 ارتفاع قتلى الاحتجاجات على حدود قطاع غزة إلى 10 فلسطينيين | أخبار | DW | 07.04.2018
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أخبار

ارتفاع قتلى الاحتجاجات على حدود قطاع غزة إلى 10 فلسطينيين

ارتفعت حصيلة المواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة إلى عشرة قتلى، من بينهم صحفي، ومئات الجرحى، حسب وزارة الصحة الفلسطينية التي تسيطر عليها حماس.

Proteste im Gazastreifen (Reuters/I. A. Mustafa)

توفى فلسطينيان، أحدهما يعمل مصورا صحفيا، اليوم السبت (السابع من نيسان/ أبريل 2018) متأثرين بجراحهما برصاص الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة يوم أمس الجمعة، بحسب مصادر طبية فلسطينية. وذكرت المصادر أن الصحفي ياسر مرتجى ويعمل في شركة محلية للإنتاج التلفزيوني توفي وشاب آخر يبلغ من العمر 20 عاما متأثرين بجراحهما الحرجة يوم أمس.

ويرتفع بذلك، بحسب نفس المصادر، إلى 10 قتلى عدد الفلسطينيين الذين قضوا أمس الجمعة في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة. وأضافت المصادر أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 1354 إصابة ، منها 491 بالرصاص الحي والمتفجر، و لازال 33 جريحا منها بحالة خطيرة.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه أوقف محاولات متعددة لخرق السياج الحدودي وأنه "رد بوسائل تفريق مثيري الشغب، وأطلق النار وفقاً لقواعد الاشتباك". وكان سكان غزة قد أقاموا خيام اعتصام على طول الحدود وأضرموا النار في الآلاف من إطارات السيارات مستخدمين الدخان الكثيف والمرايا لإخفاء رؤية قناصة الجيش الإسرائيلي. وبدأت المواجهات عقب أداء صلاة الجمعة داخل وفي محيط خيام الاعتصام في الطرف الشرقي لقطاع غزة ضمن "مسيرات العودة" التي انطلقت الجمعة الماضية. وشوهد متظاهرون يتقدمون باتجاه السياج الفاصل، وهم يرشقون بالحجارة القوات الإسرائيلية المتمركزة خلف السياج الفاصل، والتي ردت بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز.

ودعت اللجنة التنسيقية لمسيرات العودة، التي تقوم عليها فصائل فلسطينية وجهات أهلية وحقوقية، إلى أكبر حشد شعبي شرق قطاع غزة دون الاقتراب من السياج الفاصل. ومنذ يوم الجمعة الماضي، لقي ما لا يقل عن 31 فلسطينياً حتفهم بسبب التوترات على طول الحدود، في أكثر أسبوع دموي في قطاع غزة منذ سنوات. ووقعت معظم الوفيات خلال احتجاجات الأسبوع الماضي، والتي شهدت أيضاً إصابة المئات.

في سياق متصل، طلبت الكويت العضو غير الدائم في مجلس الأمن الجمعة أن يتبنى بيانا يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل في المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين، لكن دبلوماسيين قالوا إن الولايات المتحدة منعت هذه الخطوة كما فعلت قبل أسبوع.

مختارات

سلطت الصحف الألمانية الضوء في تعليقاتها على تفجر العنف إثر "مسيرة العودة" على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل. وإلى جانب حركة حماس وُجهت الانتقادات أيضا للسياسة الإسرائيلية. (03.04.2018)

وقال سفير الكويت لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي بعد ظهر الجمعة لصحافيين إن "هذا موضوع يجب أن يهتم به مجلس الأمن". وأوضح أنه طلب من المجلس أن يتبنى بيانا على غرار بيان آخر قدمته الكويت قبل أسبوع وعرقلت الولايات المتحدة إقراره.

وقال أحد دبلوماسيي الدول الأعضاء في مجلس الأمن طلب عدم ذكر اسمه، إن الولايات المتحدة أبدت مجددا الجمعة اعتراضها على دعوة مجلس الأمن إلى تبني نص البيان. وذكر دبلوماسي آخر طلب عدم الكشف عن اسمه أيضا أن 12 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس "أيدت" اقتراح الكويت تبني بيانا. لكنه لم يذكر الدولتين اللتين انحازتا إلى موقف الولايات المتحدة لرفض البيان.

 

خ.س/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)

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    الكاتب: ريم نجمي


 

مختارات

التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

يسقط يوميا ضحايا مدنيون من الإسرائيليين والفلسطينيين مع تزايد موجة الغضب والعنف. ما يقلل من فرص إحياء عملية السلام بين الجانبين ويزيد من حدة المواجهات والتصعبيد بين الطرفين ويثير قلق المجتمع الدولي. (14.10.2015)  

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