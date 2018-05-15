 استطلاع: ثلث الألمان مع استبعاد أوزيل وغوندوغان من المانشافت | عالم الرياضة | DW | 17.05.2018
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عالم الرياضة

استطلاع: ثلث الألمان مع استبعاد أوزيل وغوندوغان من المانشافت

مازال لقاء لاعبي المنتخب الألماني مسعود أوزيل وإلكاي غوندوغان بالرئيس التركي أردوغان في لندن ونشر صور معه يتفاعل. فقد كشف استطلاع حديث للرأي عن تأييد أكثر من ثلث الألماني استبعادهما من قائمة المنتخب الألماني.

Erdogan mit Özil und Gündogan (picture-alliance/dpa/Uncredited/Presdential Press Service)

أعرب أكثر من ثلث الألمان (36 بالمائة) خلال استطلاع أجري بينهم عن تأييدهم لحذف اسم لاعبي كرة القدم مسعود أوزيل وإلكاي غوندوغان من قائمة المنتخب الألماني "المانشافت" المشارك في بطولة كأس العالم بروسيا خلال الصيف الجاري، نظراً لالتقاطهم صوراً جماعية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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تواصلت الانتقادات في ألمانيا بعد نشر صورة مثيرة للجدل بين لاعبين في منتخب كرة القدم من أصل تركي بالرئيس رجب طيب أردوغان في خضم الحملة الانتخابية التركية ووسط انتقادات بشأن تراجع الحريات في عهد أردوغان. (15.05.2018)

أشارت تقارير صحفية إلى أن مسعود أوزيل، احتقل بتمديد تعاقده مع فريق أرسنال الإنجليزي، برفقة خطيبته "ملكة جمال تركيا" سنة 2014 أمينة جولشا في مدينة إسطنبول. فيما عبر أوزيل عن سعادته بالبقاء مع النادي اللندني أرسنال. (05.02.2018)

وأجرى الاستطلاع معهد إمنيد لقياسات الرأي لصالح صحيفة "دي فيلت" الألمانية. وقال 57 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع إن هذا أمر غير ضروري.

وكان أوزيل وغوندوغان، وهما ألمانيان من أصول تركية، أهديا الرئيس أردوغان قميص فريقيهما أرسنال ومانشستر سيتي الانجليزيين خلال لقاء به في لندن يوم الأحد الماضي. وانتقد العديد من الساسة والرياضيين الألمان قيام حزب أردوغان بنشر هذه الصور معتبرين أن يستغلها في حملته الانتخابية. كما أعادت موافقة اللاعبين اللقاء بأردغان سؤال الانتماء إلى الواجهة.

وكان المدير الفني للمنتخب الألماني يوآخيم لوف استدعى اللاعبين يوم الثلاثاء الماضي لضمهما لصفوف الفريق بصفة مبدئية. ورد لوف على سؤال عن نيته في إقصائهما من صفوف فريق كرة القدم الألماني المشارك في بطولة العالم، بقوله: "بالتأكيد لا، ولم أفكر في ذلك ولا ثانية واحدة".

وكان استطلاع سابق أعد لبوابة الأخبار "تي أون لاين دي إي t-online.de" الألمانية أوضح يوم الثلاثاء الماضي أن 70 بالمائة من الألمان اعتبروا لقاء اللاعبين بالرئيس رجب طيب أردوغان أمراً "غير مقبول مطلقاً"، بينما قال 6 بالمائة إن اللقاء مقبول "تماماً" أو "إلى حد كبير".

أ.ح/ع.غ (د ب أ)

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    هيرفينغ لوزانو

    هذا اللاعب المكسيكي من بين أبرز المواهب التي تتعطش لشد الانتباه إليها في مونديال روسيا. برز نجمه مع أيندهوفن وسرعان ما تسلق إلى أعلى قائمة هدافي الدوري الهولندي. يتميز بمهارته على طرفي الملعب وسرعته، ومن المنتظر أن يسطع نجمه في ميركاتو الانتقالات بعد المونديال، فحسب تقارير إعلامية انجليزية، أبدى مان سيتي رغبة في ضمه مقابل 70 مليون يورو.

  • Ousmane Dembele Fußball Frankreich (Getty Images/A. Alcalde)

    نجوم صاعدة تنتظر ساعة مجدها في مونديال روسيا 2018!

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    ماركو آسينسيو

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نجوم صاعدة تنتظر ساعة مجدها في مونديال روسيا 2018!

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