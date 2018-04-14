 الأسلحة المستخدمة والمواقع المستهدفة في الضربة الموجهة لسوريا | سياسة واقتصاد | DW | 14.04.2018
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سياسة واقتصاد

الأسلحة المستخدمة والمواقع المستهدفة في الضربة الموجهة لسوريا

أطلقت سفن وطائرات حربية أمريكية وبريطانية وفرنسية صواريخ على منشآت سورية، قائلة إن لها علاقة بانتاج واستخدام الأسلحة الكيماوية، التي يُتّهم النظام السوري باستخدامها في هجوم بدوما. فما الأسلحة التي استخدامها في الضربة؟

Zypern Kampfjet nach Einsatz (picture-alliance/AP Photo/P. Karadjias)

شنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فجر السبت (14 نيسان/ أبريل 2018) ضربات عسكرية على أهداف للنظام السوري رداً على هجوم كيماوي محتمل، اتِّهِمت دمشق بتنفيذه في دوما بالغوطة الشرقية قبل أسبوع، وقتل فيه أكثر من أربعين شخصا وأصيب 500 آخرون.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب توجه به إلى الأمة من البيت الابيض "تجري عملية عسكرية مشتركة مع فرنسا وبريطانيا"، مضيفاً "أمرت القوات الأمريكية المسلحة بتنفيذ ضربات محددة على قدرات الدكتاتور السوري بشار الأسد في مجال الأسلحة الكيماوية".

وبعد أكثر من ساعة على خطاب ترامب، أعلن رئيس أركان الجيوش الأمريكية الجنرال جو (جوزيف) دانفورد انتهاء الضربات، وقال من مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وهو بجانب وزير الدفاع جيمس ماتيس، إنه ليس هناك في الوقت الحالي خطط لشن عملية عسكرية أخرى.

وتابع دانفورد إن حلفاء الولايات المتحدة حرصوا على عدم استهداف القوات الروسية المنتشرة في سوريا. وقال ماتيس من جهته إن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وجهت "رسالة واضحة" إلى الرئيس السوري بشار الأسد.

أماكن استهدفتها الضربة الثلاثية

وذكر دانفورد أن القوات الأمركية والفرنسية والبريطانية قصفت ثلاثة أهداف محددة: مركزا للأبحاث الخاصة بالأسلحة الكيماوية في دمشق، ومخزنا وموقع قيادة لهذا النوع من الأسلحة يقعان في حمص بوسط سوريا. وأوضح واتفورد أن مركز الأبحاث الكيماوية في دمشق يعتقد أنه تمت فيه أبحاث لتجارب وانتاج أسلحة بيولوجية وكيماوية.

أما الهدف الثاني فكان منشأة لتخزين أسلحة كيماوية بالقرب من مدينة حمص. تقول الولايات المتحدة توجد فيه أجهزة لإنتاج غاز السارين. ويبدو أن هذا الموقع كان في السابق قاعدة للصواريخ تابعة للجيش السوري، حسبما كتبت مجلة فوكوس الألمانية.

كما جرى استهداف موقع ثالث قريب من حمص أيضا يضم منشأة لتخزين أسلحة كيماوية ومركزا للقيادة، بحسب دانفورد.

Infografik Karte Luftangriffe auf Syrien ARA

وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي صباح السبت أن الضربات على سوريا، "رسالة واضحة" ضد استخدام الأسلحة الكيماوية. وصرّحت ماي في مؤتمر صحافي أن "هذا العمل الجماعي يوجّه رسالة واضحة: المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي ولن يسمح باستخدام الأسلحة الكيميائية". وأضافت أن هذه الضربات هي "في الوقت نفسه عادلة وقانونية". ورداً على سؤال عما إذا كانت ستأمر بتوجيه مزيد من الضربات لسوريا قالت ماي: يجب ألا يساور النظام السوري أي شك إزاء "عزمنا"

الأسلحة المستخدمة في الهجوم

وقال وزير الدفاع الأمريكي ماتيس ورئيس رئيس أركان الجيوش الأمريكية دانفورد إن أكثر من 100 صاروخ أطلقت من سفن وطائرات استهدفت تلك منشآت الأسلحة الكيماوية الرئيسية الثلاث في سوريا. ونقلت مجلة فوكوس عن تقارير غير رسمية أن الهجوم استمر لنحو 70 دقيقة.

وأعلن رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، سيرغي رودسكوي، أن الدول الغربية استخدمت في ضرب سوريا 103 صواريخ كروز بما في ذلك "توماهوك، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء. وقال رودسكوي "وفقاً للمعلومات، تم استخدام 103 صواريخ بما في ذلك صواريخ توماهوك، وكذلك قنابل مسيرة من نوع "جي بي يو38-، وطائرات من نوع بي1-بي، وأف16، وأف15، وصواريخ جو-أرض، وطائرات "تورنادو" التابعة لسلاح الجو البريطاني وثمانية صواريخ "سكالب إي جي".

