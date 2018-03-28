 إيقاف مشتبه به في حادث إحراق منزل في لايبزيغ | عالم المنوعات | DW | 31.03.2018
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منوعات

إيقاف مشتبه به في حادث إحراق منزل في لايبزيغ

ذكرت تقارير صحفية أن حريقاً نشب في بناية سكنية في مدينة لايبزيغ تسبب في مقتل شخص وجرح عدة أشخاص. بينما ألقت الشرطة على مشتبه به وأوضحت أن حيثيات الحريق لا زالت غير واضحة لحد الآن.

Deutschland Brand Flüchtlingsunterkunft (picture-alliance/dpa/S.-S. Sajak)

صورة رمزية.

ذكر موقع جريدة "فرانكفورتر ألغماينه" أن شخصاً لقي مصرعه و16 آخرين جرحوا عقب حريق نشب في بناية سكنية في ساعات متأخرة من مساء الخميس (29 مارس/ آذار 2018) في مدينة لايبزيغ، شرق ألمانيا.

مختارات

أعلنت الشرطة والادعاء العام في ألمانيا أنها تبحث عن خمسة مطلوبين بتهمة "الشروع في القتل" بعد حريق متعمد في مسجد بجنوب ألمانيا، فيما أدانت الجالية التركية الحادث باعتباره "جريمة لا إنسانية" تقوض أسس المجتمع الألماني. (11.03.2018)

اعترف موظف في شركة أمنية بإضرام النار في مركز لإيواء اللاجئين في مدينة بروانشفايغ. وزعم الشخص بأن دافعه كان التنفيس عن غضبه بعد مشاجرة هاتفية مع صديقته. ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى جراء الحريق. (23.01.2018)

وأوضح موقع "تاغس 24" أن الشرطة الألمانية ألقت القبض على لاجئ سوري يُشتبه في إضرامه النار في البناية، وأضاف أن المشتبه به (32 عاماً) يسكن أيضاً في البناية التي نشبت فيها النيران. وأشار موقع جريدة "بيلد" إلى أن الحريق نشب في حاوية قمامة في الطابق السفلي، ثم انتشر بسرعة في باقي البناية السكنية، حيث أتت ألسنة النار على بالبناية بالكامل من الداخل، وأضاف الموقع الألماني أن أغلب سكان البناية من جنسيات أجنبية.

وأفاد موقع "فرانكفورتر ألغماينه" أن من بين الجرحى أطفال أحدهم في وضع حرج، مضيفاً أن 60 من رجال الإطفاء و25 شخصا من المسعفين الطبيين، فضلاً عن 60 شرطياً، شاركوا في عمليات إخماد الحريق. وأردف أن سلطات الإطفاء أنقذت 34 شخصاً من سكان البناية بواسطة السلالم وشبكات الإنقاذ.

من جهة أخرى، قالت الشرطة الألمانية إنها اعتقلت شخصاً يشتبه في إضرامه الحريق في البناية السكنية، وأضافت أن الأمر يتعلق بسوري يسكن في البناية، فيما لم تُعرف إلى الآن حيثيات الحادث.

ونقل موقع "بيلد" عن أحد سكان البناية المُحترقة (51 عاماً) قوله: "قضينا الليل بأكمله في الشارع، ففي البداية كانت هناك خيمة، ثم جاءت حافلة صعدنا إليها من أجل الحصول على بعض التدفئة".

ر.م/ ي.أ
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