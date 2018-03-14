ازدياد عدد طلبات اللجوء "الثانية" في ألمانيا

كشفت صحيفة "دي فيلت أم زونتاغ" الألمانية في عددها الصادر يوم الأحد (8 نيسان/أبريل 2018) أن عدد طلبات اللجوء في ألمانيا للأشخاص الذين طلبوا اللجوء مسبقاً في إحدى الدول الأوروبية الاخرى ازداد عام 2017 عن العام الذي قبله.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، نقلاً عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، إن عدد طلبات اللجوء في ألمانيا للأشخاص الذين قدموا طلبات اللجوء مسبقاً في إحدى الدول الأوروبية الأخرى بلغ 8 آلاف طلب عام 2017، في حين كانت حوالي 3 آلاف طلب في عام 2016.

وتابعت الصحيفة أن قسماً من أولئك الأشخاص الذين قدموا طلب اللجوء الثاني في دول الاتحاد الأوروبي ستتم إعادتهم إلى الدول الأولى التي طلبوا اللجوء فيها، بحسب اتفاقية دبلن، موضحة أنه يمكن لطالبي اللجوء المهددين بالترحيل من ألمانيا أن يطعنوا في قرار الترحيل.

وكان عدد طلبات اللجوء التي قدمت لأول مرة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي الـ28 قد بلغت حوالي 650 ألف طلب خلال عام 2017، حوالي 200 ألف منهم في ألمانيا.

م.ع.ح/ د.ص- مهاجر نيوز