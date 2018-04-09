إلغاء مئات الرحلات الجوية في ألمانيا بسبب إضراب عام

ألغيت عدة مئات من الرحلات الجوية من المطارات الألمانية الرئيسية اليوم الثلاثاء (العاشر من أبريل/ نيسان) على خلفية إضراب للقطاع العام. وسيتأثر حوالي 90 ألف مسافر بهذا الإلغاء. فبدلاً من ألف و600 رحلة إلى المطارات في فرانكفورت وميونخ وكولونيا وبريمن، ستنطلق 800 رحلة فقط، وفقاً لبيان لشركة لوفتهانزا. كما تم إلغاء 58 رحلة طيران عابرة للقارات.

وقالت لوفتهانزا إن الخدمات ستعود الى طبيعتها غدا الأربعاء بعد انتهاء الإضراب الذي سيشمل الطواقم الأرضية وعمال مطافئ المطار الذين سيوقفون العمل بين الساعتين الخامسة صباحا والسادسة مساء بالتوقيت المحلي.

وحذّر مطار فرانكفورت، الذي يعدّ الأكبر في ألمانيا في بيان على موقعه الإلكتروني من "تأخيرات ملحوظة وإلغاءات" ستؤثر على العديد من شركات الطيران وطلبت من المسافرين مراجعة شركاتهم للتأكد إن كانت رحلاتهم ملغاة أم لا.

وقالت نقابة العمال فيردي إن موظفي الحركة الأرضية ودعم العملاء وبعض خدمات إطفاء الحريق في المطار سيتأثرون بالإضراب الذي يجري لمدة يوم واحد. وسيؤثر الإضراب التحذيري على النقل المحلي أيضا والمسابح العامة ورياض الأطفال والخدمات القانونية.

وانتقدت رئيسة شؤون الموظفين في لوفتهانزا بيتينا فولكينز تصاعد الخلاف حول رواتب القطاع العام، مشيرة إلى أن شركة الطيران نفسها لم تكن متورطة في النزاع. وتسعى النقابات للحصول على زيادات في الأجور بنسبة 6% لحوالي 2.3 مليون عامل في القطاع العام في جميع أنحاء البلاد.

كما تشهد ولاية شمال الراين- ويستفاليا إضرابا تحذيريا اليوم الثلاثاء يشمل قطاع النقل العام، حيث توقفت عربات الترام عن السير، بالإضافة إلى موظفي إدارات حكومية ورياض الأطفال وعمال نقل القمامة وغيرها من دوائر القطاع العام. وقد تأثرت حركة السير والتنقل في الولاية بذلك.

تجدر الإشارة إلى أن نقابة فيردي لعمال وموظفي قطاع الخدمات ونقابة الموظفين الحكوميين اللتان تضمان 2,3 مليون عضوا، دعتا إلى هذا الإضراب ليوم واحد لتنفيذ مطالبها بزيادة الأجور 6 بالمائة بما لا يقل 200 يورو شهريا.

هـ.د/ ع.ج (د ب أ، أ ف ب)