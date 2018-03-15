 الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ | عالم المنوعات | DW | 11.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ

بعد يوم واحد من فتح باب الاقتراع، شارك أكثر من 12 ألف شخص من 50 دولة للفوز ببطاقة من بين 1000 بطاقة مخصصة للجمهور لحضور مراسم دفن رفات عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ.

USA New York - Stephen Hawking (Getty Images/Breakthrough Prize Foundation/B. Bedder)

تقدم آلاف الأشخاص بطلب للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن رفات عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ، اعتبارا من اليوم الخميس، بعد يوم واحد من فتح باب الاقتراع على ألف مكان للجمهور لحضور ذلك الحدث الوطني في دير وستمنستر بلندن الشهر المقبل.

مختارات

توفي عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ عن سن تناهز 76 عاما. وكان أحد أبرز الفيزيائيين المعاصرين، إذ قالت عنه وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، إن نظرياته فتحت كونا من الاحتمالات يتعين استكشافها. (14.03.2018)

توقف موقع جامعة كامبريدج عن العمل بسبب أطروحة دكتوراه لأبرزعالم في الفزياء النظرية، نشرت مؤخرا. وقامت إدارة الجامعة بنشر الرسالة بالمجان للعموم بعد تلقيها كم هائل من طلبات التحميل من قبل القراء. (24.10.2017)

ونشرت مؤسسة ستيفن هوكينغ في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"نحن سعداء لمثل هذه الاستجابة". ونشرت المؤسسة رابطا لتقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي ) يقول إن 12 ألف شخص من 50 دولة شاركوا في الاقتراع الذي ما زال مفتوحًا حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وكان قد تم تشخيص حالة هوكينغ في عمر 21 عاما بأنه مصاب بمرض "التصلب العضلي الضمري، وهو شكل من أشكال أمراض الأعصاب الحركية غير قابل للشفاء، جعله قعيدا، وكان يحتاج لاستخدام أداة للحديث للتواصل، وتوفي أثناء نومه في 14 آذار/مارس عن عمر ناهز 76 عاما. وقال عالم الفيزياء لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" العام الماضي إنه "لم يتوقع على الإطلاق أن يصل إلى عمر 75 عاما".

وكان هوكينغ قد قال قبل وفاته إن أعظم إنجازاته كانت اكتشافه بأن الثقوب السوداء ليست سوداء بشكل كامل، وهو أمر حاسم لـ"تفهم كيفية حل المفارقات بين ميكانيكا الكم والنسبية العامة". وسيتم دفن هوكينغ في 15 حزيران/يونيو بالقرب من قبر اسحق نيوتن، مما يمنحه شرفًا يتمتع به مشاهير الشخصيات الوطنية الأخرى.

 ز.أ.ب/س.ك (د ب أ)
مشاهدة الفيديو 01:32

حقائق قد لا تعرفها عن ستيفن هوكينغ

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

حقائق قد لا تعرفها عن ستيفن هوكينغ  

مواضيع ذات صلة

حقائق قد لا تعرفها عن ستيفن هوكينغ 15.03.2018

رغم الشهرة العلمية التي كان يحظى بها عالم الفيزياء ستيفن هوكينغ، إلا أنه لم يحصل على جائزة نوبل. فيما اشرف عليه في دراسته للدكتوراه في جامعة كامبريدج أستاذا ينحدر من أصول سورية يهودية، بالإضافة إلى بعض الحقائق الأخرى قد لا تعرفها عنه، تعرف عليها في هذا الفيديو.

Britischer Wissenschaftler Stephen Hawking ist tot

وفاة عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ 14.03.2018

توفي عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ عن سن تناهز 76 عاما. وكان أحد أبرز الفيزيائيين المعاصرين، إذ قالت عنه وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، إن نظرياته فتحت كونا من الاحتمالات يتعين استكشافها.

Stephen Hawking Suche nach außerirdischem Leben

ما هو المرض الذي كان يعاني منه ستيفن هوكينغ؟ 14.03.2018

توفي عالم الفيزياء ستيفن هوكينغ عن عمر ناهز 76 عاماً، وكان قد أصيب بمرض يعرف باسم التصلب الضموري العضلي الجانبي وتوقع العلماء أن يعيش بضع سنوات بعد إصابته به. فما هو هذا المرض ولماذا كانت حالة هوكينغ نادرة؟

Themenbild Facebook

 