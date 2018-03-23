 اتفاق إخلاء آخر ودفعة جديدة من المقاتلين والمدنيين تغادر الغوطة | أخبار | DW | 23.03.2018
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أخبار

اتفاق إخلاء آخر ودفعة جديدة من المقاتلين والمدنيين تغادر الغوطة

وافق فصيل مقاتل آخر على الانسحاب من الغوطة الشرقية فيما تتواصل عملية الإخلاء لمقاتلين وأسرهم من المنطقة عقب عملية حصار وحملة عسكرية للجيش السوري مستمرة منذ حوالي شهر وأسفرت عن مقتل أكثر 1600 شخص.

Syrien Abzug Rebellengruppen aus Ghuta (Getty Images/AFP)

أعلن التلفزيون الرسمي السوري الجمعة (23 مارس/ آذار) التوصل إلى اتفاق مع "فيلق الرحمن" الذي يسيطر على جنوب الغوطة الشرقية يبدأ تنفيذه صباح السبت، ويقضي بإخراج مقاتلين مع عائلاتهم من عدد من البلدات والأحياء.

وأكد فيلق الرحمن حصول الاتفاق. وقال المتحدث باسم الفصيل وائل علوان على صفحته على خدمة "تلغرام"، "بعد الصمود الأسطوري (...) توصل فيلق الرحمن بعد مفاوضات مباشرة مع الروس" إلى الاتفاق. ويقضي الاتفاق، وفق التلفزيون الرسمي، "بنقل نحو سبعة آلاف شخص من المسلحين وعائلاتهم من زملكا وعربين وعين ترما"، فضلاً عن أجزاء من حي جوبر الدمشقي المحاذي لها، وذلك "بعد تسليم السلاح الثقيل والمتوسط وخرائط الأنفاق".

مختارات

أكمل النزاع في سوريا عامه السابع دون أن يتوقف حمام الدم المستمر، فما يجري في الغوطة الشرقية وعفرين يعطي صورة قاتمة عن مستقبل بلدٍ دخل أحد أسوأ النزاعات في العقد الأخير. فأين هي المعارضة السورية؟ (15.03.2018)

بموجب اتفاق بين روسيا وحركة "أحرار الشام"، غادرت حافلات تقل الدفعة الأولى من مقاتلين وأسرهم الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق باتجاه محافظة إدلب، التي شهدت الخميس قصفاً لسوق شعبية أسفر عن عشرات الضحايا. (22.03.2018)

إلى ذلك يستكمل اليوم خروج الدفعة الثانية من مقاتلي حركة أحرار الشام ومدنيين من مدينة حرستا التي عزلتها قوات الجيش النظامي السوري في غرب الغوطة. وتم التفاوض على اتفاق الإجلاء بين الفصيل المعارض وروسيا.  ولليوم الثاني على التوالي، تجمعت منذ صباح الجمعة تباعاً حافلات محملة بالمقاتلين والمدنيين في منطقة تماس عند أطراف المدينة بانتظار اكتمال القافلة قبل أن تنطلق باتجاه إدلب في شمال غرب البلاد، وفق ما شاهد مراسل لفرانس برس في المكان. وقال مصدر عسكري لفرانس برس إن "الجيش يتسلم حالياً الأسلحة المتوسطة والثقيلة من حركة أحرار الشام".

وبعد اتفاقي حرستا والجنوب، لا يزال مصير مدينة دوما شمالا التي يسيطر عليها "جيش الإسلام"، الفصيل الأقوى في الغوطة، غير معروف مع استمرار المفاوضات فيها مع الجانب الروسي.

وتحت ضغط القصف الجوي، تجري حالياً مفاوضات بين روسيا ومسؤولين في مدينة دوما، وفق اللجنة المدنية المعنية بالمحادثات التي لم يؤكد فصيل جيش الإسلام مشاركته فيها.

ووفق مدير المرصد رامي عبد الرحمن، قد تؤدي المفاوضات في دوما إلى اتفاق يقضي بتحويلها إلى منطقة "مصالحة" بعودة مؤسسات الدولة إليها وبقاء مقاتلي "جيش الإسلام" من دون دخول القوات الحكومية.

وفي سياق متصل نفى الجيش الروسي الجمعة إلقاء قنابل حارقة على منطقة الغوطة الشرقية، وذلك ردا على ما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية "إن الطيران الروسي لا يشن ضربات على الأحياء السكنية في الغوطة الشرقية، ولا يستخدم القنابل الحارقة بخلاف ما يقوم به التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة". كما وصفت الوزارة المعلومات حول قيام الطيران الروسي باستخدام هذا النوع من الذخائر في القصف بانها "أكاذيب شائنة" يقف "نصابون" وراءها.

