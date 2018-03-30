اختراق تطبيق إلكتروني للياقة البدنية

أعلنت شركة "أندر آرمور" الأمريكية للملابس الرياضية أن تطبيقها لإحصاء السعرات الحرارية "ماي فيتنيس بال" تعرض للقرصنة الإلكترونية في أواخر شباط/فبراير الماضي، مما أثر على 150 مليون حساب مُستخدِم. وقالت الشركة إنها علمت بالاختراق يوم الأحد الماضي "وسرعان ما اتخذت خطوات لتحديد طبيعة المشكلة ونطاقها وتنبيه مجتمع (ماي فيتنيس بال) بالواقعة".

وأوضحت الشركة أن المعلومات التي تم اختراقها شملت أسماء المستخدمين وعناوين بريدهم الإلكتروني وكلمات المرور، إلا أن الاختراق لم يشمل بيانات بطاقات الدفع، حيث إن شركة أندر آرمور تعالجها بشكل منفصل. وتراجعت أسهم شركة أندر آرمور بنسبة 3 بالمائة بعد ساعات التداول بعد انتشار هذه الأخبار.

يشار إلى أن تطبيق"ماي فيتنس بال" هو واحد من أشهر التطبيقات في مجال اللياقة البدنية والحمية الغذائية إذ يستطيع تسجيل جميع الوجبات الغذائية التي يتناولها المرء في اليوم بالإضافة إلى حساب السعرات الحرارية لكل وجبة، كما يسجل النشاط الرياضي الذي يقوم به المرء وعدد أكواب الماء التي تشربها.

ر.ن/ ط.أ (د.ب.أ)