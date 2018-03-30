 اختراق تطبيق إلكتروني للياقة البدنية | عالم المنوعات | DW | 30.03.2018
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منوعات

اختراق تطبيق إلكتروني للياقة البدنية

إنها واحدة من عمليات القرصنة الكبرى في تاريخ أمريكا، تلك التي عرفها تطبيق "ماي فيتنس بال" الذي يعد واحدا من أشهر التطبيقات الذكية في العالم والذي يساعد المرء على الحفاظ على لياقته البدنية وتنظيم أكله وسعراته الحرارية.

Symbolfoto Big Data (Imago/Ikon Images/J. Holcroft)

أعلنت شركة "أندر آرمور" الأمريكية للملابس الرياضية أن تطبيقها لإحصاء السعرات الحرارية "ماي فيتنيس بال" تعرض للقرصنة الإلكترونية في أواخر شباط/فبراير الماضي، مما أثر على 150 مليون حساب مُستخدِم. وقالت الشركة إنها علمت بالاختراق يوم الأحد الماضي "وسرعان ما اتخذت خطوات لتحديد طبيعة المشكلة ونطاقها وتنبيه مجتمع (ماي فيتنيس بال) بالواقعة".

وأوضحت الشركة أن المعلومات التي تم اختراقها شملت أسماء المستخدمين وعناوين بريدهم الإلكتروني وكلمات المرور، إلا أن الاختراق لم يشمل بيانات بطاقات الدفع، حيث إن شركة أندر آرمور تعالجها بشكل منفصل. وتراجعت أسهم شركة أندر آرمور بنسبة 3 بالمائة بعد ساعات التداول بعد انتشار هذه الأخبار.

يشار إلى أن تطبيق"ماي فيتنس بال" هو واحد من أشهر التطبيقات في مجال اللياقة البدنية والحمية الغذائية إذ يستطيع تسجيل جميع الوجبات الغذائية التي يتناولها المرء في اليوم بالإضافة إلى حساب السعرات الحرارية لكل وجبة، كما يسجل النشاط الرياضي الذي يقوم به المرء وعدد أكواب الماء التي تشربها.

ر.ن/ ط.أ (د.ب.أ)

 

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    أخطر المدن في العالم

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    أخطر المدن في العالم

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    أخطر المدن في العالم

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  • Brasilien Ausschreitungen Protest gegen Preise für öffentliche Verkehrsmittel

    أخطر المدن في العالم

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  • Mexiko Mord in Acapulco

    أخطر المدن في العالم

    أكابولكو المكسيكية

    أكابولكو المكسيكية هي مدينة وميناء بحري تقع على ساحل المحيط الهادي ويسكنها أكثر من 670 ألف شخص وتشتهر بمنتجعاتها السياحية والحياة الليلية فيها. لكنها تعد في الوقت نفسه واحدة من أخطر المدن في العالم وأخطر مدينة في المكسيك، إذ يبلغ معدل القتل فيها 104.16 لكل مائة ألف شخص.

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    أخطر المدن في العالم

    كاراكاس الفنزويلية

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  • Honduras/ Straßengangs/ Bandenkrieg

    أخطر المدن في العالم

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    تقع سان بيدرو سولا في شمال غرب هندوراس ويبلغ تعداد سكان المدينة أكثر 800 ألف شخص، وتحتل المركز الأول عالمياً في قائمة المدن الخطرة بسبب الجريمة المنظمة وارتفاع نسبة جرائم القتل، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفساد في هندوراس وفي سان بيدرو سولا بالتحديد. وصل معدل القتل فيها إلى 171.20 لكل مائة ألف شخص.

    الكاتب: زمن البدري


 

 

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