وكان المرصد السوري المقرب من المعارضة قد ذكر أن 37 مدنيا قتلوا ليلة الخميس الجمعة في بلدة عربين في الغوطة الشرقية "في قصف روسي استخدمت فيه قنابل حارقة وتسبب بمقتل المدنيين في الأقبية حرقا او اختناقا".

وأدت الغارات الجوية على منطقة الغوطة الشرقية إلى مقتل أكثر من 1600 مدني منذ الثامن عشر من شباط/ فبراير الماضي، حسب المرصد السوري لحقوق الأنسان.

ع.ج.م/ع.خ (أ ف  ب، رويترز)

  • Syrien Brüchige Feuerpause in Ost-Ghuta (picture-alliance/dpa/XinHua/A. Safarjalani)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    بدأت العملية العسكرية، التي يشنها النظام السوري والقوات الروسية ومجموعة من الميلشيات "الرديفة"، على الغوطة الشرقية منذ 18 شباط/ فبراير 2018.

  • Syrien Massenflucht aus Ghuta (Getty Images/AFP/L. Beshara)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    خلَّفت هذه العملية حتى الآن حوالي 1000 قتيل وأكثر من 500 جريح. كما "نزح" وتم "تهجير" آلاف المدنيين.

  • Syrien Massenflucht aus Ghuta (Getty Images/AFP/L. Beshara)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    شهد يوم الخميس 15 آذار/ مارس 2018 أكبر عملية "نزوح جماعي" منذ بدء التصعيد العسكري، من الغوطة الشرقية، حيث خرج في هذا اليوم 20 ألف مدني، وخاصةً من قرى حمورية وكفر بطنا، وذلك تزامناً مع تقدم ميداني لقوات النظام.

  • Syrien Massenflucht aus Ghuta (Getty Images/AFP/L. Beshara)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    أكد مصدر روسي أنه يوم الجمعة 16 آذا/ مارس 2018 فقط "غادر" ما يقارب من 500 مدني منطقة الغوطة المحيطة بالعاصمة السورية دمشق، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال وكبار السن.

  • Syrien Massenflucht aus Ghuta (Getty Images/AFP/L. Beshara)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    فشلت محاولات جمعيات ومنظمات الإنسانية إدخال المساعدات إلى الغوطة، التي تشهد حصاراً منذ عام 2013. تم ترحيل بعض العائلات الخارجة من الغوطة إلى الشمال السوري أو توزيعهم على مراكز إيواء داخل دمشق بحسب جهات رسمية سورية.

  • Syrien Flucht aus Afrin (Reuters/K. Ashawi)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    يستمر "فرار" و"تهجير" المدنيين من منطقة عفرين شمال غرب سوريا، حيث تشن القوات التركية مع مقاتين من "الجيش السوري الحر" حملة عسكرية منذ كانون الثاني/ يناير 2018 تحت اسم "غصن الزيتون" ضد مقاتلين أكراد.

  • Syrien Flucht aus Afrin (Reuters/K. Ashawi)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    عبرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء المعلومات التي تتحدث عن مدنيين عالقين في عفرين، تمنعهم القوات الكردية من الفرار ويُستخدمون كـ"دروعٍ بشرية".

  • Syrien Flucht aus Afrin (Reuters/K. Ashawi)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    "نزح" الآلاف من منطقة عفرين منذ بدء الهجوم التركي، حيث باتت عفرين مطوقة بشكل شبه كامل باستثناء ممر وحيد يستخدمه المدنيون الذين يفرون بالآلاف إلى مناطق مجاورة.

  • Syrien Flucht aus Afrin (Reuters/K. Ashawi)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    شهد الأسبوع الثاني من شهر آذار/ مارس فرار أكثر من ثلاثين ألف مدني من عفرين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.


مختارات

الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

طغى الدم على الذكرى السنوية السابعة لانطلاق الاحتجاجات السلمية في سوريا، التي حوّلت إلى حرب أهلية أتت على الأخضر واليابس. الغوطة الشرقية ومنطقة عفرين شهدتا "نزوح" و"تهجير" الآلاف في النصف الأول من شهر آذار/مارس الجاري. (16.03.2018)  

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