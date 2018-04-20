 ارتدادات موقعة الريال تعصف بنجوم من قائمة يوب هاينكس | عالم الرياضة | DW | 27.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

ارتدادات موقعة الريال تعصف بنجوم من قائمة يوب هاينكس

لا يزال طعم الهزيمة التي تلقاها بايرن ميونيخ أمام ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في ذهاب نصف نهائي الأبطال يطغى على أجواء آليانس أرينا. فيبدو أن نجمين على الأقل خرجا من حسابات المدرب يوب هاينكس.

Champions League - FC Bayern München v Real Madrid (picture-alliance/dpa/Revierfoto)

مهما اختلفت تحليلات وتعليقات  المحللين الرياضيين حول مجريات الموقعة التي انهزم فيها فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم أمام ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا (الأربعاء 25 أبريل/ نيسان 2018)، والتي دار قسم كبير منها حول أي من الفريقين كان الأحق بالفوز، إلا أن الضربة الموجعة التي تكبدها البافاري في هذا اللقاء لا يزال وقعها في أليانس أرينا معقل الفريق البافاري، وانعكاساتها ستظهر حتما في الأسابيع الأخيرة من الموسم، خاصة تشكيلة الفريق في مباراته القادمة أمام الملكي في البيرنابيو في الأول من مايو/ أيار 2018.

لاعبان أثبتا مرة أخرى أنه بدونهما، تفقد القوة الضاربة للبافاري زخمها، ويتعلق الأمر بالثنائي روبن- ريبري. فآرين روبن ودع أرض الملعب عند بداية المباراة بعد تعرضه للإصابة. وسرعان ما عطل إلى حد كبير الماكينة الهجومية للفريق، خاصة من حيث الإيقاع السريع. ويراهن البافاريون بقوة على عودة اللاعب الهولندي في مباراة الإياب.

أما فراك ريبري فقد كان الدينامو المحرك للفريق رغم بعض الهفوات التكتيكية التي قام بها، وقد أشادت بـ"كفاحه" الصحافة الإسبانية على وجه الخصوص.

UEFA Champions League Halbfinale | FC Bayern München - Real Madrid (Reuters/M. Dalder)

 

مختارات

نجح فريق ريال مدريد الإسباني في تحقيق نتيجة إيجابية بعد فوزه على بايرن ميونيخ في عقر داره بهدفين لواحد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوربا. وبهذه النتيجة اقترب الريال من التأهل للنهائي. (25.04.2018)

في الوقت الذي تعرض فيه فريق بايرن ميونيخ للهزيمة في عقر داره على يد ريال مدريد حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، تعرض كل من روبين وبواتيغ للإصابة في المباراة. فهل يتحمل طاقم بايرن الطبي جزء من الخسارة؟ (26.04.2018)

في المقابل، سيحرم بايرن ميونيخ من قائد الدفاع جيروم بيواتينغ المصاب والذي سيغيب إلى نهاية الموسم، بل وحتى امكانية مشاركته في مونديال روسيا الصيف القادم تبدو مبدئيا محط تساؤل. وهذا يعني أن نيكلاس سوزه سيحل محله في المباراة القادمة.

أكثر الخاسرين وحولهما أوردت تقارير إعلامية خروجهما من حسابات المدرب هاينكس، هما تياغو ورافينيا.

الأول أدخله المدرب عوضا عن بواتينغ، وسرعان ما انزلق بعد المباراة إلى المراكز المتأخرة على قائمة المرشحين لخوض مباراة مدريد، فمرة أخرى، وكما هو الأمر في المباريات المصيرية، بدا تياغا غائبا ذهنيا عن مجربات اللعب. وفي حال غياب روبن عن المباراة القادمة فمن المحتمل جدا أن يتخلى عنه المدرب يوب هاينكس، ما سيزيد بدون شك من صعوبة مهمة ريبري ومولر ورودريغز في خط الهجوم.

أما على مستوى الظهير الأيسر فلم يعد أمام هاينكس سوى الصلاة لأجل عودة دافيد آلابا بعد الأداء الكارثي لرافينيا الذي تسبب في أخطاء قاتلة ساهمت في تسجيل هدفي ريال مدريد، وما يزيد الطين بلة أن خوان بيرنات هو الآخر لا يستطيع حاليا أن يسد الثغرة الهائلة التي تركها آلابا.

و.ب

  • FC Bayern München, Ex-Trainer Carlo Ancelotti (picture-alliance/empics/N. Potts)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    بداية متعثرة

    بعد أقل من شهرين فقط على بداية الموسم الكروي، أعلن نادي بايرن ميونيخ في (28 أيلول/سبتمبر 2017) إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بسبب بداية الفريق المتعثرة في "البوندسليغا". ووضعت الهزيمة أمام فريق باريس سان جيرمان في دوري المجموعات بثلاثية نظيفة حداً لمسيرة المدرب الإيطالي مع بايرن ميونيخ.

  • Bundesliga 7. Spieltag - Hertha Berlin vs Bayern München - 0:1 - Willy Sagnol (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    سانيول يُدرب البايرن مؤقتا

    تولى لاعب بايرن ميونيخ السابق ويلي سانيول مهمة تدريب النادي مؤقتا خلفا للمدرب المُقال أنشيلوتي، ولم يتمكن الدولي الفرنسي السابق من قيادة البايرن إلى الفوز في مباراته الأولى، إذ تعادل في ( الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017) مع هيرتا برلين بنتيجة 2-2.

