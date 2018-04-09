إلغاء مئات الرحلات الجوية في ألمانيا بسبب إضراب عام

ألغيت عدة مئات من الرحلات الجوية من المطارات الألمانية الرئيسية اليوم الثلاثاء (العاشر من أبريل/ نيسان) على خلفية إضراب للقطاع العام. وسيتأثر حوالي 90 ألف مسافر بهذا الإلغاء. فبدلاً من ألف و600 رحلة إلى المطارات في فرانكفورت وميونخ وكولونيا وبريمن، ستنطلق 800 رحلة فقط، وفقاً لبيان لشركة لوفتهانزا. كما تم إلغاء 58 رحلة طيران عابرة للقارات.
وقالت لوفتهانزا إن الخدمات ستعود الى طبيعتها غدا الأربعاء بعد انتهاء الإضراب الذي سيشمل الطواقم الأرضية وعمال مطافئ المطار الذين سيوقفون العمل بين الساعتين الخامسة صباحا والسادسة مساء بالتوقيت المحلي.
وحذّر مطار فرانكفورت، الذي يعدّ الأكبر في ألمانيا في بيان على موقعه الإلكتروني من "تأخيرات ملحوظة وإلغاءات" ستؤثر على العديد من شركات الطيران وطلبت من المسافرين مراجعة شركاتهم للتأكد إن كانت رحلاتهم ملغاة أم لا.
وقالت نقابة العمال فيردي إن موظفي الحركة الأرضية ودعم العملاء وبعض خدمات إطفاء الحريق في المطار سيتأثرون بالإضراب الذي يجري لمدة يوم واحد. وسيؤثر الإضراب التحذيري على النقل المحلي أيضا والمسابح العامة ورياض الأطفال والخدمات القانونية.
وانتقدت رئيسة شؤون الموظفين في لوفتهانزا بيتينا فولكينز تصاعد الخلاف حول رواتب القطاع العام، مشيرة إلى أن شركة الطيران نفسها لم تكن متورطة في النزاع. وتسعى النقابات للحصول على زيادات في الأجور بنسبة 6% لحوالي 2.3 مليون عامل في القطاع العام في جميع أنحاء البلاد.
كما تشهد ولاية شمال الراين- ويستفاليا إضرابا تحذيريا اليوم الثلاثاء يشمل قطاع النقل العام، حيث توقفت عربات الترام عن السير، بالإضافة إلى موظفي إدارات حكومية ورياض الأطفال وعمال نقل القمامة وغيرها من دوائر القطاع العام. وقد تأثرت حركة السير والتنقل في الولاية بذلك.
تجدر الإشارة إلى أن نقابة فيردي لعمال وموظفي قطاع الخدمات ونقابة الموظفين الحكوميين اللتان تضمان 2,3 مليون عضوا، دعتا إلى هذا الإضراب ليوم واحد لتنفيذ مطالبها بزيادة الأجور 6 بالمائة بما لا يقل 200 يورو شهريا.
هـ.د/ ع.ج (د ب أ، أ ف ب)
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من برلين إلى ميونيخ في أربع ساعات .. مشروع سكة القطارات العملاق
حظي مشروع بناء خط إنترسيتي إكسبريس (ICE) الذي يربط بين برلين وميونيخ بانتقادات كثيرة منذ وضع التصور الأولي للمشروع منذ أكثر من 25 عاماً. فتعرض المشروع لانتقادات بأنه مضيعة لمليارات اليوروهات من أموال دافعي الضرائب، فقد كلف حوالي 10 مليار يورو. لكن المشروع الذي أطلق عليه 8 VDE قد تم وبداية من 10 كانون الأول/ ديسمبر، سيتم توفير ساعتين من الوقت لكل مسافر بين ميونيخ وبرلين.
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من برلين إلى ميونيخ في أربع ساعات .. مشروع سكة القطارات العملاق
كان المشروع قد واجه مراراً و تكراراً احتمالات إنهائه واعتباره مشروعا فاشلا. وتأمل الشركة المشغلة لخطوط السكك الحديدية بجعل التنقل بالقطارات أكثر جاذبية للركاب من شركات الطيران منخفضة التكلفة والحافلات. وفي الوقت الحالي، تبلغ الحصة السوقية لهذا الخط الجديد حوالي 20 في المائة من السكك الحديدية، وترغب شركة "دويتشه بان" في رفعها إلى 50 في المائة.
