. ولهذا قرر الأسد المراهنة على الجهاديين. وكان يريد تحذير الأمريكيين بذلك. والرسالة كانت واضحة:" اتركوني وشأني ـ وإلا أرسلت إليكم مزيداً من الإرهابيين ليقتلوا جنودكم"، كما استشهد فايس وحسن بالدبلوماسي السوري السابق بسام بربندي.

بالجهاديين ضد المعارضة

وحتى في رد فعل على حركة الاحتجاج في عام 2011 استعمل الأسد الجهاديين. فعندما اشتدت المواجهة بين المتظاهرين والنظام، عمل الأسد على إطلاق سراح جزء من الجهاديين من داخل السجون السورية. والحساب كان أنهم سينضمون إلى المتمردين أو تشكيل مجموعات معارضة مستقلة. وبهذا الشكل كان بإمكانه وصف المعارضة كجهادية. "الانتماء الديني تم منذ البداية توظيفه من قبل الأسد بعناية كأداة قمع" كما يذكر فايس وحسن عن المحلل شيراز ماهر حول استراتيجية النظام.

Großformatiges Plakat in der Altstadt von Damaskus (DW)

استراتيجيات قوة تتسم بالسخرية. صورة لحافظ الأسد وابنه بشار على أحد المباني في البلدة القديمة بدمشق

 أما الأشياء الأخرى كلها فقام بها الجهاديون. في فيديوهات عبر الإنترنيت هللوا للكفاح ضد النظام. والمطلوب هو الدفاع عن المسلمين وتأسيس مجتمع جديد وعادل ويخشى الله. وهذا ما جلب اهتمام الكثير من الشباب. "هنا القلوب فعلا منفتحة. والإنسان يبتسم ويشعر بالتعاطف"، يقول الفرنسي نيكولا بونس، الملقب بـ"أبو عبد الرحمن" في رسالة فيديو قبل تفجير نفسه في 2013 في سوريا.

على غرار نيكولا بونس لجأ العديد من الشباب وبعض النساء، منذ تفجر العنف، إلى سوريا للقتال في صفوف الجهاديين. ولا يمكن التعرف على عددهم الحقيقي، لكن يبدو أنهم بالآلاف. هم قدموا بقصد أو عن غير قصد ذريعة للأسد ومساعديه روسيا وإيران للتصرف بكل قساوة ضد المعارضة.

شبكات متحركة

وفي الأثناء هُزم تنظيم داعش في سوريا والعراق عسكرياً. إلا أن بعض الشبكات ماتزال قائمة، وهي تقلق لاسيما سلطات الأمن الأوروبية. وبعض الدول تستخدم على ما يبدو وسائل قاسية خارجة عن إطار دولة القانون.

يجب فعل كل شيء لمنع عودتهم، كما أعلن في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي وزير الدفاع البريطاني. ولذلك هو ألمح إلى أن التركيز يتم على جهاديين بريطانيين في سوريا والعراق.

وغالبية مقاتلي داعش الراهنين قد يكونون أصغر سناً من محمد حيدر زمار البالغ من العمر 57 عاما. فهو ينحدر من جيل آخر من الجهاديين. ويواجه زمار تهمة تشجيع العديد من الشباب في بداية القرن على الالتحاق بالجهاد، وهو الآن يوجد مرة أخرى في أسر الأكراد السوريين. والكثيرون ممن تبعوا نداءه ودعوات آخرين يتحركون حاليا بين الشرق الأوسط وأوروبا.

كرستن كنيب/ م.أ.م

  • Berlin Al-Nur-Moschee (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    استغلال المساجد لأهداف إيديولوجية

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  • Dortmund Islamisten Werbung fuer den Koran (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    توزيع القرآن بالمجان

    بغرض نشر دعايتهم والتواصل مع الراي العام يستغل سلفيون حملة توزيع القرآن بالمجان في العديد من المدن الألمانية، أطلقوا عليها اسم "إقرأ"!

  • Bonn Demonstrierende Muslime gegen Rechtsradikalismus (dapd)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    صلاة وسط شارع عمومي

    يحاول السلفيون استغلال كل فرصة ومكان لنشر فكرهم واكتساب المزيد من المؤيدين. في الصورة مجموعة من السلفيين الذي تجمعوا في شارع قرب أكاديمية الملك فهد بمدينة بون لأداء الصلاة. تم ذلك بالقرب من تجمع لحزب "Pro NRW" اليميني المناهض للمهاجرين والإسلام، والذي اعتبر ذلك استفزازا له فحصل اشتباك بين أنصاره والمصلين في الشارع.

