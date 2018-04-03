 الأخ غير الشقيق لميغان يحذر الأمير هاري من إتمام الزواج | عالم المنوعات | DW | 03.05.2018
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منوعات

الأخ غير الشقيق لميغان يحذر الأمير هاري من إتمام الزواج

حفل زفاف الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميغان ماركل سيقام بعد نحو أسبوعين. لكن يبدو أن الأمور لا تسير دون منغضات؛ إذ حذر الأخ غير الشقيق لميغان في رسالة مفتوحة، الأمير من إتمام الزفاف الملكي لأسباب تتعلق بشخصيتها.

ANZAC-Gedenktag in Großbritannien (picture-alliance/AP/T. Akmen)

يبدو أن الأخ غير الشقيق لخطيبة الأمير هاري، ميغان ماركل، غير متحمس للزواج الملكي المقبل للأمير هاري والممثلة الأمريكية. فقد ذكرت عدة وسائل إعلام منها صحيفة "انديبندت" البريطانية أن توماس ماركل بعث برسالة خطية مفتوحة إلى الأمير هاري محذراً إياه من إتمام زواجه من ميغان وقال "لم يفت الوقت لإلغاء الزواج". وأضاف الأخ البالغ من العمر 51 عاماً أنه "كلما اقترب موعد الزفاف يتضح أنه سيكون الخطأ الأكبر في تاريخ حفلات الزفاف في تاريخ العائلة المالكة".

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تكهنات تحيط بهوية الشخص الذي سيسير بجانب ميغان ماركل ويوصلها لعريسها الأمير هاري، خلال مراسم الزفاف الملكية، خاصة وأن والد العروس يعيش في عزلة بعيدا تماما عن الأضواء، فهل سيتجاوز الأب مخاوفه من أجل الوقوف بجانب ابنته؟ (03.04.2018)

من يرغب في الانضمام إلى الأسرة الملكية البريطانية، لا بد أن يلتزم بقواعد البروتوكول الصارمة. هذا سيكون الأمر الطاغي على حياة الدوقة المستقبلية ميغان ماركل، التي ستدخل القفص الذهبي مع الأمير هاري في المستقبل القريب. (05.01.2018)

ومضى الأخ في رسالته منتقداً علاقة ميغان بوالدها، مدعياً أنه قدم لها مساعدة مالية. وحسب توماس، الذي لم ير أخته منذ عام 2011، فإن ميغان لم تدع عائلتها للزفاف الملكي، ووجهت الدعوة بدلاً منهم لـ "غرباء". كما كتب توماس أن "شهرة هوليود" كانت وراء السبب في تغيير ميغان إلى امرأة "ضحلة وضجرة ومغرورة"، حسب ادعائه. وكان أخ ميغان قد اتهمها سابقاً في حديث لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية بأنها "نسيت جذورها".

يشار إلى أن صحيفة "ديلى ميرور" قد ذكرت في نهاية العام الماضي أن والد الممثلة الأمريكية ميغان ماركل قال إنه يأمل في أن يرافق ابنته خلال سيرها في ممشى الكنيسة في حفل الزفاف، قائلاً إنه يشعر بالسرور إزاء زفافهما المقبل.

وجدير بالذكر أن والدا ماركل مطلقان، وفي حين التقى الأمير هاري مع دوريا راجلاند والدة ماركل، والتي وصفها بأنها "رائعة" فإنه لم يلتق بوالدها بعد.

وبقي أن نشير إلى أن زفاف هاري (33 عاماً) على ماركل (36 عاماً) سيقام في 19 مايو/أيار الجاري في كنيسة سان جورج في قلعة وندسور، وهي مقر إقامة جدة الأمير والتي تقع على بعد 30 كيلومتراً إلى الغرب من لندن.

خ.س/ع.ج

  • Großbritannien Prinz Harry und Meghan Markle (Getty Images for the Invictus Games Foundation/C. Jackson)

    الأمير والممثلة .. قصة حب تكسر تقاليد العائلة المالكة في بريطانيا

    التقى الأمير هاري بالممثلة ميغان ماركل في يوليو/ تموز 2016 بعد تعارف ساهم فيه أصدقاؤهما. في سبتمبر/ أيلول هذا العام صرّحت الممثلة: "نحن نحب بعضنا". أما الآن فقد تطوّرت الأمور بعد إعلان خطوبتهما، كما أنهما قرّرا الزواج في ربيع العام المقبل.

  • Prinz Harry und Freundin Meghan Markle (picture-alliance/empics)

    الأمير والممثلة .. قصة حب تكسر تقاليد العائلة المالكة في بريطانيا

    التُقطت صور متعددة للأمير هاري والممثلة ماركل بأيد متشابكة قبل أشهر، خلال بطولة للتنس في تورونتو الكندية كان الأمير هاري قد أطلقها، والتي يشارك فيها جرحى الحرب والمحاربون القدامى.

