إيقاف مشتبه به في حادث إحراق منزل في لايبزيغ

ذكر موقع جريدة "فرانكفورتر ألغماينه" أن شخصاً لقي مصرعه و16 آخرين جرحوا عقب حريق نشب في بناية سكنية في ساعات متأخرة من مساء الخميس (29 مارس/ آذار 2018) في مدينة لايبزيغ، شرق ألمانيا.

وأوضح موقع "تاغس 24" أن الشرطة الألمانية ألقت القبض على لاجئ سوري يُشتبه في إضرامه النار في البناية، وأضاف أن المشتبه به (32 عاماً) يسكن أيضاً في البناية التي نشبت فيها النيران. وأشار موقع جريدة "بيلد" إلى أن الحريق نشب في حاوية قمامة في الطابق السفلي، ثم انتشر بسرعة في باقي البناية السكنية، حيث أتت ألسنة النار على بالبناية بالكامل من الداخل، وأضاف الموقع الألماني أن أغلب سكان البناية من جنسيات أجنبية.

وأفاد موقع "فرانكفورتر ألغماينه" أن من بين الجرحى أطفال أحدهم في وضع حرج، مضيفاً أن 60 من رجال الإطفاء و25 شخصا من المسعفين الطبيين، فضلاً عن 60 شرطياً، شاركوا في عمليات إخماد الحريق. وأردف أن سلطات الإطفاء أنقذت 34 شخصاً من سكان البناية بواسطة السلالم وشبكات الإنقاذ.

من جهة أخرى، قالت الشرطة الألمانية إنها اعتقلت شخصاً يشتبه في إضرامه الحريق في البناية السكنية، وأضافت أن الأمر يتعلق بسوري يسكن في البناية، فيما لم تُعرف إلى الآن حيثيات الحادث.

ونقل موقع "بيلد" عن أحد سكان البناية المُحترقة (51 عاماً) قوله: "قضينا الليل بأكمله في الشارع، ففي البداية كانت هناك خيمة، ثم جاءت حافلة صعدنا إليها من أجل الحصول على بعض التدفئة".

ر.م/ ي.أ