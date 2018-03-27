إيران في طريقها لحظر إحدى أشهر شبكات التواصل الاجتماعي لديها

تعتزم الحكومة الإيرانية إغلاق تطبيق "إنستغرام" المشهور لنشر الصور والفيديو، الذي استخدمه على نطاق واسع المتظاهرون المناهضون للحكومة كوسيلة تواصل رئيسية بينهم، عندما نظموا سلسلة من الاحتجاجات وأعمال الشغب أواخر عام 2017 وأوائل هذا العام.
وقال علاء الدين بروجردي، رئيس اللجنة البرلمانية للسياسة الخارجية والأمن القومي: "قد نقرر على أعلى المستويات السياسية إلغاء إنستغرام قريباً، وستحل محله خدمة محلية". ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء أن الموضوع مهم للغاية "من منظور الأمن القومي"، حيث أن "إنستغرام" لعب "دوراً مدمراً" في الأزمات السياسية الأخيرة.
وانتشرت مقاطع فيديو وصور للمتظاهرات عبر تطبيق "غنستغرام" في الداخل والخارج. ونتيجة لذلك، يطالب أعضاء من رجال الدين وأعضاء متشددون في الحكومة بشكل خاص ليس فقط بإغلاق "إنستغرام"، بل بتوفير مزود خدمة إنترنت تسيطر عليه الدولة أيضاً.
من جهة أخرى، تعارض حكومة الرئيس حسن روحاني بقوة الحظر، قائلة إن ذلك ينتهك الحقوق الأساسية للمواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن هناك قرابة 24 مليون مستخدم نشط في إيران لتطبيق "إنستغرام"، أي قرابة 30 في المائة من سكان البلاد، ما يجعل إيران سابع أكبر بلد في العالم من حيث عدد المستخدمين. إضافة إلى ذلك، يعتبر "غنستغرام" إحدى أكبر منصات التواصل الاجتماعية في إيران.
س.آ/ ي.أ (د ب أ)
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شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام
فيسبوك
تعد فيسبوك أكبر شبكة تواصل اجتماعي وأكثرها شهرة. عام 2012 وصل عدد مستخدميها الدائمين إلى أكثر من مليار مستخدم، ما جعلها في مقدمة شبكات التواصل الاجتماعي. وإلى جانب إمكانيات التواصل التي تتيحها، يوجد فيها أيضاً الكثير من التطبيقات، كالدردشة مع الأصدقاء والبحث عن الأصدقاء القدامى.
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شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام
انستغرام
يمكن من خلال شبكة انستغرام مشاركة الصور ذات جودة عالية كصور الكوداك او البلورايد، مع الأصدقاء. ويمكن للمستخدم أيضاً مشاركة هذه الصور من خلال شبكات أخرى مثل الفيسبوك وتويتر.
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شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام
سناب تشات
من الشبكات الحديثة والمشهورة شبكة السناب تشات، ويمكن من خلالها تبادل الصور مع الأصدقاء، وتتيح خاصية التحكم في وقت مشاهدة الصورة من قبل الآخرين من ثانية واحدة إلى عشر ثوان. ووصل عدد مستخدمي هذه الشبكة إلى 4.6 مليون مستخدم عام 2013.
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شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام
واتس آب
واتس آب من الشبكات ذات الشهرة الكبيرة، إذ يستطيع للمستخدم إمكانية إرسال رسائل نصية وفيديوهات ورسائل مسموعة إلى الأصدقاء. وصل عدد المستخدمين لهذه الشبكة إلى 400 مليون مستخدم شهرياً وفي عام 2013 وصل عدد الرسائل اليومية المرسلة من خلالها إلى 27 مليون رسالة.
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شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام
تويتر
شبكة تويتر تعد ثاني أكبر شبكة تواصل اجتماعي مستخدمة بعد الفيسبوك. تويتر هي شبكة التدوينات الصغيرة أو التغريدات القصيرة، التي يتمكن متابعوك من قراءتها. عام 2012 وصل عدد مستخدمي تويتر إلى 500 مليون. سر نجاحها بسيط للغاية: جميع الأشخاص يرسلون تغريدات مكتوبة تعبر عن آراءهم ويعلق عليها الآخرون. من هنا تبدأ المناقشات والآراء المختلفة.
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شبكات التواصل الاجتماعي- أسرار وأرقام
يوتيوب
يوتيوب أكبر شبكة لتحميل الفيديو ومشاركته ومشاهدته. وتنشر الكثير من المؤسسات الإعلامية برامجها على هذه الشبكة. وصل عدد المستخدمين لأكثر من مليار مستخدم. وبحسب إحصائية تُحمل على الموقع فيديوهات مجموع طولها 48 ساعة.
الكاتب: سابرينا دردور