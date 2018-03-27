 إيران في طريقها لحظر إحدى أشهر شبكات التواصل الاجتماعي لديها | عالم المنوعات | DW | 01.04.2018
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منوعات

إيران في طريقها لحظر إحدى أشهر شبكات التواصل الاجتماعي لديها

تنوي السلطات الإيرانية حظر ثاني أكبر منصة للتواصل الاجتماعي لديها، رغم معارضة حكومة الرئيس حسن روحاني. وحسب مواقع إحصائية هناك قرابة 24 مليون مستخدم نشط لهذه الشبكة الاجتماعية في الجمهورية الاسلامية.

Iran Fahne Flagge (Fotolia/aaastocks)

تعتزم الحكومة الإيرانية إغلاق تطبيق "إنستغرام" المشهور لنشر الصور والفيديو، الذي استخدمه على نطاق واسع المتظاهرون المناهضون للحكومة كوسيلة تواصل رئيسية بينهم، عندما نظموا سلسلة من الاحتجاجات وأعمال الشغب أواخر عام 2017 وأوائل هذا العام.

مختارات

في موقف قد يضعه في مواجهة مع المتشددين، طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني بالإفراج عن جميع الطلاب الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات. من جانبها أعربت السلطات القضائية عن رغبتها في حظر وسائل التواصل وهو ما يعارضه روحاني. (10.01.2018)

أمهلت لجنة مراقبة الانترنت والتحقق من مضمونه في إيران الحكومة مدة شهرين لمراقبة موقع انستغرام مهددة بتعطيل إحدى شبكات التواصل الاجتماعي النادرة التي يمكن استخدامها في هذا البلد. (11.11.2014)

وقال علاء الدين بروجردي، رئيس اللجنة البرلمانية للسياسة الخارجية والأمن القومي: "قد نقرر على أعلى المستويات السياسية إلغاء إنستغرام قريباً، وستحل محله خدمة محلية". ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء أن الموضوع مهم للغاية "من منظور الأمن القومي"، حيث أن "إنستغرام" لعب "دوراً مدمراً" في الأزمات السياسية الأخيرة.

وانتشرت مقاطع فيديو وصور للمتظاهرات عبر تطبيق "غنستغرام" في الداخل والخارج. ونتيجة لذلك، يطالب أعضاء من رجال الدين وأعضاء متشددون في الحكومة بشكل خاص ليس فقط بإغلاق  "إنستغرام"، بل بتوفير مزود خدمة إنترنت تسيطر عليه الدولة أيضاً.

من جهة أخرى، تعارض حكومة الرئيس حسن روحاني بقوة الحظر، قائلة إن ذلك ينتهك الحقوق الأساسية للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن هناك قرابة 24 مليون مستخدم نشط في إيران لتطبيق "إنستغرام"، أي قرابة 30 في المائة من سكان البلاد، ما يجعل إيران سابع أكبر بلد في العالم من حيث عدد المستخدمين. إضافة إلى ذلك، يعتبر "غنستغرام" إحدى أكبر منصات التواصل الاجتماعية في إيران.

س.آ/ ي.أ (د ب أ)

  • Facebook Kuss Teenager Marokko Gefängnis

    شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام

    فيسبوك

    تعد فيسبوك أكبر شبكة تواصل اجتماعي وأكثرها شهرة. عام 2012 وصل عدد مستخدميها الدائمين إلى أكثر من مليار مستخدم، ما جعلها في مقدمة شبكات التواصل الاجتماعي. وإلى جانب إمكانيات التواصل التي تتيحها، يوجد فيها أيضاً الكثير من التطبيقات، كالدردشة مع الأصدقاء والبحث عن الأصدقاء القدامى.

  • Facebook Instagram

    شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام

    انستغرام

    يمكن من خلال شبكة انستغرام مشاركة الصور ذات جودة عالية كصور الكوداك او البلورايد، مع الأصدقاء. ويمكن للمستخدم أيضاً مشاركة هذه الصور من خلال شبكات أخرى مثل الفيسبوك وتويتر.

  • Symbolbild Snapchat

    شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام

    سناب تشات

    من الشبكات الحديثة والمشهورة شبكة السناب تشات، ويمكن من خلالها تبادل الصور مع الأصدقاء، وتتيح خاصية التحكم في وقت مشاهدة الصورة من قبل الآخرين من ثانية واحدة إلى عشر ثوان. ووصل عدد مستخدمي هذه الشبكة إلى 4.6 مليون مستخدم عام 2013.

  • WhatsApp App Smartphone Kommunikation 20 Jahre sms

    شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام

    واتس آب

    واتس آب من الشبكات ذات الشهرة الكبيرة، إذ يستطيع للمستخدم إمكانية إرسال رسائل نصية وفيديوهات ورسائل مسموعة إلى الأصدقاء. وصل عدد المستخدمين لهذه الشبكة إلى 400 مليون مستخدم شهرياً وفي عام 2013 وصل عدد الرسائل اليومية المرسلة من خلالها إلى 27 مليون رسالة.

  • Twitter Logo

    شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام

    تويتر

    شبكة تويتر تعد ثاني أكبر شبكة تواصل اجتماعي مستخدمة بعد الفيسبوك. تويتر هي شبكة التدوينات الصغيرة أو التغريدات القصيرة، التي يتمكن متابعوك من قراءتها. عام 2012 وصل عدد مستخدمي تويتر إلى 500 مليون. سر نجاحها بسيط للغاية: جميع الأشخاص يرسلون تغريدات مكتوبة تعبر عن آراءهم ويعلق عليها الآخرون. من هنا تبدأ المناقشات والآراء المختلفة.

  • Internationaler Auftritt des Online-Videoportals YouTube

    شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام

    يوتيوب

    يوتيوب أكبر شبكة لتحميل الفيديو ومشاركته ومشاهدته. وتنشر الكثير من المؤسسات الإعلامية برامجها على هذه الشبكة. وصل عدد المستخدمين لأكثر من مليار مستخدم. وبحسب إحصائية تُحمل على الموقع فيديوهات مجموع طولها 48 ساعة.

    الكاتب: سابرينا دردور


مختارات

شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام

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