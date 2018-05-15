الأربعاء أول أيام رمضان في ألمانيا ودول أخرى تعلنه الخميس

أعلنت دار الإفتاء المصرية اليوم الثلاثاء (15 أيار/ مايو 2018) أن يوم بعد غد الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1439 هجري الموافق للسابع عشر من أيار/ مايو الجاري. وقال شوقي علام، مفتى مصر، في بيان إنه: "تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وتسعة وثلاثين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا". وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس هو أول أيام شهر رمضان.
وكانت رؤية هلال شهر رمضان قد تعذرت، مساء اليوم الثلاثاء في عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية بينها سدير وشقراء، فيما أكدت لجان الترائي تعذر رؤية الهلال أيضًا، ليكون بذلك الخميس أول أيام شهر رمضان. كما أعلن ديوان الوقف السني في العراق أن يوم الخميس هو غرة شهر رمضان في العراق. وذكر بيان أن "الوقف السني يعلن أن يوم غد الأربعاء مكمل لشهر شعبان وأن بعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك".
وفي ألمانيا، أعلن المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا على صفحته على الإنترنت أن أول أيام شهر رمضان سيكون يوم الأربعاء 16 أيار/ مايو 2018. وسيكون هذا اليوم هو بداية شهر الصيام في العديد من الدول مثل استراليا وماليزيا سنغافورة وإندونيسيا وسلطنة عمان.
وبهذه المناسبة قدم المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي توتير، تهانيه للمسلمين بمناسبة قدوم شهر رمضان.
ي. ب/ أ. ح (د ب أ)
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تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم
مكة
عدد ساعات الصيام في مكة 14 ساعة و 35 دقيقة.
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بغداد - العراق
15 ساعة و 30 دقيقة.
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تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم
القاهرة – مصر
ساعات الصيام هي نحو 15 ساعة و 20 دقيقة.
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المغرب
15 ساعة و 20 دقيقة.
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إسطنبول - تركيا
16 ساعة و30 دقيقة.
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برلين
يبدأ شهر رمضان في العاصمة الألمانية بعدد ساعات صيام مقدارها 17 ساعة و 30 دقيقة. فيما ينتهي شهر الصوم بساعات صيام تصل إلى 18 ساعة و 20 دقيقة.
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سدني - أستراليا
11 ساعة و 50 دقيقة.
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بكين - الصين
16 ساعة 20 دقيقة.
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الولايات المتحدة
تبلغ ساعات الصيام في واشنطن 16 ساعة و 10 دقائق.
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موسكو ومدن خارج الدائرة القطبية الشمالية
تصل ساعات الصيام في العاصمة الروسية إلى 20 ساعة و 10 دقائق. فيما توجد مدن في شمال روسيا مثل مدينة مورمانسك الواقعة خارج الدائرة القطبية الشمالية ويحل فيها خلال فصل الصيف ما يعرف بالنهار القطبي، إذ إن ضوء النهار لا يفارقها، الأمر الذي دفع بعض علماء الشريعة لإصدار فتوى تتيح لمسلمي هذه المناطق الصيام حسب توقيت المنطقة الأقرب إليهم جغرافيا داخل الدائرة القطبية.
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تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم
أوسلو - النرويج
20 ساعة و 36 دقيقة.
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تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم
لندن - بريطانيا
عدد ساعات الصيام تصل إلى 19 ساعة.
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تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم
آيسلندا
22 ساعة.
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تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم
بوينس آيرس - الأرجنتين
11 ساعة و 30 دقيقة.
الكاتب: زمن البدري