احذر!...رسائل مزيفة تخترق حسابات واتساب والهواتف الذكية

ينتشر على تطبيق واتساب في هذه الأيام فيروس على شكل رسائل متسلسلة يؤدي الضغط عليها إلى شل تطبيق واتساب وأجهزة الهاتف الجوالة. وينتشر الفيروس عن طريق فيديو يحمل اسمMartinelli .

وقد انتشرت ملايين من تلك "الرسائل الفيروسية" في بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا. وقد جرى ترجمة الرسائل إلى الألمانية مما تسبب بقلق المستخدمين الألمان. وحسب بعض منتديات المتخصصة ضرب الفيروس الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، غير أن الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل iOS الخاص بأجهزة أبل لم تنج من شر الفيروس.

وتحوي الرسالة النصية عبارات مثل: "إنه لشيء مثير!" مع رموز ووجوه تعبيرية ضاحكة. وتحت الرسالة نقطة سوداء يُطلب النقر عليها. وحسب بعض المواقع فإن النقر على النقطة السوداء هو ما يؤدي إلى الضرر، بينما قالت مواقع أخرى أن النقر على تلك النقطة ليس هو السبب الأساسي، بل النقر على الرسالة نفسها التي تحوي رموز تحكم يونيكود Unicode Control Characters والتي يصل عددها إلى حوالي 2000. وتلك الرموز هي من تؤدي إلى شل نظام التشغيل.

مهما يكن من الأمر، كل ما عليك فعله هو تجاهل الرسالة وحذفها. الخبر السار هو أن تلقي الرسالة لا يعني أن الفيروس قد ضرب الواتساب أو نظام التشغيل في جهازك.

خ.س/ط.أ (DW)