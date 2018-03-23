استطلاع: جهود ألمانيا بخصوص اللاجئين منحتها جانبا انسانيا | عالم المنوعات | DW | 23.03.2018

استطلعت المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) خلال دراسة قامت بها آراء 154 شخصًا من العاملين في القطاعات الاقتصادية والعلمية والسياسية والمدنية من 24 دولة مختلفة حيث طُرح على المشاركين أسئلة حول رؤيتهم عن ألمانيا.

وبحسب الدراسة فإن التعامل الألماني مع اللاجئين "أضاف للصورة المعروفة عن الألمان كمواطنين مهرة وفعالين وجها إنسانيا".

وعلى الرغم من أن الكثير ممن شملتهم الدراسة ودوا لو تصبح ألمانيا أكثر انفتاحا تجاه آخرين إلا أنهم أكدوا إدراكهم حجم التحديات التي يمثلها دمج هؤلاء اللاجئين في المجتمع الألماني.

وفي سياق مختلف طالب المشاركون في الاستطلاع بأن تلعب ألمانيا دورا أكثر نشاطا في الساحة العالمية بشكل يتناسب مع قوتها الاقتصادية وسمعتها السياسية وأن تكون ثقلا موازيا للولايات المتحدة وروسيا والصين.

وأكد المشاركون أن ألمانيا تقدر دولة القانون جدا ولديها مؤسسات مستقرة وينظر إليها في الخارج على أنها "ناضجة" و "نموذجية".

يُشار إلى أن هذه هي الدراسة الثالثة التي تعدها مؤسسة GIZ عن صورة ألمانيا في الخارج.

س.آ/ (د ب أ)