واستخدمت القوات الأمريكية في هجومها وفقا لقناة "سي ان ان " الإخبارية سفينة حربية على الأقل وقاذفة قنابل من طراز بـي 1. وبالنسبة للبريطانيين فقد استخدموا أربعة طائرات "تورنادو" مقاتلة، تابعة لسلاح الجو الملكي أطلقت صواريخ على منشأة عسكرية تبعد نحو 24 كيلومترا غربي حمص، يفترض أنه كان مستخدما في السابق كقاعدة صواريخ للجيش السوري، حسب فوكوس.

أما الجيش الفرنسي فاستخدم طائرات رافال وأطلق صواريخ من بارجات تابعة للبحرية الفرنسية. وأوضحت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورينس بارلي أن الهجمات الفرنسية استهدفت مركز الأبحاث في دمشق واثنتين من منشآت الإنتاج".

وبثت الرئاسة الفرنسية اليوم السبت شريطا مصورا على تويتر عرض ما وصفه بطائرات حربية من طراز رافال تقلع للمشاركة في العملية. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هذه الطائرات أقلعت من حاملة للطائرات أو من قاعدة عسكرية على الأرض. ولم يحدد قصر الاليزيه المكان الذي أقلعت منه الطائرات ولم يذكر تفاصيل أخرى.

بينما استخدمت الدفاعات الجوية السورية لصد الهجمات الصاروخية منظومات أس125- وأس200 وبوك وكفادرات وأوسا، حسب سيرغي رودسكوي، الذي أضاف "تم اعتراض 71 صاروخا من طراز كروز".

ص.ش/ع.ج (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Syrien Militärschlag Flugzeug (Reuters/Twitter/French Military)

    ضرب أهداف محددة في سوريا ردا على "كيماوي دوما"

    ترامب ينفذ تهديداته

    نفذت الولايات المتحدة بالتعاومن مع فرنسا وبريطانيا هجمات جوية على سوريا فجر السبت (14 أبريل/ نيسان 2018). وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الضربات استهدفت ثلاث مناطق لها علاقة بإنتاج الأسلحة الكيماوية. وذلك بعد أسبوع من هجوم كيماوي محتمل على بلدة دوما وتهديد ترامب بتوجيه ضربة لسوريا، فقد اتهمت الدول الثلاث نظام الأسد بالوقوف وراء الهجوم.

  • Syrien - US-Militärschlag auf Damaskus (picture alliance/AP Photo/H. Ammar)

    ضرب أهداف محددة في سوريا ردا على "كيماوي دوما"

    أهداف تحيط بدمشق

    المواقع التي قُصفت تضمنت مطار الشراعي بغربي دمشق في منطقة الديماس قرب الحدود اللبنانية. كما أصاب الهجوم موقعا في مدينة مصياف ومستودعات للجيش في شرق القلمون ومنطقة الكسوة جنوبي دمشق وموقعا في منطقة جبل قاسيون المطلة على دمشق، حسب مصدر مقرب من النظام السوري.

  • Syrien Damaskus Militärschlag (Imago/Xinhua/A. Safarjalani)

    ضرب أهداف محددة في سوريا ردا على "كيماوي دوما"

    ضرب المركز الرئيسي للأبحاث الكيماوية

    قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية إن الهجوم أصاب أيضا منشأة للأبحاث العلمية في دمشق حيث قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن المنشأة تستخدم في تطوير وإنتاج واختبار أسلحة كيماوية وبيولوجية. بينما قالت باريس إن الضربات استهدفت المركز الرئيسي للأبحاث الكيماوية وموقعي إنتاج في سوريا.

  • Syrien Damaskus Proteste nach Militärschlag (Reuters/O. Sanadiki)

    ضرب أهداف محددة في سوريا ردا على "كيماوي دوما"

    أعلام سوريا وإيران وروسيا في شوارع دمشق

    عندما طلع النهار على دمشق خرج المتظاهرون حاملين الأعلام السورية والروسية والإيرانية وصور الأسد. ونددت الخارجية السورية بـ"العدوان البربري الغاشم". بينما قالت الخارجية الإيرانية في بيان إن الولايات المتحدة وحلفاءها، الذين قاموا بالعمل العسكري ضد سوريا "رغم غياب أي أدلة مؤكدة... سيتحملون المسؤولية عن تداعيات سياسة المغامرة على مستوى المنطقة وما يتجاوزها".

  • USA - Trump ordnet Militärschlag auf Syrien an (Getty Images/AFP/M. Ngan)

    ضرب أهداف محددة في سوريا ردا على "كيماوي دوما"

    ترامب: ضربات دقيقة

    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من البيت الأبيض أن هذه الضربات هي قصاص لاستخدام حكومة الأسد الأسلحة الكيماوية ضد شعبها. وأضاف "إنها ليست أفعال إنسان وإنما جرائم ارتكبها وحش" وأوضح ترامب أنها "ضربات دقيقة" قصدت أهدافا لها علاقة ببرنامج الأسلحة الكيماوية للأسد.

