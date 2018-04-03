الأخ غير الشقيق لميغان يحذر الأمير هاري من إتمام الزواج

يبدو أن الأخ غير الشقيق لخطيبة الأمير هاري، ميغان ماركل، غير متحمس للزواج الملكي المقبل للأمير هاري والممثلة الأمريكية. فقد ذكرت عدة وسائل إعلام منها صحيفة "انديبندت" البريطانية أن توماس ماركل بعث برسالة خطية مفتوحة إلى الأمير هاري محذراً إياه من إتمام زواجه من ميغان وقال "لم يفت الوقت لإلغاء الزواج". وأضاف الأخ البالغ من العمر 51 عاماً أنه "كلما اقترب موعد الزفاف يتضح أنه سيكون الخطأ الأكبر في تاريخ حفلات الزفاف في تاريخ العائلة المالكة".

ومضى الأخ في رسالته منتقداً علاقة ميغان بوالدها، مدعياً أنه قدم لها مساعدة مالية. وحسب توماس، الذي لم ير أخته منذ عام 2011، فإن ميغان لم تدع عائلتها للزفاف الملكي، ووجهت الدعوة بدلاً منهم لـ "غرباء". كما كتب توماس أن "شهرة هوليود" كانت وراء السبب في تغيير ميغان إلى امرأة "ضحلة وضجرة ومغرورة"، حسب ادعائه. وكان أخ ميغان قد اتهمها سابقاً في حديث لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية بأنها "نسيت جذورها".

يشار إلى أن صحيفة "ديلى ميرور" قد ذكرت في نهاية العام الماضي أن والد الممثلة الأمريكية ميغان ماركل قال إنه يأمل في أن يرافق ابنته خلال سيرها في ممشى الكنيسة في حفل الزفاف، قائلاً إنه يشعر بالسرور إزاء زفافهما المقبل.

وجدير بالذكر أن والدا ماركل مطلقان، وفي حين التقى الأمير هاري مع دوريا راجلاند والدة ماركل، والتي وصفها بأنها "رائعة" فإنه لم يلتق بوالدها بعد.

وبقي أن نشير إلى أن زفاف هاري (33 عاماً) على ماركل (36 عاماً) سيقام في 19 مايو/أيار الجاري في كنيسة سان جورج في قلعة وندسور، وهي مقر إقامة جدة الأمير والتي تقع على بعد 30 كيلومتراً إلى الغرب من لندن.

خ.س/ع.ج