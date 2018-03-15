الآلاف يتقدمون للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن ستيفن هوكينغ

تقدم آلاف الأشخاص بطلب للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن رفات عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ، اعتبارا من اليوم الخميس، بعد يوم واحد من فتح باب الاقتراع على ألف مكان للجمهور لحضور ذلك الحدث الوطني في دير وستمنستر بلندن الشهر المقبل.

ونشرت مؤسسة ستيفن هوكينغ في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"نحن سعداء لمثل هذه الاستجابة". ونشرت المؤسسة رابطا لتقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي ) يقول إن 12 ألف شخص من 50 دولة شاركوا في الاقتراع الذي ما زال مفتوحًا حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وكان قد تم تشخيص حالة هوكينغ في عمر 21 عاما بأنه مصاب بمرض "التصلب العضلي الضمري، وهو شكل من أشكال أمراض الأعصاب الحركية غير قابل للشفاء، جعله قعيدا، وكان يحتاج لاستخدام أداة للحديث للتواصل، وتوفي أثناء نومه في 14 آذار/مارس عن عمر ناهز 76 عاما. وقال عالم الفيزياء لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" العام الماضي إنه "لم يتوقع على الإطلاق أن يصل إلى عمر 75 عاما".

وكان هوكينغ قد قال قبل وفاته إن أعظم إنجازاته كانت اكتشافه بأن الثقوب السوداء ليست سوداء بشكل كامل، وهو أمر حاسم لـ"تفهم كيفية حل المفارقات بين ميكانيكا الكم والنسبية العامة". وسيتم دفن هوكينغ في 15 حزيران/يونيو بالقرب من قبر اسحق نيوتن، مما يمنحه شرفًا يتمتع به مشاهير الشخصيات الوطنية الأخرى.

ز.أ.ب/س.ك (د ب أ)