  • 100 Jahre Haus Windsor | Prinz Charles, Lady Di, Prinz William und Prinz Harry (imago/ZUMA Press)

    الأمير والممثلة .. قصة حب تكسر تقاليد العائلة المالكة في بريطانيا

    وُلد الأمير هاري عام 1984، وهو شقيق الأمير ويليام وابن الأمير تشارلز والأميرة ديانا. أكثر ما طبع طفولته هو الطلاق بين والديه وموت والدته بشكل تراجيدي. توفيت ديانا في حادث سيارة بباريس عام 1997. كان سن الأمير هاري حينئذ 12 عاماً. أثرت هذه الحادثة كثيراً في الأمير هاري. تُظهر هذه الصورة الملتقطة عام 1995 الأسرة بالكامل.

  • default

    الأمير والممثلة .. قصة حب تكسر تقاليد العائلة المالكة في بريطانيا

    اعترف الأمير هاري هذا العام بأنه عانى من مصاعب كثيرة في حياته. فقد كشف في حوار مع صحيفة "ديلي تليغراف" أنه كان قريباً من انهيار كامل خلال عدة مناسبات، متحدثاً عن أن إخفاء مشاعره خلال السنوات العشرين الماضية كان له أثر كبير على حياته الخاصة وعمله. وقد صرّح ذات مرة لمجلة "نيوزويك" أنه يريد الخروج من العائلة الملكية.

  • Großbritannien Skurrile Geschehnisse in der Royal Family (Bildergalerie) (picture-alliance/dpa/epa Crown)

    الأمير والممثلة .. قصة حب تكسر تقاليد العائلة المالكة في بريطانيا

    ورث الأمير الصغير عن أمه القدرة على التواصل مع الناس. التُقطت له عدة صور مع نساء جذابات، وأطلق عليه لقب "الفتى اللعوب". دخل عام 2005 الخدمة العسكرية كما فعل عدد من أبناء العائلة المالكة، وقضى في الخدمة العسكرية عشر سنوات، وقد وصف مؤخراً هذه المرحلة من حياته بأنها كانت أفضل هروب وقع له من اهتمام الرأي العام.

  • Großbritannien Prince Harry Kampagne Heads together (picture-alliance/Photoshot)

    الأمير والممثلة .. قصة حب تكسر تقاليد العائلة المالكة في بريطانيا

    بعد نهاية مساره في الخدمة العسكرية، حيث خدم في أفغانستان مرتين، نال الأمير شهرة كبيرة من بين أعضاء العائلة المالكة البريطانية، ليس فقط داخل البلد، بل خارجه أيضاً. كوالدته ديانا، استفاد هاري من شخصيته المحبوبة شعبياً لتسليط الضوء على مبادرات خيرية كثيرة، آخرها حملة للصحة النفسية.

  • Prinz Harry mit Freundin Meghan Markle bei den Invictus Games in Toronto (picture-alliance/SOLO Syndication/M. Large)

    الأمير والممثلة .. قصة حب تكسر تقاليد العائلة المالكة في بريطانيا

    وُلدت ميغان ماركل عام 1981 في لوس أنجيليس، وشاركت في دور محامية بالمسلسل الشهير "سوتس". لم تكن معروفة كثيراً لدى الجمهور البريطاني حتى بدأ اسمها يتصدر عناوين عدداً من الصحف المحلية مؤخراً. لم يتقبل مكتب الأمير هذه التغطية الإعلامية، إذ صرّح أنها اشتملت على عنصرية وتمييز جنسي. مجموعة من الانتقادات الإعلامية ركزت على أن ماركل طليقة المنتج التلفزيوني تريفور إنجيلسون، والذي تطلقت منه عام 2013.

  • Meghan Markle Freundin von Prinz Harry (picture-alliance/AP Invision/J. Strauss)

    الأمير والممثلة .. قصة حب تكسر تقاليد العائلة المالكة في بريطانيا

    مثل الأمير هاري، شاركت ماركل، الحاصلة على شهادة في علوم الاتصال، في عدة مبادرات إنسانية، فهي سفيرة المنظمة الكندية "وورلد فيجن كندا" العاملة في مجال الأطفال في البلدان النامية. كما شاركت في عدة حملات لأجل حقوق النساء في الولايات المتحدة.

  • London Königin Elisabeth Prinz Harry (Imago/ZUMA Press)

    الأمير والممثلة .. قصة حب تكسر تقاليد العائلة المالكة في بريطانيا

    صدر تصريح عن القصر الملكي البريطاني مفاده أن الملكة وزوجها دوق إدنبره يباركان ارتباط هاري وماركل ويتمنيان لهما السعادة. يبيّن هذا التصريح أن الملكية تغيّرت في بريطانيا، إذ كان غير مناسب السماح لعضو من العائلة الملكية بالارتباط بشخص مطلق. ومن المنتظر أن يتابع مئات الملايين حفل الزواج، كما جرى عندما شاهد 2.4 مليار شخص حفل زواج الأمير ويليام وكيت ميدلتون عام 2011.


مختارات

الأمير والممثلة .. قصة حب تكسر تقاليد العائلة المالكة في بريطانيا

يبدو أن قصة حب التي تجمع الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميغان ماركل، التي تكبره بثلات سنوات، تتقدم من جيد إلى أحسن، فقد أعلنت العائلة الملكية البريطانية أن هاري وخطيبته سيتزوجان في قلعة وندسور في أيار/ مايو المقبل. (28.11.2017)  

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