الأربعاء أول أيام رمضان في ألمانيا ودول أخرى تعلنه الخميس

أعلنت دار الإفتاء المصرية اليوم الثلاثاء (15 أيار/ مايو 2018) أن يوم بعد غد الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1439 هجري الموافق للسابع عشر من أيار/ مايو الجاري. وقال شوقي علام، مفتى مصر، في بيان إنه: "تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وتسعة وثلاثين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا". وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس هو أول أيام شهر رمضان.

وكانت رؤية هلال شهر رمضان قد تعذرت، مساء اليوم الثلاثاء في عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية بينها سدير وشقراء، فيما أكدت لجان الترائي تعذر رؤية الهلال أيضًا، ليكون بذلك الخميس أول أيام شهر رمضان. كما أعلن ديوان الوقف السني في العراق أن يوم الخميس هو غرة شهر رمضان في العراق. وذكر بيان أن "الوقف السني يعلن أن يوم غد الأربعاء مكمل لشهر شعبان وأن بعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك".

وفي ألمانيا، أعلن المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا على صفحته على الإنترنت أن أول أيام شهر رمضان سيكون يوم الأربعاء 16 أيار/ مايو 2018. وسيكون هذا اليوم هو بداية شهر الصيام في العديد من الدول مثل استراليا وماليزيا سنغافورة وإندونيسيا وسلطنة عمان.

وبهذه المناسبة قدم المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي توتير، تهانيه للمسلمين بمناسبة قدوم شهر رمضان.

ي. ب/ أ. ح (د ب أ)