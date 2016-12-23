 إيطاليا تعتقل خمسة تونسيين على صلة بمنفذ هجوم الدهس ببرلين | أخبار | DW | 29.03.2018
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أخبار

إيطاليا تعتقل خمسة تونسيين على صلة بمنفذ هجوم الدهس ببرلين

نفذت الشرطة الإيطالية مداهمات في روما ونابولي ألقت القبض على خمسة تونسيين يشتبه في إعدادهم لعمليات إرهابية وتزوير وثائق وتسهيل دخول إرهابيين تونسيين إلى البلاد. وتشتبه السلطات بأنهم كانوا على صلة بمنفذ هجوم برلين.

Italien Anti-Terror-Einheit GIS Militärparade (Getty Images/AFP/A. Solaro)

وحدة مكافحة الإرهاب في إيطاليا (أرشيف)

خلال مداهمات لها في وسط وجنوب إيطاليا ألقت الشرطة الإيطالية الخميس (29 مارس/ آذار 2018) القبض على خمسة تونسيين يشتبه في انتمائهم للشبكة، التي كانت تحيط بالتونسي أنيس عامري، منفذ الاعتداء على سوق عيد الميلاد ببرلين في ديسمبر/ كانون الأول عام 2016، والذي أسفر عن مقتل 12 شخصاً. وقُتل عامري بعدها بأربعة أيام على يد الشرطة الإيطالية في ميلانو.

مختارات

في الذكرى الأولى لاعتداء برلين الذي أودى بحياة 12 شخصا فضلاً عن عشرات الجرحى، وجهت والدة أنيس العامري رسالة إلى أمهات الضحايا، جاء فيها أنها لن تمانع أبدا اللقاء بهن ومشاطرتهن آلامهن. (18.12.2017)

ذكرت تقرير إعلامي أن رسائل وردت إلى هاتف منفذ اعتداء برلين بعد مقتله تسببت بحدوث إنذار خشية من وقوع اعتداءات إرهابية. وحسب التقرير جعلت أحد تلك الرسائل السلطات الألمانية تفكر في إلغاء "كرنفال الثقافات العالمية" في برلين. (20.10.2017)

وبين الموقوفين الخمسة أحد المتواطئين مع عامري وهو أيضاً تونسي من مدينة لاتينا جنوب روما، والذي يشتبه في أنه خطط لتزويد منفذ الاعتداء بأوراق هوية مزورة لتمكينه من اللجوء في الخارج، بحسب وكالة آجي الإيطالية. ويشتبه في قيام الأشخاص الموقوفين بـ"تدريب أو نشاط هدفه إرهاب دولي" و"تشكيل عصابة أشرار لتزوير وثائق وتشجيع الهجرة غير الشرعية"، بحسب المصدر ذاته.

بينما لا توجد أي أدلة على اشتراكهما في الهجوم على سوق عيد الميلاد في برلين. كما لا توجد أي أدلة على أن المشتبه بهم كانوا يخططون لتنفيذ اعتداء وشيك، حسب وكالة رويترز.

وجاءت تلك المداهمات وعمليات تفتيش في روما ولاتينا وكاسيرتا ونابولي وماتيرا وفيتيربي، في إطار "عملية كبيرة لمكافحة الإرهاب" تقوم بها وحدات خاصة وقوات الأمن، حسب الشرطة ودوائر قضائية.

يُذكر أن الشرطة في تورين اعتقلت أمس الأربعاء شاباً من أصل مغربي (23 عاماً) يشتبه في إعداده لاعتداء باستخدام شاحنة. وقد صنف وزير الداخلية ماركو مينيتي أمس الأربعاء المخاطر التي تواجهها إيطاليا من المتعاطفين مع تنظيم "داعش"، بدرجة أكبر من أي وقت مضى، مرجعاً ذلك إلى هزيمة التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق وتزايد أعداد المقاتلين الأجانب، الذي يحاولون العودة إلى أوروبا عبر إيطاليا.

ص.ش/ع.غ (ريترز، أ ف ب)

  • Italien Mutmaßlicher Berliner Attentäter in Mailand getötet (picture-alliance/dpa/Daniele Bennati/B&V)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    أكدت السلطات الإيطالية رسميا اليوم الجمعة (23 كانون الأول/ ديسمبر 2016) مقتل أنيس عامري المشتبه به في تنفيذ الهجوم على سوق عيد الميلاد في برلين، في اشتباك مع الشرطة في مدينة ميلانو.

  • Tunesien Familie von Anis Amri (Getty Images/AFP/F. Belaid)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    مصطفى عامري والد أنيس أمام منزل العائلة. أنيس من مواليد عام 1992 وهو مولود في حي حشاد بمنطقة الوسلاتية التابعة لولاية القيروان. وقال مسؤول أمني تونسي إن له أخا واحدا وأربع شقيقات. كما ذكر أن أنيس عامري أوقف مرات عدة بسبب المخدرات قبل الثورة، التي أطاحت مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي.