  • Jupp Heynckes offenbar neuer Bayern-Trainer (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    عودة المخضرم هاينكيس

    في (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2017) أعلن بايرن ميونيخ عن تعاقده مع مدربه الأسبق يوب هاينكيس حتى نهاية الموسم. وهذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها هاينكيس (72 عاماً) مهمة الإشراف على تدريب الفريق البافاري. وكان المدرب الألماني المخضرم قد تُوج مع البايرن بالثلاثية التاريخية عام 2013.

  • Bundesliga: Bayern München gegen SC Freiburg (Imago/J.Huebner)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    العودة إلى سكة الانتصارات

    في أول مباراة لبايرن تحت قيادة مدربه الجديد يوب هاينكيس، سحق الفريق البافاري نظيره فرايبورغ المتواضع بخماسية نظيفة، برسم الجولة الثامنة من الدوري الألماني. ورفع بايرن ميونيخ رصيده من النقاط إلى 17 مُحتلا بذلك المرتبة الثانية في جدول ترتيب "البوندسليغا" وراء المتصدر آنذاك بوروسيا دورتموند.

  • 1. Bundesliga 9. Spieltag | Hamburger SV - Bayern München | TOR Bayern München (Getty Images/Bongarts/O. Hardt)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    مواصلة التألق

    واصل بايرن ميونيخ استعادة تألقه المعهود في الملاعب الألمانية، وحقق الفوز على نظيره هامبورغ بهدف دورن رد، برسم الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وقد سجل الهدف الفرنسي توليسو، نجم بايرن الجديد.

  • 1. Sportfoto des Monats Oktober Bayern München - RB Leipzig (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    استعادة الصدارة

    في الجولة العاشرة من "البوندسليغا"، ضرب بايرن ميونيخ أكثر من عصفور بحجر واحد، فقد هزم لايبزيغ العنيد، الذي بات من المنافسين على اللقب، واستعاد الفريق البافاري صدارة الدوري الألماني برصيد 23 نقطة.

  • Fußball Bundesliga Borussia Dortmund - FC Bayern (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    توسيع الفارق

    تفوق الفريق البافاري على غريمه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في عقر داره برسم الجولة 11 من "البوندسليغا"، وابتعد بايرن ميونيخ بصدارة الدوري الألماني، موسعاً بذلك فارق النقاط عن ملاحقه المباشر لايبزيغ إلى أربع نقاط، فيما تقهقر بوروسيا دورتموند إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

  • Deutschland Bayern München - Werder Bremen | Müller Jubel (picture alliance/dpa/S. Hoppe)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    الابتعاد بالقمة

    واصل بايرن تحليقه وحيداً في صدارة الدوري الألماني، ففي مباراة برسم الجولة الـ19 من "البوندسليغا" هزم الفريق البافاري نظيره فيردر بريمين بـنتيجة 4-2، ورفع رصيده إلى 47 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن الوصيف بايرن ليفركوزن.

  • Fußball Bundesliga Mainz 05 - FC Bayern München (picture-alliance/dpa/T. Silz)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    الاقتراب من اللقب

    في الجولة الحادية والعشرين من "البوندسليغا"، بدا واضحاً أن بايرن ميونيخ يقترب من حصد لقب الدوري الألماني، فقد فاز على نظيره ماينز بخماسية نظيفة، وابتعد بفارق 18 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه بايرن ليفركوزن.

  • Fußball Bundesliga FC Augsburg - FC Bayern (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    التتويج باللقب

    في الجولة الـ29 من الدوري الألماني، حسم فريق بايرن ميونيخ رسمياً لقب "البوندسليغا" لصالحه، بعدما هزم فريق أوغسبورغ بأربعة أهداف مقابل واحد. ودخل النادي البافاري التاريخ بتتويجه بلقب "البوندسليغا"، للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

بعد بداية متعثرة، استطاع قطار بايرن ميونيخ العودة إلى مساره الصحيح، تحت قيادة المدرب يوب هاينكيس، والتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. بالصور مراحل مهمة قادت إلى لقب البوندسليغا. (07.04.2018)  

مواضيع ذات صلة

أغنى نوادي كرة القدم في العالم 20.04.2018

هيمنت الأندية الإنجليزية لكرة القدم في قائمة أغلى فرق العالم حسب إحصائيات شركة "ديلويتي" الاستشارية، التي صنفت الأندية حسب إيراداتها التجارية. ويعود الفضل في هيمنة الأندية الإنجليزية بالقائمة إلى عقود الدوري الممتاز التي تزيد قيمتها عن 8 مليارات جنيه إسترليني على مدى الثلاث سنوات. ونافست الأندية الإنجليزية على المركز الأول أندية من فرنسا وإسبانيا وألمانيا.

بايرن يطمح للفوز بثلاثية ثانية على حساب ريال مدريد 25.04.2018

Champions League Real Madrid CF v FC Bayern München

ريال مدريد يصطدم ببايرن ميونخ في المربع الذهبي لدوري الأبطال 13.04.2018

يصطدم الكبيران بايرن ميونيخ وريال مدريد في الدور قبل النهائي في بطولة دوري الأبطال حسبما كشفت قرعة نصف نهائي البطولة، وجمعت ليفربول الإنكليزي مع نادي العاصمة الإيطالية روما.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

ارتدادات موقعة الريال تعصف بنجوم من قائمة يوب هاينكس

إصابات لاعبي البايرن تعيد طبيب الفريق إلى الواجهة!

الرسام إنييستا يضع اللمسة الأخيرة على لوحته مع برشلونة

خلطة زيدان السحرية تضع حلم بايرن بالثلاثية في خطر

مسائية DW: سطوع نجم محمد صلاح في سماء الكرة العالمية

الريال يفوز على بايرن في عقر داره ويطرق باب نهائي دوري الأبطال