 إغلاق مركز رياضي للسيدات في السعودية بسبب فيديو ″مخلّ بالآداب″ | عالم المنوعات | DW | 21.04.2018
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منوعات

إغلاق مركز رياضي للسيدات في السعودية بسبب فيديو "مخلّ بالآداب"

قررت السلطات السعودية إغلاق إحدى الصالات الرياضية للنساء بعد ظهور مدربة ترتدي ملابس رياضية في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فماذا كان المبرر لإغلاقه وكيف كانت ردود فعل البعض في المجتمع السعودي؟

Saudi-Arabien Straßenszene in Jeddah (picture-alliance/dpa/Sputnik/M. Voskresenskiy)

أمرت السلطات السعودية بإغلاق مركز رياضي نسائي في العاصمة الرياض بسبب شريط فيديو ترويجي تم تصويره في داخله، تظهر فيه مدربة تونسية ترتدي ثيابا ضيقة وتؤدي فيه حركات رياضية.

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رغم الظروف التي منعت البعض منهن من تقلد مناصب كانت حكرا على الرجال، استطاعت سعوديات إثبات جدارتهن وتحمل مسؤوليات مهمة داخل البلاد وخارجها، حتى قبل البدء بالإصلاحات التي أعنلت المملكة عزمها القيام بها. (27.02.2018)

وظهرت في الفيديو الفنانة حليمة بولند تروج للنادي النسائي، واعتبرت السلطات في المملكة المحافظة، الفيديو مادة تحتوى على "مشاهد مخلة بالآداب العامة وخادشة للحياء". 

وقالت "الهيئة العامة للرياضة" في بيان إنه بعد انتشار شريط الفيديو "وما حمله من مشاهد مخلة بالآداب العامة وخادشة للحياء" فقد أمر رئيس الهيئة تركي آل الشيخ "بسحب ترخيص المركز إلى جانب منع المدربة التي ظهرت في المقطع واستبعادها بصورة فورية".

 وأضاف البيان أن قرار آل الشيخ تضمن أيضا "تحويل ملف المركز والمسؤولين عنه للجهات الأمنية للتحقيق معهم ومع من ساهم في إنتاج المقطع ونشره واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه هذه التجاوزات".

 ورحب بالقرار المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، معتبراً اياه دليلاً على أن سياسة ولي العهد الامير محمد بن سلمان هي: الاعتدال، دون إفراط أو تفريط".

 وفي تموز/ يوليو الماضي، استجوبت الشرطة امرأة ظهرت في سلسلة من التسجيلات نشرت على تطبيق "سنابتشات" تظهر فيها دون غطاء للرأس وهي ترتدي تنورة قصيرة وتي شيرت. الا أن السلطات أطلقت سراحها بعد ذلك دون توجيه اتهام لها.

 وتشهد المملكة السعودية حملة إصلاحات قانونية وتغيّرات ثقافية هي الأكبر في تاريخها المعاصر. وتشمل هذه الإصلاحات التي باشرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، القرار التاريخي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة اعتبارا من حزيران/ يونيو، وحضور مباريات كرة القدم وتولي وظائف كانت في السابق حكرا على الرجال. وتسعى السعودية أيضا إلى فرض حصص التربية البدنية على الفتيات بعد إلغاء الحظر عليها عام 2014. وانتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مثيراً ضجة كبيرة وموجة غضب غير مسبوقة. وعبر وسم #ايقاف_النادي_النسائي_المسيء، ضجت مواقع التواصل في المملكة بالتعليقات والردود المتباينة ما بين مؤيد ومعارض. فالبعض اعتبر أن الفيديو لا يحتوي على ما يخدش الحياء وإنما مجرد إمرأة تمارس الرياضة. كما سخر البعض من الوقف برمته ومن فصل المدربة التونسية من عملها بسبب تلك الواقعة.

س.م/ ع.خ ( د ب أ، أ ف ب)

  • Saudi-Frauen sehen das Fußballspiel zwischen Al-Ahli gegen Al-Batin (Reuters/R. Baeshen)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    سجل ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة دخول أول مشجعات سعوديات لمشاهدة مباراة في الدوري المحلي لكرة القدم.

  • Saudi-Frauen sehen das Fußballspiel zwischen Al-Ahli gegen Al-Batin (Reuters/R. Baeshen)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    دخلت المشجعات الإستاد مع بدء تطبيق القرار التاريخي بالسماح للنساء بمتابعة الرياضة المحببة من داخل الملعب.

  • Frauen Stadion Saudi Arabien (Getty Images/AFP)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    قدمت الكثير من النساء مع أفراد العائلة، فرصة لتشجيع الفريق المفضل والتقاط صور تاريخية والفرحة تغمرهن

  • Saudi-Frauen sehen das Fußballspiel zwischen Al-Ahli gegen Al-Batin (Reuters/R. Baeshen)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    دخلت النساء اللواتي أتين من دون مرافقين، والأخريات اللواتي وصلن برفقة عائلاتهن، من مداخل خاصة، بينما دخل المشجعون الرجال من مداخل أخرى.

  • Saudi Arabien Erstmals Frauen bei Fußballspiel im Stadion (Reuters/R. Baeshen)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    وبما أن السعودية تمنع الاختلاط بين الجنسين، جلست النساء في أقسام خصصت للمشجعات الإناث وللعائلات التي تضم نساء وأقربائهن الرجال تفصلهم حواجز زجاجية عن باقي مقاعد الملعب المخصصة للمشجعين الذكور.

  • Frauen Stadion Saudi Arabien (Getty Images/AFP)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    وقبل ساعات من المباراة، شجعت فرق في الدوري السعودي النساء على الذهاب إلى المباريات في تغريدات على حساباتهم في تويتر، وأعلنت بعض الفرق عن ملابس وعباءات خاصة بالمشجعات تحمل الوان الفريق.

  • Saudi Arabien Erstmals Frauen bei Fußballspiel im Stadion (Reuters/R. Baeshen)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، رفع الحظر عن دخول النساء إلى ملاعب رياضية والسماح لهن بحضور المباريات في ثلاثة ملاعب اعتبارا من مطلع عام 2018.

  • Saudi Arabien Erstmals Frauen bei Fußballspiel im Stadion (Reuters/R. Baeshen)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    يذكر أن الدوري السعودي بدأ عام 1974، ويأتي حضور النساء مباريات كرة القدم في السعودية في إطار "جهود الإصلاح" الأخيرة في المملكة والتي تضمنت ايضا السماح للمرأة بقيادة السيارة.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

سابقة تاريخية في السعودية، مشجعات نساء يدخلن الملعب ويناصرن فريقهن المفضل، وذلك بعد رفع الحظر عن دخول المرأة إلى الملاعب الرياضية والسماح لها بحضور فعاليات في ثلاثة ملاعب اعتبارا من مطلع هذا العام. (13.01.2018)  

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