افتتاح أول دارعرض سينمائي بالسعودية ودون فصل بين النساء والرجال

ذكرت السلطات السعودية الأربعاء (الرابع من نيسان/أبريل 2018) أن أول صالة سينما ستتفتح في السعودية للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود في مدينة الرياض في 18 نيسان/أبريل الجاري، بعد رفع الحظر عن افتتاح دور السينما العام الماضي. وقد منحت وزارة الثقافة والإعلام الأربعاء أول رخصة تشغيل دار عرض سينمائي لشركة "ايه إم سي" الأميركية، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وقالت الوزارة إنه من المتوقع أن تفتح الشركة 40 دار عرض سينمائية في 15 مدينة سعودية خلال السنوات الخمس المقبلة. وأضافت الوزارة أن "شركة أيه إم سي تخطط لافتتاح أول دار عرض سينمائي جديدة في العاصمة السعودية الرياض في 18 نيسان/أبريل"، طبقا للوكالة.
ويأتي ذلك بعد أن وقعت الشركة "مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة في تشرين الثاني/نوفمبر 2017"، بحسب الوكالة. ونقلت الوكالة عن وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد قوله إن "منح هذه الرخصة الأولى يتيح فرصاً استثمارية مهمة لمشغلي دور العرض السينمائي ... ومعظم سكان المملكة دون سن الثلاثين، وهم يتوقون لمشاهدة الأفلام المفضلة لديهم في وطنهم".
صورة من الأرشيف
وقال مصدر مطلع لرويترز دور السينما لن تفرض فصلاً بين الرجال والنساء في الجلوس لمشاهدة العروض مثلما يحدث في معظم الأماكن العامة الأخرى في المملكة.
ويشار إلى أن شركات السينما الكبيرة تسعى لدخول السوق السعودية حيث عدد السكان أكثر من 30 مليون نسمة، غالبيتهم دون سن 25 عاماً. وتحاول الحكومة السعودية تشجيع العروض وأشكال أخرى من نشاطات الترفيه في اطار خطة طموحة للإصلاحات يدعمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رغم معارضة الأوساط المحافظة المتشددة المتأثرة بالمذهب الوهابي.
والجدير ذكره أن السعوديين ينفقون ملايين الدولارات سنوياً لمشاهدة عروض سينما وزيارة أماكن للترفيه في أماكن سياحية مجاورة مثل دبي.
خ.س/م.س (أ ف ب، رويترز)
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السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها
قيادة السيارة
سعت السعوديات منذ زمن طويل لقيادة السيارة، و تعرض بعضهن للسجن بسب تحديهن لقرار منع قيادتهن للسيارة. ولم يسمح لهن بالتمتع بحق قيادة السيارة حتى نهاية العام الماضي. إذ أصدر الملك السعودي مرسوما يسمح للمرأة بقيادة السيارة داخل بلد كان الوحيد في العالم الذي يفرض حظرا على قيادة النساء للسيارات.
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السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها
معارض سيارات نسائية
بعد بضعة شهور من السماح للنساء بالقيادة في السعودية، نظمت المملكة معرضا للسيارات خاصا بهن. وكان مركز "لو مول" التجاري بمدينة جدة أول مكان ينظم فيه معرضا خاصا بسيارات تناسب الذوق النسائي ورغبات الزبونات اللواتي صرن يتمتعن بحق ناضلن من أجله لعقود. وكانت مجموعة من الشركات الخاصة بصناعة السيارات تتنافس لصنع عربات تليق بذوق المرأة السعودية.
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السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها
صرخة "النصر"
صرخات النساء في السعودية لم تتعال تشجيعا لفرقهن المفضلة فحسب، وإنما تعالت هذه الصيحات للتعبير عن سعادتهن أيضاً بانتصارهن لحق مشاهدات المباريات كما الرجال في الملاعب. إذ دخل قرار السماح للنساء بدخول الملاعب الرياضية حيز التنفيذ منذ يوم الجمعة 12 يناير/كانون الثاني 2018.
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السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها
دور السينما تُرحب
بعد حظر استمر لأكثر من 35 سنة على دور السينما، بدأت السعودية منذ يناير/ كانون الثاني2018، بعرض أفلام سينمائية طويلة من الرسوم المتحركة للأطفال. ومن المنتظر أن يبدأ افتتاح دور العرض في مارس/آذار، حيث يمكن للنساء مشاهدة الأفلام، والحضور في دور العرض دون أي مانع.
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السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها
الدراجات الهوائية
من بين الأنشطة التي صار مسموحا بها للنساء في السعودية؛ قيادة الدراجة الهوائية. إذ منعت مجموعة من الشابات السعوديات من ركوب الدراجة في وقت سابق. لكنهن اليوم يزاولن نشاطهن الرياضي دون أي مانع ويشاركن متتبعيهن على وسائل التواصل الاجتماعي كل الجولات التي يقمن بها.
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السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها
أسبوع للموضة
عشق الأزياء والتسوق لم يكن متاحا بشكل كامل أمام السعوديات، لكنه اليوم صار ممكنا بعد إقرار تنظيم أسبوع عربي للموضة في مدينة الرياض. ويعتبر هذا الموسم هو الأول من نوعه الذي تحتضنه المملكة، حيث يكون بمقدور النساء حضور فعالياته والمشاركة في أنشطته المنظمة خلال دورتين؛ الأولى في مارس/ آذار والثانية في أكتوبر/ تشرين الأول.
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السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها
عدم إلزامية العباءة!
يبدو أن الإصلاحات بالسعودية لم تمس جانب الحياة اليومية للنساء وإنما مظهرهن كذلك. خاصة بعد فتوى عدم إلزامية ارتداء العباءة والتي قالها الشيخ عبد الله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية. فقد كانت النساء ملزمات بارتداء العباءة السوداء خلال تنقلهن.
الكاتب: مريم مرغيش