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من برلين إلى ميونيخ في أربع ساعات .. مشروع سكة القطارات العملاق
الجسور والأنفاق
لتنفيذ المشروع كان لا بد من بناء أكثر من 300 خط سكة حديد و 170 جسراً على الطرق. ونصف الطريق الجديد يمر تحت الأرض أو من خلال الوديان. وتؤدي القطارات التي تسير عبر الأنفاق بسرعة 300 كيلومترا في الساعة (186 ميلا في الساعة) إلى تراكم كتل الهواء التي يمكن أن تؤدي إلى فرقعة شديدة عند المخرج. وقد بنيت هياكل خاصة عند بعض البوابات، تمتص موجات الضغط .
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من برلين إلى ميونيخ في أربع ساعات .. مشروع سكة القطارات العملاق
سيقطع القطار ثلاث رحلات يومياً ما بين برلين وميونيخ ويكمل الرحلة في اتجاه واحد بأقل من أربعة ساعات. وتستغرق القطارات السريعة العادية حوالي أربع ساعات ونصف الساعة. ويوفرالخط الجديد ما يصل إلى 10 آلاف مقعد جديد يومياً ولإضافة القطار إلى جدول مواعيد القطارات كان على "دويتشه بان" إجراء أكبر تعديل في برامج قطاراتها. إذ ستتأثر مواعيد ثلث قطاراتها للمسافات طويلة بالمواعيد الجديدة.
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من برلين إلى ميونيخ في أربع ساعات .. مشروع سكة القطارات العملاق
في الخط الجديد وضعت القضبان على أكثر من 160 ألف لوح خرساني ولم يستخدم الحصى لتثبيتها كما هو معتاد. وباستخدام مثل هذه الألواح التي يزن كل هيكل منها خمسة أطنان، يمكن وضع القضبان بدقة أكبر وتكاليف صيانة أقل. ويتم وضع المسارات مثل الدومينو أيضا على الجسور والأنفاق، مما يسرع البناء بشكل كبير.
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من برلين إلى ميونيخ في أربع ساعات .. مشروع سكة القطارات العملاق
مدينة نورنبرغ هي مركز الشحن الرئيسي والطريق بين مدينتي نورنبرغ وفورث هو أحد أكثر الطرق ازدحاماً في ألمانيا. خط قطارات شحن طوله 13 كيلومترا سيخفف من الإزدحام. على أن يكون الجزء الرئيسي من الخط هو النفق الذي يبلغ طوله 7 كيلومترات. وبحلول عام 2025 يتوقع أن تقفز نسبة نقل البضائع بالسكك الحديدية إلى حوالي 60 في المائة من إجمالي عمليات النقل في ألمانيا.
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من برلين إلى ميونيخ في أربع ساعات .. مشروع سكة القطارات العملاق
جذب المزيد من المسافرين ورفع أسعار التذاكر هي استراتيجيات لتعويض التكاليف الباهظة لبناء خط السكك الحديدية الجديد. في رحلة بين برلين وميونيخ، قد يضطر المسافرون لدفع ما يصل إلى 150 يورو سعراً لبطاقة السفر، وتقدر الشركة المشغلة "دويتشه بان" أن يرتفعل سعر بطاقة السفر بنسبة تزيد عن 13 في المائة عن السعر الحالي.
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من برلين إلى ميونيخ في أربع ساعات .. مشروع سكة القطارات العملاق
انتقدت المنظمة البيئية الاتحادية الأثر البيئي السلبي لبناء خط السكك الحديدية. لكن "دويتشه بان" زرعت أراض بمساحة نحو 4000 هكتار، كما وزرعت 600 ألف شجرة.
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من برلين إلى ميونيخ في أربع ساعات .. مشروع سكة القطارات العملاق
في فترة التحضير للبناء، كان هناك كثير من العمل لعلماء الآثار، إذ تمر السكة الحديدية مع طرق التجارة القديمة التي أشارت البيانات إلى وجودهها منذ آلاف السنين. علاوة على ذلك، اكتشفت بقايا مستوطنة عمرها 7 آلاف سنة، وجمعت حوالي 20 ألف قطعة أثرية. كما ظهرت خلال بناء الأنفاق احفوريات يقدر عمرها بين 150 و 200 مليون سنة.
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من برلين إلى ميونيخ في أربع ساعات .. مشروع سكة القطارات العملاق
انجزت مهمة بناء السكة والمهمة التالية إقناع الناس بالسفر بالقطارات بدلاً من استخدام الحافلات أو الطائرات. ومن المؤكد أنه إذا ألتزم القطار بالمواعيد فسيدفع هذا الأمر المسافرين للأقبال على استعماله. كما أن الجيل الجديد من القطارات السريعة سيحفز المسافرين أكثر.