  • Tunesien Auseinandersetzungen Salafisten Polizei (picture alliance/AP Photo)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    بسبب تاريخها الإسلامي تعد القيروان عاصمة روحية لتونس. وفيها الجامع الكبير، الذي أسسه عقبة بن نافع. لكن المدينة تحولت في الأعوام الأخيرة إلى مركز للسلفيين المتشددين في تونس. واندلعت مصادمات في سنة 2013 بين الشرطة ومؤيدي جماعة "أنصار الشريعة" المتشددة في القيروان، بعد أن منعت السلطات التونسية ملتقى سنويا تعقده الجماعة في المدينة ويحضره الآلاف منهم.

  • Tunesier Anis Amri (picture-alliance/AP Photo)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    غادر أنيس تونس في سنة 2009، وبحسب أخيه عبد القادر، هرب أنيس من الفقر في تونس وكان "يريد بأي ثمن تحسين الوضع المادي لعائلاتنا التي تعيش تحت خط الفقر كأغلب سكان الوسلاتية." وذكر عبد القادر عامري أن أنيس حكم عليه في تونس بالسجن 4 سنوات بسبب إدانته في جرائم سرقة وسطو.

  • Tunesier Anis Amri (picture-alliance/AP Photo)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    وذكرت صحف إيطالية أن أنيس أعلن أنه قاصر عندما قدم طلب اللجوء وتم ارساله إلى مركز لاستقبال اللاجئين القصر في مدينة كاتانيا في جزيرة صقلية. وفي 24 تشرين الأول/ اكتوبر 2011 أُوقف مع ثلاثة من مواطنيه بعد حرقهم مدرسة، وحكم عليه بالسجن لأربع سنوات، وأمضى عقوبته في كاتانيا ثم في عدة سجون في صقلية. ولأنه لم يكن من المساجين المنضبطين، لم ينل أي خفض لمدة عقوبته وأمضي فترة العقوبة بالكامل في السجون.

  • Fahndungsfoto Anis Amri (picture-alliance/dpa/Bundeskriminalamt)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    بعد خروجه من السجن سنة 2015 أُرسل إلى مركز لتحديد هويته وصدر بحقه قرار طرد من إيطاليا. وقالت صحيفة "ميلانو" إن إجراءات تحديد الهوية الضرورية لترحيله "لم تقم بها السلطات التونسية ضمن المهل القانونية"، ما يفسر اضطرار ايطاليا "للإفراج عنه". ومن ثم دخل ألمانيا وقدم فيها طلبا للجوء في تموز/ يوليو 2015. واشتبهت الشرطة الألمانية باتصاله بالتيار السلفي، وتم تصنيفه كـ "شخص خطر."

  • An image grab from a short 'selfie' video clip from a social media website purportedly shows Anis Amri, the Tunisian suspect of the Berlin Christmas market attack, at an unknown location (REUTERS)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    كان أنيس يخضع للتحقيق منذ آذار/ مارس الماضي، كُلِّفت به نيابة برلين بتهمة "الإعداد لعمل إجرامي خطير يشكل خطرا على الدولة." لكن التهم أسقطت لغياب الأدلة الكافية، ومن ثم توقفت مراقبته في أيلول/ سبتمبر الماضي. وأمضى أنيس عامري وقته متنقلا في مختلف أنحاء ألمانيا، لإخفاء أثره على ما يبدو.

  • Abu Walaa - Screenshot von Al Manhaj Media (picture alliance/dpa/Al Manhaj Media)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    وأشارت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية إلى أن الشاب التونسي كان على علاقة مع عراقي يبلغ 32 عاما، مشهور باسم أحمد عبد العزيز عبد الله ولقبه "أبو ولاء". وأوقف "أبو ولاء" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إلى جانب أربعة شركاء آخرين لتشكيلهم شبكة تجنيد لصالح تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، بحسب النيابة الاتحادية الألمانية.

  • Deutschland Ralf Jäger Innenausschuss NRW-Landtag (Reuters/I. Fassbender)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    فيما قال رالف ييغر، وزير الداخلية بولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية، إن أنيس رُفِضَ كطالب لجوء في حزيران/ يونيو 2016 "ولكن لم تستطع السلطات المعنية ترحيله لأنه لم يكن لديه أوراق هوية صالحة". كما أكد الوزير أن تونس شككت مرارا في أنه تونسي الجنسية. وأكد الوزير أن أوراق الهوية المطلوبة لترحيله لم تصل سوى بعد يومين، بعد الهجوم الإرهابي في برلين.

  • Fahndunsgfoto - Anis A. nach Terrorangriff Berliner Weihnachtsmarkt (picture-alliance/AP Photo/Police Handout)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    وكان الادعاء العام الألماني قد صدر أمر اعتقال بحق أنيس عامري بتهمة الهجوم بشاحنة على سوق عيد الميلاد بالعاصمة الألمانية برلين. وقالت المتحدثة باسم الادعاء العام أن الأدلة تشير إلى أن عامري هو من قاد الشاحنة، التي اقتحمت السوق مساء الإثنين (19 ديسمبر/ كانون الأول) وتسببت في قتل 12 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين. الكاتب: زمن البدري

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

أكدت السلطات الإيطالية مقتل أنيس عامري، المشتبه به في تنفيذ اعتداء برلين، الذي قتل فيه 12 شخصا. عامري كان قد هرب بسبب الأوضاع الاقتصادية وبسبب عقوبة جنائية في تونس قبل سبع سنوات، فيما "تطرف لاحقا وصار إرهابيا في أوروبا." (23.12.2016)  

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