  • Deutschland Scharia-Polizei Wuppertal (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    "شرطة الشريعة"

    عام 2015 قام سلفيون بدوريات عبر شوارع مدينة فوبرتال في ولاية شمال الراين فيستفاليا وكأنهم أفراد شرطة لحماية الشريعة، وتسبب ذلك في استياء عام على مستوى ألمانيا بأكملها.

  • Abu Walaa - Screenshot von Al Manhaj Media (picture alliance/dpa/Al Manhaj Media)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    الرأس المدبر لشبكة تجنيد الشبان

    هناك بين السلفيين جهاديون يتعاونون مع تنظيمات إرهابية مثل تنظيم "الدولة الإسلامية"، حيث يجندون الشباب في ألمانيا لخدمة تلك التنظيمات. ومن ابرز هؤلاء أبو ولاء العراقي الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 . وقال المدعي العام الاتحادي، فرانك بيتر، بأنه يشكل "الرأس المدبر لشبكة تجنيد الشبان للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية".

  • Bonn Pro NRW Salafisten Ausschreitungen (picture-alliance/dpa)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    استعداد للقيام بأعمال عنف

    ينظم السلفيون مظاهرات لحشد مؤيديهم واستعراض قوتهم. أثناء تلك المظاهرات غالبا ما تقع اشتباكات بينهم وبين الشرطة التي تحاول تفريقهم، بسبب ما يقومون به من أعمال عنف وتخريب.

  • Bogida-Demonstranten protestieren am 22.12.2014 in Bonn (picture-alliance/dpa/Roberto Pfeil)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    جماعات مناهضة للسلفيين

    مقابل السلفيين المتشددين هناك جماعات يمينية متطرفة مناهضة مثل مجموعات "هوليغانز ضد السلفيين" التي تنظم مظاهرات رافضة للسلفيين. وأحيانا تحدث اشتباكات بينهم وبين السلفيين، كما حصل في إحدى المظاهرات بمدينة كولونيا في تشرين الأول/ اكتوبر، شارك فيها الآلاف.

  • Deutschland Vollverschleierte Frauen bei Kundgebung von Pierre Vogel (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    مشاركة نسائية في التحركات السلفية

    المشهد السلفي لا يقتصر على الرجال فقط، بل إن هناك نساء منهم يشاركن في النشاطات والتجمعات السلفية، كما في الصورة خلال تجمع لأحد أبرز زعماء السلفيين في ألمانيا بيير فوغل بمدينة أوفينباخ عام 2014.

  • Deutschland Razzia in Hildesheim (picture-alliance/dpa/C. Gossmann)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    مداهمة مقرات السلفيين وجمعياتهم

    تقوم الشرطة بين الحين والآخر بمداهمة مساجد ومقرات جميعات سلفية وبيوت مسؤوليها وتعتقل المطلوبين منهم، كما تُغلق المكاتب والمقرات التي تعود إلى تلك الجمعيات التي يشتبه قيامها بنشاطات غير قانونية.

  • Deutschland - Ibrahim Abou-Nagie verteilt Korane in Köln (picture-alliance/Geisler-Fotopress/R. Harde)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    حظر جميعة سلفية متشددة

    يسعى السلفيون من خلال نشاطاتهم إلى نشر الفكر الإسلامي المتشدد وتقديم "الإسلام على أنه دين العنف والكراهية والزواج القسري والإرهاب"، كما جاء في أحد مقاطع الفيديو على الإنترنت للجمعية السلفية "الدين الحق" التي تم حظرها من قبل السلطات الألمانية واعتُقل أحد مؤسسيها وأبرز وجوهها ابراهيم أبو ناجي.

  • Bonn Salafist Messerangriff Gericht Urteil (Hermann J. Knippertz/dapd)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    محاكمة مشتبه به

    من يلجأ إلى العنف من بين السلفيين يقبض عليهم وتتم محاكمته مع حفظ حقه في محاكمة عادلة بوجود محامي الدفاع. في الصورة: السلفي مراد ك. بجانب المحامي أثناء جلسة المحاكمة في بون بتهمة الإيذاء الجسدي ومقاومة موظف عام أثناء القيام بمهامه.

    الكاتب: عارف جابو


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