 الأربعاء أول أيام رمضان في ألمانيا ودول أخرى تعلنه الخميس | أخبار | DW | 15.05.2018
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أخبار

الأربعاء أول أيام رمضان في ألمانيا ودول أخرى تعلنه الخميس

أعلنت كل من مصر والسعودية وديوان الوقف السني في العراق أن أول أيام شهر رمضان سيكون يوم الخميس الموافق لـ 17 أيار مايو 2018، فيما اعلن المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا أن أول أيام الشهر الكريم سيكون الأربعاء.

DITIB Zentralmoschee Köln-Ehrenfeld (DW/M. Odabasi)

أعلنت دار الإفتاء المصرية اليوم الثلاثاء (15 أيار/ مايو 2018) أن يوم بعد غد الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1439 هجري الموافق للسابع عشر من أيار/ مايو الجاري. وقال شوقي علام، مفتى مصر، في بيان إنه: "تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وتسعة وثلاثين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا". وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس هو أول أيام شهر رمضان.

مختارات

في الوقت الذي يستعيد فيه المسلمون في أرجاء متفرقة حول العالم لصوم شهر رمضان، تتساءل وسائل إعلام إنجليزية عما إذا كان ثلاثي الفريق الإنجليزي صلاح وماني وجان سيخوض نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا صائماً. (04.05.2018)

نصحت جمعيات وأطباء وساسة ألمان، الأباء المسلمين بالانتباه أكثر إلى صحة أطفالهم خلال شهر رمضان وعدم إجبارهم على الصيام، خاصة أطفال المدارس الابتدائية، وذلك بسبب المشاكل الصحية والدراسية التي قد يتعرضون لها جراء الصيام. (14.05.2018)

وكانت رؤية هلال شهر رمضان قد تعذرت، مساء اليوم الثلاثاء في عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية بينها سدير وشقراء، فيما أكدت لجان الترائي تعذر رؤية الهلال أيضًا، ليكون بذلك الخميس أول أيام شهر رمضان. كما أعلن ديوان الوقف السني في العراق أن يوم الخميس هو غرة شهر رمضان في العراق. وذكر بيان أن "الوقف السني يعلن أن يوم غد الأربعاء مكمل لشهر شعبان وأن بعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك".

وفي ألمانيا، أعلن المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا على صفحته على الإنترنت أن أول أيام شهر رمضان سيكون يوم الأربعاء 16 أيار/ مايو 2018. وسيكون هذا اليوم هو بداية شهر الصيام في العديد من الدول مثل استراليا وماليزيا سنغافورة وإندونيسيا وسلطنة عمان.

وبهذه المناسبة قدم المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي توتير، تهانيه للمسلمين بمناسبة قدوم شهر رمضان.

ي. ب/ أ. ح (د ب أ)

  • Saudi Arabien | Muslimische Gläubige beten in der Pilgerstätte Mekka (REUTERS/S. Salem)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    مكة

    عدد ساعات الصيام في مكة 14 ساعة و 35 دقيقة.

  • Irak Opferfest Eid al Adha (Reuters/K. Al-Mousily)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    بغداد - العراق

    15 ساعة و 30 دقيقة.

  • Ägypten Kairo Ramadan (DW/A. Al Badry)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    القاهرة – مصر

    ساعات الصيام هي نحو 15 ساعة و 20 دقيقة.

  • Marokko Ramadan (REUTERS)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    المغرب

    15 ساعة و 20 دقيقة.

  • Türkei Ramadan in Istanbul (picture-alliance/Anadolu Agency/E. Eladi)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    إسطنبول - تركيا

    16 ساعة و30 دقيقة.

  • Moscheen in Deutschland 2012 Berlin Sehitlik Moschee (picture-alliance/dpa)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    برلين

    يبدأ شهر رمضان في العاصمة الألمانية بعدد ساعات صيام مقدارها 17 ساعة و 30 دقيقة. فيما ينتهي شهر الصوم بساعات صيام تصل إلى 18 ساعة و 20 دقيقة.

  • Australien Politik Muslimische Partei (picture-alliance/dpa/D. Lewins)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    سدني - أستراليا

    11 ساعة و 50 دقيقة.

  • China Islamische Frauen lesen den Koran in Yinchuan (picture-alliance/dpa/M. Reynolds)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    بكين - الصين

    16 ساعة 20 دقيقة.

  • USA Erdogan weiht moschee ein (picture alliance/AP Photo/S. Serkan Gurbuz)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    الولايات المتحدة

    تبلغ ساعات الصيام في واشنطن 16 ساعة و 10 دقائق.

  • Bildergalerie Putin und Erdogan eröffnen Europas größte Moschee (Getty Images/AFP/V. Maximov)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    موسكو ومدن خارج الدائرة القطبية الشمالية

    تصل ساعات الصيام في العاصمة الروسية إلى 20 ساعة و 10 دقائق. فيما توجد مدن في شمال روسيا مثل مدينة مورمانسك الواقعة خارج الدائرة القطبية الشمالية ويحل فيها خلال فصل الصيف ما يعرف بالنهار القطبي، إذ إن ضوء النهار لا يفارقها، الأمر الذي دفع بعض علماء الشريعة لإصدار فتوى تتيح لمسلمي هذه المناطق الصيام حسب توقيت المنطقة الأقرب إليهم جغرافيا داخل الدائرة القطبية.

  • Bildergalerie Ramadan 2012 (picture-alliance/dpa)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    أوسلو - النرويج

    20 ساعة و 36 دقيقة.

  • UN-Report: Fremdenfeindlichkeit in Großbritannien nimmt zu (picture-alliance/PYMCA/Liat Chen)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    لندن - بريطانيا

    عدد ساعات الصيام تصل إلى 19 ساعة.

  • Island - Stadtsee Stadtsee Tjoernin und Innenstadt (picture-alliance/blickwinkel/M. Lohmann)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    آيسلندا

    22 ساعة.

  • Argentinien Buenos Aires - Muslime beten am Islamic Cultural Center (picture-alliance/AA/M. Sanchez)

    تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    بوينس آيرس - الأرجنتين

    11 ساعة و 30 دقيقة.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

تفاوتت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

تختلف ساعات صيام رمضان حسب ساعات النهار للبلدان والتي تتباين حسب الموقع الجغرافي للبلد، لكن أيضا حسب المرجعية التي تقرر أوقات الصيام. فيما يلي نظرة على ساعات الصيام هذا العام في مختلف البلدان، استنادا إلى جداول الإمساك. (15.05.2018)  

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