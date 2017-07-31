 اكتشاف أسرع ثقب أسود يلتهم كل يومين كتلة تعادل حجم الشمس | علوم وتكنولوجيا | DW | 17.05.2018
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علوم وتكنولوجيا

اكتشاف أسرع ثقب أسود يلتهم كل يومين كتلة تعادل حجم الشمس

على بعد مسافة 12 مليار سنة ضوئية، اكتشف علماء استراليون ثقب أسود وحشي في الفضاء العميق الذي يقع خارج نطاق الجاذبية الأرضية، وهو أسرع شيء نمواً في الكون، فما قصة هذا الثقب وكيف يمكن الاستفادة منه بحسب رأي علماء الفلك؟

Space Debris / Welraumschrott (NASA)

صورة رمزية

أعلن علماء فلك أستراليون اليوم الثلاثاء (15 مايو/آيار 2018) أنه تم اكتشاف ثقب أسود وحشي في الفضاء العميق - الذي يقع خارج نطاق الجاذبية الأرضية. وقال العلماء أن الثقب الذي تم العثور عليه يعد أسرع شيء نمواً في الكون حيث يلتهم كل يومين كتلة تعادل الشمس التي تدور حولها الأرض.

ويبعد الثقب الأسود الهائل الحجم عن الأرض بمسافة 12 مليار سنة ضوئية، ويقدر حجمه بما يعادل 20 مليار شمس ويتمدد بنسبة 1% كل مليون عام، وذلك وفقا لما قالته الدكتورة كريستيان وولف من مدرسة أبحاث الفلك والفيزياء الفلكية التابعة للجامعة الوطنية الأسترالية.

وأضافت الدكتورة وولف أن "هذا الثقب الأسود ينمو بشكل سريع لدرجة أنه يشع الضوء بشكل أكثر لمعانا بآلاف المرات من مجرة بأكملها، بسبب كل الغازات التي يمتصها يومياً والتي ينتج عنها كثير من الاحتكاكات والحرارة".

وعن الاستفادة من تلك الثقوب، أوضحت الدكتورة وولف أنه يمكن استخدام الثقوب السوداء هائلة الحجم، وهي تسطع، كمنارة إرشاد لمشاهدة ودراسة تشكيل العناصر في الأجرام السابقة بالكون.

مختارات

وتابعت "إذا قٌدر أن يوجد هذا الوحش في مركز مجرة درب اللبانة التي نعرفها، لكان سيبدو أكثر لمعانا من القمر في أوج اكتماله بعشر مرات، ولكان سيظهر كنجم محدد الموقع بشكل مدهش، بحيث يمكنه جرف جميع النجوم السابحة في السماء".

 وتعد هذه الثقوب السوداء الكبيرة وسريعة النمو نادرة للغاية، وتم رصد آخر ثقب منها باستخدام القمر الاصطناعي "جايا" التابع لوكالة الفضاء الأوروبية حيث كان يقوم بقياس الحركات الدقيقة للأجرام السماوية. وتم تأكيد الاكتشاف الجديد باستخدام منظار تحليل الطيف بتلسكوب قطره 2.3 أمتار بمرصد "سايدنج سبرينج" بالجامعة الأسترالية.

س.م/ع.ش (د. ب.أ)

 

  • Infografik Sonnensystem

    أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

    المجموعة الشمسية

    تتكون المجموعة الشمسية من ثمانية أو تسعة كواكب، وذلك بسبب أن بعض العلماء فقط يعدون بلوتو كوكباً، في حين كان اتحاد الفلكيين العالمي قد سحب اعترافه ببلوتو كوكب في سنة 2006. وتمكن العلماء من الحصول على أول صور مقربة من الكوكب القزم "بلوتو" سنة 2015، بينما كانت الصور الأولى الملتقطة لبلوتو قديمة جداً وتعود لعام 1960.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Merkur 1974

    أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

    عطارد

    أما كوكب عطارد فكان المسبار "مارينر 10" أول من زاره، وذلك في سنة 1973. وأرسل المسبار هذه الصورة في سنة 1974. وعطارد هو الكوكب الأقرب إلى الشمس في المجموعة الشمسية وتتراوح المسافة بينه وبين الشمس بين 46 مليون و70 مليون كيلومتر، وذلك لأن المسار الذي يتخذه الكوكب للدوران حول الشمس غير متساو دائماً.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Venus Februar 1974

    أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

    الزهرة

    الزهرة ثاني كواكب المجموعة الشمسية قرباً للشمس. المسبار "مارينر 10" قام بإرسال هذه الصورة سنة 1974 أيضاً، وقامت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) بزيادة عمق الألوان في الصورة لإظهار السحب التي تغطي الغلاف الجوي للكوكب، والتي تتكون من غاز ثاني أكسيد الكربون. وتعرض المسبار لعدة مشاكل تقنية في طريقه لاستكشاف الزهرة خسر بسببها الكثير من الطاقة.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Erde 1966

    أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

    الأرض

    الأرض هو الكوكب الثالث في المجموعة الشمسية من ناحية المسافة إلى الشمس. كانت أولى الصور الكاملة من الفضاء لكوكبنا قد صُورت من قبل المسبار "لونار أوربيتر 1" في الأول من آب/ أغسطس 1966، وذلك قبل ثلاثة أعوام من نزول أول شخص على القمر. واستفادت رحلة "أبولو" إلى القمر من مجموعة الصور التي التقطها المسبار "لونار أوربيتر 1".

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Mars Juli 1965

    أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

    المريخ

    كانت هذه الصورة للمريخ هي أول صورة يلتقطها مسبار فضائي لكوكب على الإطلاق. وقام المسبار "مارينر 4" بالتقاط الصورة في 15 تموز/ يوليو 1965. فاجأت الصورة العلماء الذين كانوا يتوقعون وجود بحار ووديان وجبال في كوكب المريخ. ودلت الصورة على وجود فوهات على سطح الكوكب شبيهة بالفوهات الموجودة على القمر.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Jupiter November 1973

    أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

    المشتري

    قام المسبار "بيونير 10" بإرسال أول صورة للكوكب العملاق المشتري التقطها من مسافة تصل إلى 130 ألف كيلومتر من الكوكب، وذلك في سنة 1973. فيما اقتربت مركبة "جونو" التابعة لناسا لمسافة 5000 كليومتراً فقط من الكوكب في تموز/ يوليو 2016. يبلغ قطر الكوكب نحو 143 ألف كيلومتر وهو أكبر الكواكب في المجموعة الشمسية وتبلغ كتلته حوالي مرتين ونصف أكبر من كتلة مجموع كواكب المجموعة الشمسية.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Saturn August 1979

    أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

    زحل

    زحل هو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وثاني أكبر الكواكب بعد المشتري. قام المسبار "بيونير 11" بإرسال هذه الصورة في سنة 1979. يظهر في أعلى يسار الصورة القمر "تيتان"، وهو أحد أقمار زحل. وكاد المسبار أن يصطدم بقمرين من أقمار زحل أثناء الرحلة.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Ringe des Uranus 1986

    أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

    أورانوس

    هذه هي أولى الصور الملتقطة لكوكب أورانوس. يمكن التعرف على حلقات الكوكب في الصورة التي أرسلها المسبار "فوياجر 2" سنة 1986. أورانوس هو الكوكب الأبرد في المجموعة الشمسية وتصل درجات الحرارة فيه إلى 221 درجة مئوية تحت الصفر. وتعطلت كاميرا المسبار "بيونير 11" أثناء عبوره كوكب زحل، وترتب على العلماء إصلاح الكاميرا عن بعد من الأرض.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Neptun August 1989

    أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

    نبتون

    نجح المسبار "فوياجر 2" أيضاً في التقاط صور نادرة لكوكب نبتون في سنة 1989. تدور حول نبتون عدة حقول من السحب، ويعتبر أبعد الكواكب عن الشمس، إذا اُخذ في الاعتبار أن بلوتو ليس ضمن المجموعة. ويقع نبتون على بعد 4.5 مليار كيلومتر عن الشمس، أي أكثر بـ30 مرة من المسافة بين الأرض والشمس.

  • Pluto aufgenommen von der NASA Sonde New Horizons

    أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

    بلوتو

    قدمت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) في الثالث عشر من تموز/ يوليو 2015 صوراً مقربة من بلوتو. واحتفل العلماء بصور بلوتو على الرغم من عدم اعتباره كوكباً ضمن كواكب المجموعة الشمسية. كما قام المسبار "نيو هورايزنس" بقطع رحلة طولها نحو خمسة مليارات كيلومتر ووصل إلى حافة المجموعة الشمسية لالتقاط هذه الصورة.

    الكاتب: كارلا بلايكر / زمن البدري


مختارات

أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

تستكشف مسابير الفضاء منذ ستينيات القرن الماضي المجموعة الشمسية وترسل للأرض صوراً ومعلومات كانت خفية على العلماء. في هذه السلسلة نطلعكم على أول صور تلتقط لكواكب المجموعة الشمسية. (22.08.2017)  

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