  • Syrien - Militärschlag - Emmanuel Macron (Reuters/Twitter/Emmanuel Macron)

    ضرب أهداف محددة في سوريا ردا على "كيماوي دوما"

    فرنسا أبلغت روسيا قبل الضربات

    قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي إن الجيش الفرنسي استهدف المركز الرئيسي للبحوث الكيماوية في سوريا ومنشأتين أخريين وإن باريس أخطرت روسيا قبل تنفيذ الضربات. وكانت الوزيرة تتحدث بعد ساعات من إصدار الرئيس إيمانويل ماكرون أمرا بتدخل عسكري في سوريا مع الولايات المتحدة وبريطانيا. وأضافت للصحفيين "لا نتطلع لمواجهة ونرفض أي منطق للتصعيد. وهذا هو السبب في أننا وحلفاءنا تأكدنا من تنبيه الروس مسبقا".

  • Symbolbild Kreml Moskau Russland Regierung (AFP/Getty Images/M. Antonov)

    ضرب أهداف محددة في سوريا ردا على "كيماوي دوما"

    اعتراض "عدد كبير" من الصواريخ

    أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الولايات المتحدة وحلفاءها أطلقوا أكثر من مئة صاروخ على سوريا، مشيرة إلى أن القوات السورية اعترضت "عددا كبيرا" منها. وقال فلاديمير دجاباروف الذي يتولى منصب نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي، إن موسكو ستدعو على الأرجح لاجتماع في مجلس الأمن الدولي لمناقشة الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية والفرنسية على سوريا.

  • Infografik Opfer des Syrienkonfliktes ARA

    ضرب أهداف محددة في سوريا ردا على "كيماوي دوما"

    سبع سنوات ولانهاية في الأفق

    دخلت الأزمة السورية عامها الثامن في (مارس/ آذار 2018)، ولا تبدو نهاية في الأفق. ورغم استرجاع بشار الأسد لمناطق كثيرة من أيادي المعارضة وتنظيمات أخرى متطرفة وإرهابية، إلا أنه لا يستطيع بسط نفوذه على بلده. ويقدر ضحايا الحرب السورية حتى الآن بنحو 480 ألف قتيل من كافة الجبهات، بينهم 19 ألف طفل، كما نزح 11 مليون شخص، وبلغ عدد اللاجئين خارج سوريا 5.5 مليون سوري. إعداد: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

الضربة استهدفت مواقع انتاج وتخزين الأسلحة الكيماوية في سوريا

أكدت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أن الضربة المنسقة على سوريا استهدفت ثلاثة أهداف تتعلق ببرنامج الأسلحة الكيماوي، أحدها قرب دمشق والإثنان الآخران في حمص بوسط سوريا. هذا فيما أكدت روسيا أنه لم يتم استهداف قواعدها. (14.04.2018)  

ضربة عسكرية "محدودة" تستهدف أهدافاً في سوريا وروسيا تحذر من "العواقب"

فيما أعلن قائد الأركان الأمريكي انتهاء الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضد أهداف بسوريا، قال السفير الروسي لدى واشنطن إن قرار الولايات المتحدة بضرب أهداف تابعة للحكومة السورية "لن يمر دون عواقب" (14.04.2018)  

واشنطن "واثقة" من وقوف حكومة سوريا وراء هجوم كيميائي بدوما

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة واثقة بأن سوريا نفذت هجوما كيميائيا في دوما، مضيفة أن المعلومات الأمريكية تظهر أن مزاعم روسيا بأن الهجوم مختلق غير صحيحة، واكدت: "نحن على ثقة تامة". (13.04.2018)  

ضرب أهداف محددة في سوريا ردا على "كيماوي دوما"

بعد أسبوع من وقوع هجوم في دوما، يفترض أن يكون النظام السوري استخدم خلاله أسلحة كيماوية، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب قيام قوات بلاده بالتعاون مع فرنسا وانجلترا بضرب أهداف "دقيقة" لها علاقة ببرنامج الأسلحة الكيماوية للأسد. (14.04.2018)  

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تثير التهديدات المتبادلة بين أمريكا وروسيا التكهنات حول سيناريوهات الرد الأمريكي على استخدام مزعوم للغازات الكيميائية في سوريا من قبل النظام السوري، خصوصاً بعد فشل الجهود الدبلوماسية حول هذا الموضوع في مجلس الأمن.

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شنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فجر السبت عملية عسكرية على سوريا رداً على الهجوم الكيميائي الذي اتهمت به دمشق، واستهدفت غارات جوية مواقع ومقار عسكرية عدة، بينها في دمشق.

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